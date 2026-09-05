Pelatih Bayern Vincent Kompany telah mengonfirmasi bahwa Musiala berada di ambang kembali beraksi di laga kompetitif setelah menjalani periode istirahat wajib dan pemantauan medis. Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan pada Jumat, Kompany mencatat bahwa keputusan akhir terkait keterlibatan sang pemain akan bergantung pada bagaimana reaksinya terhadap sesi latihan terakhir tim.

Pada saat itu, manajer asal Belgia itu menjelaskan sikap hati-hati klub dengan mengatakan: "Dia menjalani satu pekan latihan yang bagus dan penuh. Situasinya semakin membaik untuknya, dia dalam kondisi baik. Kami sudah menjelaskan bagaimana kami menangani ini. Jamal sedang berada dalam fase yang bagus saat ini. Kami sudah menangani situasi ini selama beberapa waktu sekarang."

"Kami akan melihat bagaimana kondisinya dalam latihan hari ini lalu membuat keputusan yang terbaik untuk Jamal dan tim. Hari ini kami akan membuat keputusan bersama Jamal terkait bagaimana dia menjalani sesi latihan. Serge Gnabry tidak akan tersedia pekan ini, semoga pekan depan. Prioritas utamanya adalah dia merasa baik."