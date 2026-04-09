James Maddison menanggapi pertanyaan seputar kondisi fisiknya setelah video dirinya berlatih di gym bersama Tottenham menjadi viral di tengah proses pemulihannya dari cedera ACL
Video viral memicu perdebatan seputar massa otot
Maddison, yang telah absen selama 247 hari, terlihat dalam video-video tersebut sedang melakukan latihan kekuatan untuk memulihkan kekuatan di kakinya setelah mengalami robekan ligamen anterior cruciate.
Para pendukung yang jeli dengan cepat menyoroti apa yang tampak sebagai perbedaan massa otot yang signifikan antara kedua kakinya. Beberapa penggemar berpendapat bahwa kaki kanannya terlihat jauh lebih kurus daripada kaki kirinya, sehingga memicu kekhawatiran bahwa pemulihannya mungkin terhambat saat Spurs berjuang melawan ancaman degradasi yang mengejutkan di Liga Premier.
Maddison menanggapi sudut pengambilan gambar
Tak mau membiarkan spekulasi berlarut-larut, Maddison menanggapi dengan membagikan foto kaki bagian depannya untuk membuktikan bahwa perkembangan ototnya simetris, sekaligus menyalahkan departemen media klub atas kebingungan tersebut.
Dia memberi keterangan pada postingan tersebut dengan sindiran lucu kepada orang di balik kamera, dengan menulis: "Admin perlu memperbaiki sudut pengambilan videonya... @spursofficial."
Bagaimana perkembangan Maddison?
Sebelum kepergiannya baru-baru ini, mantan manajer sementara Spurs, Igor Tudor, memberikan penilaian yang optimis mengenai kondisi Maddison. Pelatih asal Kroasia itu telah menyaksikan proses pemulihan Maddison dari ruang perawatan hingga kembali ke lapangan di Hotspur Way, dan mencatat bahwa sang pemain mulai menemukan kembali sentuhannya.
Berbicara kepada football.london bulan lalu, Tudor mengatakan: "Maddison sudah melakukan hal-hal menarik dengan bola. Berlari kencang juga. Saya melihatnya. Dia positif. Dia positif."
Era De Zerbi akan segera dimulai
Kedatangan Roberto De Zerbi sebagai manajer tetap baru telah membawa gelombang optimisme baru bagi Spurs, dan Maddison tampak antusias untuk bekerja di bawah asuhan pelatih asal Italia tersebut. Gelandang ini bereaksi dengan sangat cepat terhadap penunjukan sang pelatih, dengan memberikan "suka" pada video pengumuman resmi di media sosial hanya beberapa menit setelah video tersebut dirilis.
Meskipun De Zerbi belum mengonfirmasi apakah Maddison akan diturunkan dalam pertandingan-pertandingan terakhir musim ini, kehadirannya akan menjadi dorongan besar bagi tim yang saat ini hanya unggul satu poin dari zona degradasi. Tottenham akan memainkan pertandingan pertamanya di bawah pelatih baru ini saat bertandang ke Sunderland akhir pekan ini.