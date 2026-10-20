Keputusan De Zerbi untuk menurunkan Maddison sebagai starter merupakan langkah yang diperhitungkan. Ia berhati-hati dalam mengintegrasikan sang pemain setelah awal musim yang tersendat-sendat. Maddison mengungkapkan bahwa ia sendiri telah meminta kesempatan menjadi starter karena merasa inilah saat yang tepat untuk menguji kebugarannya dalam pertandingan kompetitif. Sang pengatur serangan berterima kasih atas kepercayaan pelatihnya. Ia ingin mengingatkan para suporter dan staf akan kualitas yang bisa ia berikan di lini tengah.

"Saya berbicara dengan pelatih soal itu pekan ini dan merasa inilah saat yang tepat bagi saya untuk kembali masuk susunan pemain inti setelah awal musim yang tersendat-sendat. Saya hanya ingin bermain bagus, menunjukkan kualitas saya, dan menunjukkan apa yang telah hilang dari tim selama 18 bulan terakhir, atau berapa pun lamanya sejak terakhir kali saya menjadi starter. Pelatih meminta saya bermain dan mengatakan bahwa ia ingin menikmati permainan saya dari pinggir lapangan. Jadi, semoga saya berhasil mewujudkannya," jelas Maddison.