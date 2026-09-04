Getty Images Sport
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Jalur pelarian dari Premier League! Mohamed Salah dan Fabinho menelepon bintang Tottenham yang dibekukan, Richarlison, terkait transfer sensasional ke Trabzonspor
Striker mengincar kepindahan ke Turki
Karier Richarlison di Tottenham berada di ujung tanduk setelah pembahasan mengenai rencana kepindahan ke raksasa Turki Trabzonspor menemui jalan buntu. Klub London utara itu menolak tawaran pembuka di kisaran €20 juta (£17 juta) dari klub Super Lig tersebut pada akhir bursa transfer. Penolakan itu membuat kubu penyerang Brasil tersebut pesimistis bisa mencapai kesepakatan sebelum bursa transfer Turki ditutup pada 4 September.
- Getty Images Sport
Para bintang mendesak kepindahan ke Super Lig
Menurut ESPN Brazil, Salah dan mantan rekan setim internasionalnya di Piala Dunia 2022, Fabinho, menghubungi Richarlison secara langsung untuk mendorong kepindahan ke Turki. Sang penyerang bertekad mengamankan awal baru di tempat lain, setelah secara terbuka menegaskan bahwa ia akan menentukan sendiri tujuan berikutnya. Ketegangan antara pemain tersebut dan petinggi Tottenham meningkat dengan cepat, dengan sang penyerang kian kecewa terhadap sikap tak kompromistis jajaran direksi.
De Zerbi membekukan penyerang
Akhir yang pahit membayangi Richarlison di Tottenham setelah pelatih kepala Roberto De Zerbi mencoretnya dari skuad Premier League klub menyusul kepindahannya ke Everton yang gagal terwujud. Juru taktik asal Italia itu mengasingkan sang penyerang untuk berlatih bersama tim U-21, setelah menilainya sepenuhnya berada di luar rencana tim utama untuk musim ini. Jika negosiasi dengan Trabzonspor gagal, pemain Brasil itu harus membidik pasar lain yang masih terbuka seperti Arab Saudi atau bersiap menghadapi berbulan-bulan tanpa aksi pertandingan.
- AFP
Tenggat waktu mendekat untuk Richarlison
Trabzonspor harus bergerak cepat untuk memenuhi banderol Tottenham sebesar £35 juta sebelum tenggat transfer Turki berakhir pada pukul 23.59 pada 4 September. Tanpa kesepakatan, Richarlison akan tetap tersisih di London utara hingga jendela transfer Januari membuka jalan keluar. Tujuan utama De Zerbi dan Spurs adalah membuat lini depan baru mereka tampil maksimal.
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