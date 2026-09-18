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James Maddison memegang kunci! Bintang unik Tottenham bisa membuka potensi sejati karena mantan gelandang Spurs mengakui playmaker yang dihantam cedera itu sangat dirindukan
Maddison absen selama 375 hari akibat cedera ACL
Mantan gelandang Leicester Maddison absen selama 375 hari setelah harus menjalani operasi untuk masalah lutut yang serius. Ia kembali bermain pada Mei 2026 dan pada akhirnya membantu Roberto De Zerbi mengarahkan tim menuju keselamatan di Premier League.
Dana besar diinvestasikan pada bursa transfer terakhir, dengan klub paling ambisius mencoba membelanjakan uang mereka untuk keluar dari masalah. Sejauh ini hasilnya masih minim, dengan dua poin diraih dari empat laga kasta tertinggi tanpa gol musim ini.
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Maddison sedang digunakan sebagai pemain pengganti untuk memberi dampak besar
Maddison masuk dari bangku cadangan dalam dua laga tersebut, serta saat kalah di Piala Carabao di markas Liverpool, tanpa mengambil risiko yang tidak perlu terhadap pemain berusia 29 tahun yang berkelas itu setelah ia mengalami benturan di bahu. Namun, akan tiba saatnya ketika perjudian yang diperhitungkan untuk memberinya tempat sebagai starter harus dilakukan.
Rekrutan mewah Sandro Tonali dan Mateus Fernandes memiliki banyak kualitas mereka sendiri, tetapi bisa dianggap relatif mirip ketika mengisi peran di ruang mesin. Sentuhan magis dibutuhkan di area lapangan tersebut.
Maddison akan memberikan itu, dengan kemampuan membongkar pertahanan rapat dan menciptakan momen brilian yang mengubah jalannya pertandingan saat berdiri mengambil bola mati, dan De Zerbi tak bisa lagi menahannya lebih lama ketika tekanan mulai kembali meningkat di London utara.
Mengapa Maddison bisa membantu menyelesaikan masalah Tottenham Hotspur
Ketika ditanya apakah Maddison bisa menjadi jawaban atas setidaknya sebagian masalah Tottenham, mantan bintang Tottenham, Murphy, yang berbicara bekerja sama dengan Snabbare, mengatakan kepada GOAL: "Saya sudah menjadi penggemar berat James Maddison sejak lama, sangat lama, karena saya menyukai pemain yang berani mengambil risiko dan punya arogansi di lapangan. Dan Tottenham sangat membutuhkan kreativitas, dan mereka sangat merindukannya saat dia cedera.
"Sekarang, ketika Anda melihat siapa saja yang mereka datangkan, tidak satu pun dari mereka benar-benar, menurut saya, punya atribut yang sama seperti Maddison. Jadi, dia masih cukup unik di skuad itu. Dan saya pikir ketika Anda melihat empat pertandingan pertama mereka, meski [Omar] Marmoush dan Savio terlihat hidup dalam beberapa laga terakhir, saya tahu mereka belum mencetak gol, tetapi mereka memang tampak sebagai tambahan yang bagus. Mereka memang membutuhkan seseorang untuk menyuplai mereka.
"Masalahnya, ketika seseorang sudah absen dalam waktu lama, sulit untuk mengetahui level kebugarannya dan hal-hal semacam itu. Saya tidak tahu. Saya tidak melihat dia berlatih, De Zerbi yang melihat. Tetapi apakah saya akan memainkan Maddison saat ini ketika Anda membutuhkan hal seperti itu? Seratus persen.
"Dan saya pikir para fans Tottenham sangat menginginkannya karena dia adalah satu pemain, [Mohammed] Kudus pemain lain, tetapi dengan cara yang berbeda, karena dia melakukannya dari area yang lebih melebar, Maddison punya visi dan dia punya keberanian untuk mengambil risiko dengan bola serta menerima keluhan, gerutuan, dan kekecewaan saat gagal.
"Dia juga sangat bagus dalam situasi bola mati. Dia mencetak gol sendiri. Saya akan sangat terkejut jika kita tidak segera melihat Maddison di susunan pemain inti, karena bagi saya, dia masih menjadi sosok paling kreatif mereka."
- Getty
Jeda internasional pertama musim 2026-27 semakin dekat
Tottenham masih memiliki satu pertandingan lagi, kandang melawan Aston Villa pada Sabtu, yang harus dijalani sebelum memasuki jeda internasional pertama musim 2026-27. Ada kemungkinan Maddison kembali hanya dibatasi pada penampilan singkat dalam laga tersebut.
Namun, setelah itu ia akan memiliki waktu tiga pekan di lapangan latihan untuk mempersiapkan diri menyambut kembalinya kompetisi domestik. Saat Spurs kembali turun ke lapangan di Old Trafford melawan Manchester United pada 10 Oktober, sang pemain nomor 10 yang sulit ditebak itu seharusnya sudah siap tempur.
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