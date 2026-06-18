Setelah tergabung dalam grup kualifikasi bersama Spanyol—di mana hanya juara grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia tahun depan di Brasil—Inggris selalu menyadari bahwa babak play-off merupakan kemungkinan yang bisa terjadi. Namun, setelah mengalahkan La Roja 1-0 di Wembley pada bulan April—yang berarti mereka berangkat ke Mallorca pada bulan Juni hanya membutuhkan satu poin untuk mengamankan posisi teratas—akhirnya harus melalui babak play-off tentu saja sangat mengecewakan. Hal ini terutama karena cara Spanyol mengalahkan mereka, dengan skor telak 4-0.

Meski demikian, peluang Inggris untuk berhasil melewati jalur ini sangat tinggi, karena The Lionesses merupakan tim dengan peringkat tertinggi yang terlibat dalam proses ini dan mereka juga masuk dalam unggulan, sehingga memungkinkan undian yang menguntungkan. Tidak mengherankan, pelatih kepala Sarina Wiegman menunjukkan keyakinan saat ditanya mengenai jalur baru ini awal bulan ini. "Kami memiliki tim yang sangat bagus, menurut saya," katanya. "Kami tahu apa yang harus kami lakukan, jadi saya sangat optimis bahwa kami akan lolos bagaimanapun juga."