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Jalur kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 Inggris telah dipastikan! Tim Lionesses kini mengetahui lawan pertama di babak play-off serta kemungkinan lawan di babak kedua setelah gagal mengungguli Spanyol untuk merebut tiket otomatis
Inggris terpaksa melalui babak play-off akibat performa gemilang Spanyol
Setelah tergabung dalam grup kualifikasi bersama Spanyol—di mana hanya juara grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia tahun depan di Brasil—Inggris selalu menyadari bahwa babak play-off merupakan kemungkinan yang bisa terjadi. Namun, setelah mengalahkan La Roja 1-0 di Wembley pada bulan April—yang berarti mereka berangkat ke Mallorca pada bulan Juni hanya membutuhkan satu poin untuk mengamankan posisi teratas—akhirnya harus melalui babak play-off tentu saja sangat mengecewakan. Hal ini terutama karena cara Spanyol mengalahkan mereka, dengan skor telak 4-0.
Meski demikian, peluang Inggris untuk berhasil melewati jalur ini sangat tinggi, karena The Lionesses merupakan tim dengan peringkat tertinggi yang terlibat dalam proses ini dan mereka juga masuk dalam unggulan, sehingga memungkinkan undian yang menguntungkan. Tidak mengherankan, pelatih kepala Sarina Wiegman menunjukkan keyakinan saat ditanya mengenai jalur baru ini awal bulan ini. "Kami memiliki tim yang sangat bagus, menurut saya," katanya. "Kami tahu apa yang harus kami lakukan, jadi saya sangat optimis bahwa kami akan lolos bagaimanapun juga."
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Inggris akan menghadapi Yunani dalam pertandingan pertama babak play-off
Hasil undian yang menguntungkan itu diumumkan pada hari Kamis. Inggris sudah mengetahui delapan lawan potensial untuk babak play-off pertama, dan bahwa mereka akan menjadi favorit kuat untuk mengalahkan semuanya. Undian tersebut kemudian memastikan bahwa Yunani-lah yang akan mereka hadapi terlebih dahulu dalam jalur ini, dengan leg tandang yang akan dimainkan lebih dulu oleh The Lionesses sebelum leg kedua di kandang.
Yunani memenangkan keempat pertandingan di grup kualifikasi Piala Dunia mereka di Liga C, mengalahkan Kepulauan Faroe dan Georgia baik di kandang maupun tandang, mencetak 11 gol dan hanya kebobolan empat gol. Namun, dengan peringkat ke-59 di dunia dan hanya pernah sekali berpartisipasi di turnamen besar—yaitu lolos ke Olimpiade Musim Panas 2004 sebagai tuan rumah—mereka akan menjadi underdog yang sangat besar saat menghadapi Inggris.
Ini akan menjadi pertemuan pertama antara kedua negara dalam kompetisi sepak bola wanita internasional.
Slovakia atau Ukraina yang akan menjadi lawan berikutnya bagi Lionesses — jika mereka menang
Jika Inggris berhasil lolos dari babak tersebut, seperti yang diharapkan, maka Slovakia atau Ukraina akan menanti mereka di babak kedua, dan pemenang dari pertandingan tersebut akan lolos ke Piala Dunia di Brasil.
Ukraina berada di grup yang sama dengan The Lionesses pada tahap pertama kualifikasi Piala Dunia ini, di mana tim asuhan Wiegman memenangkan kedua pertandingan dengan sangat meyakinkan. Pertandingan pertama, yang digelar di Turki di tengah konflik yang sedang berlangsung di Ukraina, berakhir dengan skor 6-1 untuk juara Eropa saat ini, sedangkan pertandingan kedua, yang digelar pekan lalu, dimenangkan Inggris dengan skor 3-0.
Ukraina juga diunggulkan untuk memenangkan laga babak pertama mereka melawan Slovakia, karena mereka berada 20 peringkat di atas Slovakia dan baru saja berkompetisi di Liga A pada fase kualifikasi, sedangkan Slovakia berada di Liga B. Bersama Portugal, Finlandia, dan Latvia, Slovakia finis di posisi ketiga dan akan terdegradasi ke Liga C setelah hanya memenangkan dua dari enam pertandingan mereka, keduanya melawan tim juru kunci Latvia.
Pertandingan babak kedua ini, yang mempertemukan pemenang dari laga Inggris vs Yunani dan Ukraina vs Slovakia, juga akan digelar dalam dua leg selama jeda internasional terakhir tahun 2026, yang dimulai pada bulan November.
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Siapa saja yang telah lolos ke Piala Dunia Wanita 2027?
Inggris bukanlah satu-satunya tim besar Eropa yang ikut serta dalam babak play-off ini. Dengan hanya empat slot kualifikasi otomatis yang tersedia—yang telah diisi oleh Spanyol, Denmark, Prancis, dan Jerman—masih ada beberapa negara dengan peringkat tinggi yang belum memastikan tempat mereka di Piala Dunia Wanita 2027. Di antaranya adalah Belanda, juara Eropa 2017 dan finalis Piala Dunia 2019; Norwegia, yang skuadnya diisi oleh nama-nama seperti penyerang Lyon Ada Hegerberg dan pemain sayap Barcelona Caroline Graham Hansen; serta Swedia, yang telah mencapai semifinal dalam dua turnamen Piala Dunia terakhir.
Sebagian besar negara-negara ternama ini diperkirakan akan lolos melalui babak play-off, namun ada beberapa tim kuat yang berharap bisa menciptakan kejutan, seperti Skotlandia, Portugal, Swiss, dan Wales, yang semuanya bertekad untuk mengguncang persaingan selama dua jeda internasional terakhir tahun 2026.
Selain tuan rumah Brasil, 13 negara telah lolos ke Piala Dunia Wanita 2027, termasuk Australia, Jepang, Selandia Baru, Argentina, dan Kolombia.