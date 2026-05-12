James Maddison mengakui pernah mengalami ‘masa-masa sulit’ selama absen karena cedera selama 375 hari, saat bintang Tottenham itu mengungkapkan hasil penilaian awal pascaoperasi yang ternyata tidak akurat
Kesalahan diagnosis awal menyebabkan rasa sakit pada ligamen anterior cruciatum
Perjalanan pemulihan pemain berusia 29 tahun itu jauh dari kata mudah, karena ia mengungkapkan bahwa diagnosis awal cedera lututnya ternyata salah.
Maddison mengalami cedera awal saat Tottenham bertanding di semifinal Liga Europa melawan Bodo/Glimt pada Mei 2025, namun awalnya ia diberitahu bahwa ia tidak memerlukan operasi.
Berbicara setelah comeback-nya melawan Leeds, Maddison menjelaskan situasinya secara rinci: “Dalam benak saya, ini kembali ke semifinal Liga Europa di sini ketika saya cedera karena mengalami robekan parsial ACL saat melawan Bodo/Glimt. Saya diberitahu oleh spesialis [eksternal] bahwa saya tidak memerlukan operasi dan rehabilitasi. Kemudian jelas cedera itu tidak parah, tidak pulih dengan baik, dan saya memerlukan operasi penuh, yang akhirnya dilakukan di Korea Selatan.”
Menjalani masa-masa sulit selama proses pemulihan
Kecelakaan yang dialaminya di Korea Selatan saat pertandingan persahabatan pramusim melawan Newcastle United membuat masa pemulihannya semakin lama, sehingga ia terpaksa menjalani operasi besar yang membuatnya absen selama lebih dari setahun.
Maddison mengakui bahwa tantangan mental akibat absen yang begitu lama seringkali lebih sulit diatasi daripada rehabilitasi fisik.
“Ada beberapa hari kelam dalam setahun terakhir, terutama sejak operasi. Ini merupakan tahun yang sangat berat bagi saya secara mental, tetapi saya sudah berada di ujung terowongan sekarang, jadi saya bisa mengenang masa itu dengan penuh rasa syukur karena saya menjadi sekuat mungkin secara mental setelah melewati itu. Secara fisik, saya merasa sangat baik, jadi momen pribadi ini adalah sesuatu yang akan selalu saya ingat selamanya, sambutan yang diberikan para penggemar Spurs kepada saya,” tambahnya.
Acara ramah tamah yang tak terlupakan di Spurs
Meskipun situasi sulit yang melingkupi posisi klasemen Spurs saat ini dan perjuangan mereka untuk menghindari degradasi, penonton di Tottenham Hotspur Stadium bersorak menyambut sang playmaker saat ia akhirnya masuk ke lapangan.
Maddison jelas terharu oleh sambutan dari tribun penonton, dan ia mengatakan: “Namun demikian, itu tetaplah momen luar biasa yang akan selalu saya ingat, sambutan yang saya terima hari ini. Begitu saya berada di lapangan dan 30 detik hingga satu menit pertama telah berlalu, rasanya seperti 'sekarang saya sudah di lapangan, kita harus meraih kemenangan di sini'. Momen indah itu telah berlalu. Kami langsung fokus pada tugas yang harus diselesaikan.”
Berfokus pada perjuangan untuk bertahan hidup
Di tengah musim yang ingin dilupakan oleh Tottenham—yang ditandai dengan pergantian manajer berkali-kali dan performa yang tidak konsisten—Maddison kini berfokus untuk membantu tim asuhan Roberto De Zerbi memastikan kelangsungan mereka di Liga Premier. Ia mengakui bahwa menyaksikan dari tribun saat tim mengalami rentetan hasil yang sulit merupakan pengalaman yang menyakitkan.
“Ini adalah musim yang berat bagi Tottenham. Sangat berat bagi para penggemar, sangat berat bagi para pemain. Banyak pergantian manajer. Ini benar-benar musim yang ingin dilupakan,” tutup gelandang tersebut.