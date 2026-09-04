Akhir yang pahit membayangi Richarlison di Tottenham setelah pelatih kepala Roberto De Zerbi mencoretnya dari skuad Premier League klub menyusul kepindahannya ke Everton yang gagal terwujud. Juru taktik asal Italia itu mengasingkan sang penyerang untuk berlatih bersama tim U-21, setelah menilainya sepenuhnya berada di luar rencana tim utama untuk musim ini. Jika negosiasi dengan Trabzonspor gagal, pemain Brasil itu harus membidik pasar lain yang masih terbuka seperti Arab Saudi atau bersiap menghadapi berbulan-bulan tanpa aksi pertandingan.