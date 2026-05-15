Jamal Musiala yakin Michael Olise akan 'menjadi semakin menonjol' dan memuji pelatih Bayern, Vincent Kompany, sebagai 'orang yang luar biasa'
Musiala menyoroti perkembangan Olise di Bayern
Musiala memuji perkembangan Olise setelah sang pemain sayap pindah ke Bayern Munich. Keduanya sebelumnya pernah satu akademi di Chelsea dan kini kembali bersatu di Bavaria. Musiala meyakini bahwa Olise telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam permainannya secara keseluruhan sejak bergabung dari Crystal Palace. Ia juga menyoroti suasana tim di Bayern di bawah asuhan pelatih kepala Kompany, yang dengan cepat berhasil membangun ikatan yang kuat dengan para pemain.
Musiala menjelaskan mengapa Olise menonjol
Gelandang Bayern itu menyebut kepercayaan diri dan kreativitas sang pemain sayap sebagai ciri utama yang menjadikannya salah satu pemain paling menonjol di skuad. Musiala tak segan-segan memuji penampilan Olise musim ini — yang mencetak 22 gol dan 30 assist dalam 50 penampilan di semua kompetisi — sambil menyatakan bahwa sang pemain sayap telah meningkatkan permainannya di berbagai aspek.
"Dia telah mengambil langkah maju dalam setiap aspek permainannya, dan itu sangat menyenangkan untuk dilihat," jelas Musiala, seperti dikutip Sky Germany. "Anda bisa melihat kepercayaan dirinya di lapangan, keyakinan bahwa dia akan menciptakan sesuatu dan membuat perbedaan. Menurut saya, dia adalah salah satu pemain terbaik, jika bukan yang terbaik, musim ini, dan jika dia terus berkembang, dia akan menjadi pemain yang lebih luar biasa daripada yang sudah ada saat ini."
'Pelatih yang hebat'
Musiala juga memuji kepemimpinan Kompany serta pemahaman yang dimiliki sang pelatih, terutama setelah ia sendiri pernah mengalami cedera selama kariernya sebagai pemain.
"Dia adalah pelatih yang luar biasa, juga orang yang luar biasa, dan saya bisa banyak berbicara dengannya," tambah Musiala. "Dia juga pernah mengalami cedera, dia telah melalui banyak hal, yang dia rasakan sendiri dan tahu bagaimana perasaanmu dalam situasi seperti itu. Dan rasanya juga menyenangkan bisa berbicara dengannya secara terbuka. Pemahaman itu benar-benar membantu."
Berfokus pada gelar juara dan ambisi di kancah internasional
Musiala kini berfokus untuk menutup musim domestik dengan gemilang, dengan Bayern menargetkan kemenangan di final DFB-Pokal di Berlin. Di luar kompetisi klub, pemain internasional Jerman ini juga menatap Piala Dunia 2026 dan yakin bahwa tim nasional asuhan Julian Nagelsmann memiliki potensi untuk meraih prestasi gemilang di kancah internasional.