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Chelsea FC v Tottenham: Sydney Super CupGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Jalur pelarian dari Premier League! Mohamed Salah dan Fabinho menelepon bintang Tottenham yang dibekukan, Richarlison, terkait transfer sensasional ke Trabzonspor

Transfers
Richarlison
M. Salah
Fabinho
Trabzonspor
Super Lig
Tottenham Hotspur
Premier League

Richarlison, pemain buangan Tottenham Hotspur, telah menerima panggilan telepon pribadi dari Mohamed Salah dan Fabinho yang mendesaknya untuk menuntaskan kepindahan ke Trabzonspor. Penyerang asal Brasil itu sangat ingin mencari jalan keluar setelah disingkirkan di London utara, tetapi negosiasi tetap rumit menjelang tenggat transfer Liga Super Turki pada Jumat.

  • Striker mengincar kepindahan ke Turki

    Karier Richarlison di Tottenham berada di ujung tanduk setelah pembahasan mengenai rencana kepindahan ke raksasa Turki Trabzonspor menemui jalan buntu. Klub London utara itu menolak tawaran pembuka di kisaran €20 juta (£17 juta) dari klub Super Lig tersebut pada akhir bursa transfer. Penolakan itu membuat kubu penyerang Brasil tersebut pesimistis bisa mencapai kesepakatan sebelum bursa transfer Turki ditutup pada 4 September.

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  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    Para bintang mendesak kepindahan ke Super Lig

    Menurut ESPN Brazil, Salah dan mantan rekan setim internasionalnya di Piala Dunia 2022, Fabinho, menghubungi Richarlison secara langsung untuk mendorong kepindahan ke Turki. Sang penyerang bertekad mengamankan awal baru di tempat lain, setelah secara terbuka menegaskan bahwa ia akan menentukan sendiri tujuan berikutnya. Ketegangan antara pemain tersebut dan petinggi Tottenham meningkat dengan cepat, dengan sang penyerang kian kecewa terhadap sikap tak kompromistis jajaran direksi.

  • De Zerbi membekukan penyerang

    Akhir yang pahit membayangi Richarlison di Tottenham setelah pelatih kepala Roberto De Zerbi mencoretnya dari skuad Premier League klub menyusul kepindahannya ke Everton yang gagal terwujud. Juru taktik asal Italia itu mengasingkan sang penyerang untuk berlatih bersama tim U-21, setelah menilainya sepenuhnya berada di luar rencana tim utama untuk musim ini. Jika negosiasi dengan Trabzonspor gagal, pemain Brasil itu harus membidik pasar lain yang masih terbuka seperti Arab Saudi atau bersiap menghadapi berbulan-bulan tanpa aksi pertandingan.

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    Tenggat waktu mendekat untuk Richarlison

    Trabzonspor harus bergerak cepat untuk memenuhi banderol Tottenham sebesar £35 juta sebelum tenggat transfer Turki berakhir pada pukul 23.59 pada 4 September. Tanpa kesepakatan, Richarlison akan tetap tersisih di London utara hingga jendela transfer Januari membuka jalan keluar. Tujuan utama De Zerbi dan Spurs adalah membuat lini depan baru mereka tampil maksimal.

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