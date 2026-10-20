Getty Images Sport
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James Maddison emosional saat mencetak gol impian pada penampilan pertamanya sebagai starter di laga kompetitif setelah 536 hari, sementara Tottenham akhirnya meraih kemenangan pertama di liga
Maddison langsung memberi dampak saat kembali
Kembalinya Maddison ke susunan pemain inti Tottenham bak kisah dongeng. Ia menandai penampilan pertamanya sebagai starter dalam 536 hari dengan gol yang menjadi awal bagi kemenangan krusial. Pengatur serangan Inggris itu, yang telah bangkit dari dua cedera ligamen lutut berturut-turut, hanya membutuhkan 14 menit untuk menunjukkan pengaruhnya. Ia melepaskan penyelesaian dengan sentuhan pertama yang melambung melewati kiper Carl Rushworth, lalu merayakannya di hadapan penonton tuan rumah dengan gestur khasnya yang terinspirasi dari permainan dart. Itu merupakan gol pertamanya sejak laga semi-final Liga Europa melawan Bodo/Glimt pada musim 2024-25.
Maddison mengungkapkan arti penting kontribusinya setelah peluit akhir berbunyi. "Momen seperti itulah yang Anda impikan. Tanpa membahasnya terlalu dalam, pada hari-hari kelam tahun lalu saat menjalani pemulihan dari cedera ACL, Anda memimpikan momen-momen seperti itu, gol-gol seperti itu, dan itulah cahaya di ujung terowongan," katanya kepada Sky Sports.
- Getty Images Sport
De Zerbi dapat dua kabar baik terkait cedera
Sementara Maddison menjadi sumber inspirasi, laga ini juga menandai kembalinya Dejan Kulusevski dalam momen yang sangat berarti. Pemain timnas Swedia itu masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua, mengakhiri masa absen panjang selama 17 bulan akibat cedera. Kemunculannya di lapangan disambut tepuk tangan sambil berdiri dan memberi dorongan mental bagi Tottenham, yang sebelumnya melihat Omar Marmoush mengembalikan keunggulan mereka pada menit ke-58, sebelum tiga pemain terpaksa ditarik keluar karena masalah kebugaran.
Maddison mengaku sangat memahami perjuangan rekan setimnya itu. Ia mengatakan: "Itulah sebabnya saya sedikit emosional dan juga sangat bangga kepada Dejan Kulusevski karena dia kembali bermain. Saya tahu persis bagaimana rasanya melangkah ke lapangan setelah absen selama itu, tetapi momen dan gol seperti ini membuat semua perjuangan itu sepadan."
Diskusi taktik membuahkan hasil bagi Tottenham Hotspur
Keputusan De Zerbi untuk menurunkan Maddison sebagai starter merupakan langkah yang diperhitungkan. Ia berhati-hati dalam mengintegrasikan sang pemain setelah awal musim yang tersendat-sendat. Maddison mengungkapkan bahwa ia sendiri telah meminta kesempatan menjadi starter karena merasa inilah saat yang tepat untuk menguji kebugarannya dalam pertandingan kompetitif. Sang pengatur serangan berterima kasih atas kepercayaan pelatihnya. Ia ingin mengingatkan para suporter dan staf akan kualitas yang bisa ia berikan di lini tengah.
"Saya berbicara dengan pelatih soal itu pekan ini dan merasa inilah saat yang tepat bagi saya untuk kembali masuk susunan pemain inti setelah awal musim yang tersendat-sendat. Saya hanya ingin bermain bagus, menunjukkan kualitas saya, dan menunjukkan apa yang telah hilang dari tim selama 18 bulan terakhir, atau berapa pun lamanya sejak terakhir kali saya menjadi starter. Pelatih meminta saya bermain dan mengatakan bahwa ia ingin menikmati permainan saya dari pinggir lapangan. Jadi, semoga saya berhasil mewujudkannya," jelas Maddison.
- Getty Images Sport
Harapan baru jelang Stamford Bridge
Penampilan menonjol James Maddison dan Dejan Kulusevski memberikan dorongan penting bagi Tottenham Hotspur menjelang rangkaian pertandingan berat. Sebelum laga ini, Tottenham terpuruk di dasar klasemen. Kemenangan krusial tersebut mengangkat mereka ke posisi ke-16 dengan enam poin, setara dengan Coventry, tetapi unggul atas lawan mereka dalam selisih gol.
Hasil yang diraih dengan susah payah ini menjadi suntikan semangat yang sangat dibutuhkan setelah awal musim yang sulit. Tottenham kini keluar dari dasar klasemen dengan kepercayaan diri baru di dalam skuad. Tantangan utama mereka berikutnya adalah menjaga momentum dan melanjutkan keberhasilan ini saat bertandang ke Stamford Bridge untuk menghadapi rival sesama klub London, Chelsea, dalam laga penting.
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