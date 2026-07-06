Jamal Musiala menjalani operasi lagi, sementara Bayern Munich mengumumkan kapan pemain timnas Jerman itu akan siap kembali beraksi

Kisah cedera Musiala kembali menjadi sorotan setelah pemain timnas Jerman tersebut mengalami patah tulang fibula disertai dislokasi pergelangan kaki akibat benturan keras dengan kiper Paris Saint-Germain saat itu, Gianluigi Donnarumma, dalam laga perempat final Piala Dunia Antarklub pada musim panas 2025. Insiden tersebut terjadi pada babak pertama pertandingan, yang kemudian dimenangkan PSG dengan skor 2-0, di mana penyerang Bayern itu harus dibawa keluar lapangan dengan tandu dan dilarikan ke rumah sakit di tengah keterkejutan yang terlihat jelas di antara para pemain dari kedua tim – termasuk Donnarumma sendiri, yang tampak sangat terpukul oleh apa yang terjadi.

Bayern saat itu mengonfirmasi bahwa Musiala akan absen dalam waktu yang cukup lama, dengan perkiraan waktu pemulihan antara empat hingga enam bulan, sehingga ia tidak dapat bermain dalam sebagian besar awal musim 2025-26 bersama klub asal Bavaria tersebut. Penyerang tersebut berhasil menjalani operasi tak lama setelah kembali ke Jerman sebelum memulai proses rehabilitasi yang panjang, yang diwarnai kemunduran pada bulan Maret akibat rasa sakit pada tendon yang cedera, sehingga menunda kembalinya ia ke performa terbaik seperti sebelum cedera.