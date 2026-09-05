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Jamal Musiala bersiap menjalani comeback dramatis untuk Bayern Munich melawan Schalke setelah kolaps menakutkan di pramusim
Kabar baik untuk Bayern karena Musiala kembali ke skuad
Bayern siap menyambut kembalinya Musiala ke skuad untuk laga Bundesliga melawan Schalke 04 di Veltins-Arena. Menurut laporan dari Sky Germany, gelandang serang berusia 23 tahun itu telah dimasukkan ke rombongan tim untuk kick-off Sabtu sore, yang menjadi tonggak penting dalam proses pemulihannya. Musiala sejauh ini belum tampil untuk raksasa Bavaria itu dalam laga kompetitif musim ini, setelah absen pada tiga pertandingan pembuka kampanye 2026-27 saat menjalani evaluasi medis dan program latihan khusus.
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Kompany bersiap menyambut kembalinya bintang utama
Pelatih Bayern Vincent Kompany telah mengonfirmasi bahwa Musiala berada di ambang kembali beraksi di laga kompetitif setelah menjalani periode istirahat wajib dan pemantauan medis. Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan pada Jumat, Kompany mencatat bahwa keputusan akhir terkait keterlibatan sang pemain akan bergantung pada bagaimana reaksinya terhadap sesi latihan terakhir tim.
Pada saat itu, manajer asal Belgia itu menjelaskan sikap hati-hati klub dengan mengatakan: "Dia menjalani satu pekan latihan yang bagus dan penuh. Situasinya semakin membaik untuknya, dia dalam kondisi baik. Kami sudah menjelaskan bagaimana kami menangani ini. Jamal sedang berada dalam fase yang bagus saat ini. Kami sudah menangani situasi ini selama beberapa waktu sekarang."
"Kami akan melihat bagaimana kondisinya dalam latihan hari ini lalu membuat keputusan yang terbaik untuk Jamal dan tim. Hari ini kami akan membuat keputusan bersama Jamal terkait bagaimana dia menjalani sesi latihan. Serge Gnabry tidak akan tersedia pekan ini, semoga pekan depan. Prioritas utamanya adalah dia merasa baik."
Menangani kekhawatiran soal kesehatan neurologis
Dunia sepakbola dikejutkan pada musim panas ketika Musiala kolaps dalam kemenangan pada laga persahabatan atas 1. FC Heidenheim. Ini bukan insiden yang berdiri sendiri, karena gelandang serang itu sebelumnya juga sempat kolaps dalam laga Telekom Cup melawan RB Leipzig. Musiala kemudian menjelaskan situasinya secara terbuka, dengan mengungkapkan bahwa ia didiagnosis mengalami episode absans singkat, sementara, tetapi mudah diobati, yang disebabkan oleh disfungsi neurologis.
Kompany vokal mengenai penanganan klub terhadap kondisi tersebut, dengan menegaskan bahwa departemen medis sepenuhnya siap menangani setiap kemungkinan kejadian di masa depan. Mantan bos Burnley itu berupaya menormalkan situasi tersebut untuk mengurangi tekanan publik terhadap bintang muda itu. Dalam pengarahan terbaru, Kompany mengatakan itu tidak akan menjadi "masalah besar" jika Musiala kolaps lagi saat ia menghadapi masalah neurologis tersebut. Ia menambahkan: "Jika itu terjadi lagi dalam 40, 50, 60 hari ke depan atau dalam 40, 50, 60 pertandingan ke depan, maka itu bukan lagi masalah besar bagi kami. Kami tahu bagaimana menanganinya dan pada satu titik dia akan kembali menjadi atlet yang sepenuhnya normal."
- Getty Images
Menapaki Bundesliga dan cakrawala Eropa
Kembalinya Musiala terjadi pada momen yang sangat penting bagi raksasa Bundesliga itu seiring jadwal pertandingan mulai padat dengan dimulainya kompetisi Eropa. Musiala secara resmi dimasukkan ke dalam skuad Bayern untuk laga Liga Champions pada Kamis melawan Bodo/Glimt. Kehadiran Musiala dalam kondisi sepenuhnya bugar sangat penting bagi fleksibilitas taktis Kompany, terutama saat tim berupaya membangun momentum mereka di awal musim.
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