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Jamal Musiala ambruk saat bintang Bayern Munich memicu kekhawatiran soal kesehatannya ketika rekan setimnya bergegas menangkapnya dalam laga pramusim
Adegan mengerikan saat Musiala terjatuh
Persiapan pramusim Bayern Munich mengalami perkembangan yang mengkhawatirkan saat menghadapi RB Leipzig di Telekom Cup ketika Musiala tumbang di lapangan. Insiden itu terjadi pada akhir babak kedua, hanya beberapa saat setelah pemain berusia 23 tahun tersebut mencetak gol untuk membantu memastikan kemenangan 3-1 bagi raksasa Bavaria di Allianz Arena.
Penyerang itu, yang masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua, mulai terlihat kebingungan dan goyah saat laga memasuki menit-menit akhir. Menyadari bahaya yang langsung mengancam, rekrutan baru Saibari bertindak secara refleks untuk mencegah rekan setimnya itu terjatuh ke rumput dengan keras.
- Getty Images Sport
Direktur olahraga memberikan kabar positif
Terlepas dari kepanikan awal yang menyelimuti insiden tumbangnya itu, ketegangan di dalam stadion sedikit mereda ketika seorang anggota tim medis memberi isyarat jempol ke arah bangku cadangan Bayern. Musiala pada akhirnya bisa kembali berdiri dan meninggalkan lapangan dengan tenaganya sendiri, meski didampingi staf, saat ia digantikan oleh Bara Sapoko Ndiaye.
Pertandingan itu juga menjadi perkenalan dramatis bagi Saibari, yang menjalani penampilan pertamanya untuk klub sejak kepindahannya pada musim panas dari PSV Eindhoven. Gelandang Maroko itu, yang baru saja tampil gemilang di Piala Dunia di Amerika Utara, sebelumnya memberikan assist untuk gol Musiala sebelum intervensi heroiknya menangkap sang bintang yang terjatuh.
Berbicara kepada para wartawan di mixed zone selepas laga setelah peluit akhir berbunyi, direktur olahraga Bayern Max Eberl berupaya meredakan kekhawatiran terkait kondisi sang playmaker dengan memberikan kabar yang menenangkan: "Yang terpenting, dia baik-baik saja!"
Masalah cedera kembali menimpa Kompany
Sementara situasi Musiala mendominasi tajuk utama, tim asuhan Vincent Kompany juga harus menghadapi beberapa masalah kebugaran lain selama pertandingan panas tersebut. Bek sayap Konrad Laimer menjadi korban pertama pada malam itu, hanya bertahan 10 menit sebelum terpaksa ditarik keluar karena cedera kaki yang menyakitkan.
Menanggapi cedera Laimer, Eberl memberikan penilaian yang lebih berhati-hati dibanding pembaruannya soal Musiala. Eberl menjelaskan: "Konny menerima benturan cukup awal, dan kakinya juga membengkak cukup cepat. Itulah mengapa dia ditarik keluar sebagai tindakan pencegahan. Saat itu dia memang sudah tidak bisa berlari lagi; dia harus dibantu. Itu terlihat jelas. Dia sama sekali tidak berlari dengan mulus. Berapa lama waktunya, saya benar-benar belum bisa mengatakannya hari ini."
- Getty Images Sport
Tantangan Piala Super membayangi besar
Kompany akan berharap seluruh pemainnya dalam kondisi bugar saat Bayern bersiap menghadapi peluang pertama mereka meraih trofi kompetitif musim ini. Raksasa Bavaria itu dijadwalkan kembali beraksi Sabtu depan, saat mereka berhadapan dengan rival Borussia Dortmund di final Piala Super Jerman.
Gelombang panas yang saat ini melanda Jerman menambah beban bagi para pemain selama periode pramusim ini, dan insiden yang melibatkan Musiala akan menjadi pengingat keras tentang risiko yang ada dalam olahraga berintensitas tinggi saat cuaca ekstrem. Untuk saat ini, fokus tetap tertuju pada pemulihan seiring skuad berupaya melupakan ketakutan ini.
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