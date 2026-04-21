Mungkin saja pernyataan Oliver Kahn yang sangat kontroversial itu justru menjadi dorongan motivasi yang tepat yang dibutuhkan Jamal Musiala — setelah masa pemulihan cedera yang panjang akibat patah tulang betis dan dislokasi pergelangan kaki yang parah, setelah proses adaptasi kembali yang kurang mulus, serta setelah mengalami kemunduran kesehatan baru-baru ini, yang membuatnya absen dalam pertandingan internasional bulan Maret.
Jamal Musiala 2.0 di FC Bayern? Vincent Kompany kini hanya memiliki satu pertanyaan besar
"Dia sebaiknya tidak ikut serta dalam Piala Dunia," kata mantan ketua dewan direksi FC Bayern sebelas hari lalu di Sky. "Jika saya merasa ada yang tidak beres dalam permainan saya, maka saya harus memperbaiki diri agar siap kembali." Hal itu disusul oleh reaksi keras dari publik beserta berbagai ungkapan solidaritas untuk Musiala, serta respons olahraga yang mengesankan dari pemain serang berusia 23 tahun tersebut.
FC Bayern: Jamal Musiala menampilkan tiga penampilan gemilang berturut-turut
Dalam pertandingan berikutnya yang berakhir dengan skor 5-0 melawan FC St. Pauli, Musiala kembali masuk dalam susunan pemain inti untuk pertama kalinya setelah lebih dari sebulan. Ia bermain dengan lincah seperti biasa, mencetak gol bersejarah ke-101 di musim Bundesliga ini, dan juga memberikan satu assist.
Dalam pertandingan spektakuler 4-3 pada leg kedua perempat final Liga Champions melawan Real Madrid, Musiala awalnya memancing kartu kuning pertama bagi Eduardo Camavinga—yang kemudian diusir dari lapangan—melalui sebuah dribel, lalu dengan indah memberikan umpan dengan tumitnya untuk gol penyama kedudukan yang menentukan dari Luis Diaz - semua itu terjadi setelah ia masuk menggantikan Serge Gnabry, yang telah mengukuhkan posisinya di posisi andalan Musiala sebagai gelandang serang tengah selama absennya sang pemain.
Tiga hari kemudian, Gnabry mengalami robekan otot adduktor di paha kanannya saat latihan. Pemain berusia 30 tahun ini pasti akan absen pada fase akhir musim bersama FC Bayern, dan kemungkinan besar juga pada Piala Dunia bersama tim nasional Jerman. Baik di klub maupun di tim nasional, ia bersaing dengan Musiala untuk mendapatkan waktu bermain.
Pada laga perayaan gelar juara melawan VfB Stuttgart, Musiala seperti yang diharapkan masuk ke starting eleven menggantikan Gnabry. Berkali-kali ia melakukan dribel dan dengan itu membuat lubang di barisan pertahanan Stuttgart; salah satu dribel tersebut akhirnya berujung pada gol penyama kedudukan Raphael Guerreiro. Ini adalah poin keempat Musiala dalam tiga pertandingan. Pada babak istirahat, pelatih Vincent Kompany menggantikannya - jangan sampai kelelahan! "Itu sudah direncanakan," kata Musiala.
FC Bayern: Raphael Guerreiro dan Lennart Karl pun memberikan harapan
Bagi FC Bayern, kebangkitan Musiala ini datang pada waktu yang sangat tepat mengingat absennya Gnabry. "Sebenarnya ini kebetulan bahwa cedera Serge terjadi sekarang dan Jamal sudah tidak jauh lagi," kata Kompany bahkan sebelum pertandingan melawan Stuttgart. Kemudian ia menambahkan dengan nada yang hampir tak percaya: "Kami telah bermain dengan sukses tanpa Jamal di sebagian besar musim ini. Tapi tepat pada saat Serge tidak ada lagi, kami memiliki Jamal yang sudah pulih."
Musiala telah "berkembang secara fisik" sejak masa pemulihan cedera yang panjang, tambah sang pelatih dalam konferensi pers pada Selasa: "Secara fisik, dia sudah sangat dekat dengan level terbaiknya. Berlari, menekan, memenangkan duel - dia bisa melakukannya sekarang. Hanya ada satu pertanyaan: Kapan 'Magic Musiala' ini kembali? Jamal dalam masa kejayaannya. Jika kebebasan total itu kembali suatu saat nanti, dan itu pasti akan terjadi, maka kamu akan memiliki versi yang lebih matang dari Jamal Musiala. Dan sebagai pelatih, saya menantikannya."
Namun, Kompany langsung meredam euforia tersebut segera setelah pertandingan melawan Stuttgart: "Saya sulit untuk menempatkan seluruh tekanan pada Jamal saat ini. Saya rasa itu tidak adil." Gnabry, dengan 21 kontribusi gol, akhirnya menjadi pencetak gol keempat terbaik FC Bayern musim ini setelah Harry Kane, Luis Diaz, dan Michael Olise; terutama dalam pertandingan-pertandingan besar, dia menunjukkan performa yang konsisten.
Kompany tampaknya tidak hanya terkesan dengan penampilan Musiala melawan Stuttgart. Raphael Guerreiro juga menempatkan dirinya sebagai alternatif potensial sebagai pemain pengganti di lini tengah serang untuk semifinal DFB-Pokal melawan Bayer Leverkusen dan Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, berkat penampilan kuatnya yang disertai gol. Lennart Karl juga telah kembali berlatih setelah pulih dari robekan serat otot dan kemungkinan besar akan segera kembali bermain.
Jamal Musiala: Statistik penampilannya musim ini
Permainan 16 menit 633 Gol 4 assist 5