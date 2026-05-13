James Maddison mengatakan VAR membuat wasit 'ketakutan' untuk mengambil keputusan penting, sementara bintang Tottenham itu marah atas keputusan penalti yang merugikan timnya saat melawan Leeds
Teriakan penalti di menit-menit akhir yang kontroversial
Mathys Tel membuka skor untuk tuan rumah sebelum timnya kebobolan penalti, yang berhasil dikonversi oleh Dominic Calvert-Lewin melewati Antonin Kinsky untuk menyamakan kedudukan. Kontroversi pun meletus pada menit ke-103 di Tottenham Hotspur Stadium ketika Maddison terjatuh akibat tekel dari Lukas Nmecha. Wasit Jarred Gillett menolak protes tersebut, sebuah keputusan yang diperkuat oleh VAR.
Pusat Pertandingan Liga Premier menjelaskan di X: "Keputusan wasit yang tidak memberikan penalti kepada Tottenham Hotspur telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR – dengan pertimbangan bahwa Nmecha menyentuh bola."
Maddison meluapkan kekesalannya di media sosial
Merasa kesal akibat keputusan yang diambil dengan cepat, gelandang tersebut mengunggah postingan di Instagram pada Selasa malam untuk dengan tegas membantah penjelasan resmi. Ia menegaskan bahwa bek tersebut tidak menyentuh bola dan bahwa standar wasit telah menurun. Maddison menulis: "Untuk kejelasan… Sentuhan kecil sekali pada bola yang mengubah arahnya berasal dari bagian luar kaki kanan saya, bukan Nmecha, dan saya sudah memberitahu wasit hal itu. Tapi pemeriksaan itu selesai dalam waktu sekitar 20 detik. Para wasit sekarang takut mengambil keputusan di lapangan karena adanya VAR. Kami akan terus berjuang. COYS."
Manajer Spurs, Roberto De Zerbi, juga mengklaim bahwa Gillett "tidak tenang" selama pertandingan.
Taruhan tinggi dalam perlombaan bertahan hidup
Hilangnya poin ini menjadi pukulan telak bagi Tottenham dalam pertarungan sengit untuk menghindari degradasi. Spurs saat ini berada di peringkat ke-17 klasemen Liga Premier dengan 38 poin dari 36 pertandingan. Mereka unggul tipis atas West Ham United yang berada di peringkat ke-18, yang mengoleksi 36 poin dari jumlah pertandingan yang sama. The Hammers saat ini menempati posisi terakhir zona degradasi setelah Burnley dan Wolves dipastikan terdegradasi. Kemenangan atas Leeds seharusnya memberi tim asuhan De Zerbi keunggulan empat poin yang sangat penting, tetapi mereka kini harus menjalani sisa musim dengan margin kesalahan yang sangat tipis.
Pertandingan penentu di babak akhir
Tottenham akan menghadapi akhir musim yang penuh tantangan saat mereka berupaya memastikan kelangsungan mereka di Liga Premier. Spurs harus bertandang ke markas Chelsea sebelum menjamu Everton. Sementara itu, rival mereka dalam pertarungan menghindari degradasi, West Ham, akan bertandang ke markas Newcastle sebelum menjamu Leeds di London Stadium untuk menutup musim yang sangat menegangkan ini.