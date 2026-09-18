Ketika ditanya apakah Maddison bisa menjadi jawaban atas setidaknya sebagian masalah Tottenham, mantan bintang Tottenham, Murphy, yang berbicara bekerja sama dengan Snabbare, mengatakan kepada GOAL: "Saya sudah menjadi penggemar berat James Maddison sejak lama, sangat lama, karena saya menyukai pemain yang berani mengambil risiko dan punya arogansi di lapangan. Dan Tottenham sangat membutuhkan kreativitas, dan mereka sangat merindukannya saat dia cedera.

"Sekarang, ketika Anda melihat siapa saja yang mereka datangkan, tidak satu pun dari mereka benar-benar, menurut saya, punya atribut yang sama seperti Maddison. Jadi, dia masih cukup unik di skuad itu. Dan saya pikir ketika Anda melihat empat pertandingan pertama mereka, meski [Omar] Marmoush dan Savio terlihat hidup dalam beberapa laga terakhir, saya tahu mereka belum mencetak gol, tetapi mereka memang tampak sebagai tambahan yang bagus. Mereka memang membutuhkan seseorang untuk menyuplai mereka.

"Masalahnya, ketika seseorang sudah absen dalam waktu lama, sulit untuk mengetahui level kebugarannya dan hal-hal semacam itu. Saya tidak tahu. Saya tidak melihat dia berlatih, De Zerbi yang melihat. Tetapi apakah saya akan memainkan Maddison saat ini ketika Anda membutuhkan hal seperti itu? Seratus persen.

"Dan saya pikir para fans Tottenham sangat menginginkannya karena dia adalah satu pemain, [Mohammed] Kudus pemain lain, tetapi dengan cara yang berbeda, karena dia melakukannya dari area yang lebih melebar, Maddison punya visi dan dia punya keberanian untuk mengambil risiko dengan bola serta menerima keluhan, gerutuan, dan kekecewaan saat gagal.

"Dia juga sangat bagus dalam situasi bola mati. Dia mencetak gol sendiri. Saya akan sangat terkejut jika kita tidak segera melihat Maddison di susunan pemain inti, karena bagi saya, dia masih menjadi sosok paling kreatif mereka."