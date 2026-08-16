Terlepas dari kepanikan awal yang menyelimuti insiden tumbangnya itu, ketegangan di dalam stadion sedikit mereda ketika seorang anggota tim medis memberi isyarat jempol ke arah bangku cadangan Bayern. Musiala pada akhirnya bisa kembali berdiri dan meninggalkan lapangan dengan tenaganya sendiri, meski didampingi staf, saat ia digantikan oleh Bara Sapoko Ndiaye.

Pertandingan itu juga menjadi perkenalan dramatis bagi Saibari, yang menjalani penampilan pertamanya untuk klub sejak kepindahannya pada musim panas dari PSV Eindhoven. Gelandang Maroko itu, yang baru saja tampil gemilang di Piala Dunia di Amerika Utara, sebelumnya memberikan assist untuk gol Musiala sebelum intervensi heroiknya menangkap sang bintang yang terjatuh.

Berbicara kepada para wartawan di mixed zone selepas laga setelah peluit akhir berbunyi, direktur olahraga Bayern Max Eberl berupaya meredakan kekhawatiran terkait kondisi sang playmaker dengan memberikan kabar yang menenangkan: "Yang terpenting, dia baik-baik saja!"



