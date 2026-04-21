Jamal Musiala 2.0 di FC Bayern? Vincent Kompany kini hanya memiliki satu pertanyaan besar

Dalam pertandingan berikutnya yang berakhir dengan skor 5-0 melawan FC St. Pauli, Musiala kembali masuk dalam susunan pemain inti untuk pertama kalinya setelah lebih dari sebulan. Ia bermain dengan lincah seperti biasa, mencetak gol bersejarah ke-101 di musim Bundesliga ini, dan juga memberikan satu assist.

Dalam pertandingan spektakuler 4-3 pada leg kedua perempat final Liga Champions melawan Real Madrid, Musiala awalnya memancing kartu kuning pertama bagi Eduardo Camavinga—yang kemudian diusir dari lapangan—melalui sebuah dribel, lalu dengan indah memberikan umpan dengan tumitnya untuk gol penyama kedudukan yang menentukan dari Luis Diaz - semua itu terjadi setelah ia masuk menggantikan Serge Gnabry, yang telah mengukuhkan posisinya di posisi andalan Musiala sebagai gelandang serang tengah selama absennya sang pemain.

Tiga hari kemudian, Gnabry mengalami robekan otot adduktor di paha kanannya saat latihan. Pemain berusia 30 tahun ini pasti akan absen pada fase akhir musim bersama FC Bayern, dan kemungkinan besar juga pada Piala Dunia bersama tim nasional Jerman. Baik di klub maupun di tim nasional, ia bersaing dengan Musiala untuk mendapatkan waktu bermain.

Pada laga perayaan gelar juara melawan VfB Stuttgart, Musiala seperti yang diharapkan masuk ke starting eleven menggantikan Gnabry. Berkali-kali ia melakukan dribel dan dengan itu membuat lubang di barisan pertahanan Stuttgart; salah satu dribel tersebut akhirnya berujung pada gol penyama kedudukan Raphael Guerreiro. Ini adalah poin keempat Musiala dalam tiga pertandingan. Pada babak istirahat, pelatih Vincent Kompany menggantikannya - jangan sampai kelelahan! "Itu sudah direncanakan," kata Musiala.