‘Jalur Elliot Anderson’ - Bisakah Hayden Hackney mengikuti jejak dari EFL ke skuad Inggris? Mantan bintang Middlesbrough itu memprediksi transfer ke Liga Premier, namun mengesampingkan kemungkinan bergabung dengan ‘enam besar’

Hackney akan pindah pada suatu saat sebelum batas waktu transfer berikutnya berakhir. Ketika ditanya apakah ia bisa meniru jejak sesama putra daerah Timur Laut, Anderson—yang hengkang dari Newcastle ke Forest pada 2024 dan kini menjadi bintang Piala Dunia bersama Inggris—Pallister, dalam wawancara bersama Spreadex Sports, mengatakan kepada GOAL: “Hayden dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Championship dan kami tentu merindukannya di fase akhir musim, terutama dalam pertandingan-pertandingan yang kami jalani di babak play-off. Saya tahu dia masuk sebagai pemain pengganti pada setengah jam terakhir atau berapa pun waktunya di final.

“Dia pemain yang bagus. Menurut saya, dia layak bermain di Liga Premier. Saat ini saya belum yakin apakah dia termasuk pemain level enam besar Liga Premier. Namun, kita sudah melihat ada dua atau tiga klub Liga Premier yang tertarik padanya, dan dia harus mengambil keputusan mengenai masa depannya.

“Saya rasa dia pasti sangat kecewa karena mereka gagal tahun lalu di Middlesbrough. Akan menarik untuk melihat, dengan bermain di Liga Premier, apakah dia bisa mengikuti jejak Elliot Anderson. Kemampuannya mungkin akan berkembang begitu dia bermain di antara pemain-pemain yang lebih baik, dan saya pikir hal itu bisa membantu sang pemain begitu dia bermain bersama pemain-pemain yang lebih baik.

“Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dia lakukan untuk Middlesbrough. Dia mungkin sedang menempuh jalur yang serupa dengan yang saya lalui, dan saya rasa dia tidak akan berada di Middlesbrough pada awal musim.”