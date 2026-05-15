Jamal Musiala yakin Michael Olise akan 'menjadi semakin menonjol' dan memuji pelatih Bayern, Vincent Kompany, sebagai 'orang yang luar biasa'

Gelandang Bayern itu menyebut kepercayaan diri dan kreativitas sang pemain sayap sebagai ciri utama yang menjadikannya salah satu pemain paling menonjol di skuad. Musiala tak segan-segan memuji penampilan Olise musim ini — yang mencetak 22 gol dan 30 assist dalam 50 penampilan di semua kompetisi — sambil menyatakan bahwa sang pemain sayap telah meningkatkan permainannya di berbagai aspek.

"Dia telah mengambil langkah maju dalam setiap aspek permainannya, dan itu sangat menyenangkan untuk dilihat," jelas Musiala, seperti dikutip Sky Germany. "Anda bisa melihat kepercayaan dirinya di lapangan, keyakinan bahwa dia akan menciptakan sesuatu dan membuat perbedaan. Menurut saya, dia adalah salah satu pemain terbaik, jika bukan yang terbaik, musim ini, dan jika dia terus berkembang, dia akan menjadi pemain yang lebih luar biasa daripada yang sudah ada saat ini."