Getty Images Sport
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Jamal Musiala menjalani operasi lagi, sementara Bayern Munich mengumumkan kapan pemain timnas Jerman itu akan siap kembali beraksi
Operasi yang telah dijadwalkan untuk Musiala
Bayern telah mengonfirmasi bahwa Musiala telah menjalani operasi rutin yang bersifat minor setelah menyelesaikan partisipasinya di Piala Dunia. Prosedur tersebut bukanlah akibat cedera baru yang dialaminya selama turnamen di Amerika Utara, melainkan langkah yang telah direncanakan sebelumnya dalam rangka penanganan medisnya.
Klub raksasa Jerman tersebut mengungkapkan dalam pernyataan resmi bahwa operasi tersebut merupakan bagian dari protokol medis standar menyusul cedera serius yang dialami sang penyerang musim panas lalu. Meskipun kabar tentang operasi lanjutan ini mungkin awalnya menimbulkan kekhawatiran bagi para penggemar di Allianz Arena, klub telah mengklarifikasi bahwa ini merupakan rencana yang telah lama disiapkan dan disisihkan untuk masa istirahat pasca-turnamen.
- Getty Images Sport
Bayern mengumumkan jadwal pemulihan
Waktu pelaksanaan operasi ini dirancang agar pemain berusia 23 tahun tersebut tidak melewatkan sebagian besar musim 2026-27. Dengan menangani kebutuhan medis selama masa jeda musim panas, Bayern yakin mereka telah membuka jalan bagi Musiala untuk langsung tampil maksimal saat musim kompetisi sesungguhnya dimulai.
Menurut klub, prosedur ini akan memungkinkan sang playmaker untuk mengikuti “rencana yang terstruktur dengan jelas” dalam sesi latihan pramusim. Peta jalan ini bertujuan untuk memastikan ia kembali dalam kondisi fisik prima tepat waktu menjelang pertandingan kompetitif pertama Bayern, yang akan memberikan dorongan besar bagi persiapan tim.
Cedera serius yang menggagalkan seluruh musim
Kisah cedera Musiala kembali menjadi sorotan setelah pemain timnas Jerman tersebut mengalami patah tulang fibula disertai dislokasi pergelangan kaki akibat benturan keras dengan kiper Paris Saint-Germain saat itu, Gianluigi Donnarumma, dalam laga perempat final Piala Dunia Antarklub pada musim panas 2025. Insiden tersebut terjadi pada babak pertama pertandingan, yang kemudian dimenangkan PSG dengan skor 2-0, di mana penyerang Bayern itu harus dibawa keluar lapangan dengan tandu dan dilarikan ke rumah sakit di tengah keterkejutan yang terlihat jelas di antara para pemain dari kedua tim – termasuk Donnarumma sendiri, yang tampak sangat terpukul oleh apa yang terjadi.
Bayern saat itu mengonfirmasi bahwa Musiala akan absen dalam waktu yang cukup lama, dengan perkiraan waktu pemulihan antara empat hingga enam bulan, sehingga ia tidak dapat bermain dalam sebagian besar awal musim 2025-26 bersama klub asal Bavaria tersebut. Penyerang tersebut berhasil menjalani operasi tak lama setelah kembali ke Jerman sebelum memulai proses rehabilitasi yang panjang, yang diwarnai kemunduran pada bulan Maret akibat rasa sakit pada tendon yang cedera, sehingga menunda kembalinya ia ke performa terbaik seperti sebelum cedera.
- Getty Images Sport
Berusaha keras untuk menemukan kembali ritmenya
Meskipun ia secara bertahap kembali beraksi, Musiala belum mampu mengembalikan ketajamannya seperti biasa, karena harus menghadapi persaingan ketat untuk posisi penyerang andalannya dari pemain seperti Michael Olise, Luis Diaz, dan Serge Gnabry, yang memanfaatkan absennya yang lama untuk mengukuhkan posisi mereka di susunan pemain inti Vincent Kompany. Staf kepelatihan Bayern telah mengakui dalam beberapa kesempatan bahwa sang pemain masih jauh dari performa terbaiknya, sekaligus meminta kesabaran dari para penggemar dan media.
Perdebatan ini kembali mencuat seiring dimulainya Piala Dunia, ketika mantan manajer Liverpool, Jurgen Klopp, menyarankan agar Deniz Undav diturunkan sebagai starter menggantikan Musiala dalam laga pembuka Jerman melawan Curaçao, dengan alasan kurangnya waktu bermain yang dimiliki sang pemain belakangan ini. Saran tersebut memicu kritik tajam dari legenda sepak bola Jerman, Lothar Matthaus, yang menggambarkan komentar Klopp sebagai kurang sensitif terhadap seorang pemain yang masih berupaya membangun kembali kepercayaan dirinya. Musiala menjadi starter dalam tiga dari empat pertandingan Piala Dunia Jerman, mencetak satu-satunya golnya di turnamen tersebut saat melawan Curaçao sebelum timnya tersingkir di babak 32 besar oleh Paraguay melalui adu penalti.
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