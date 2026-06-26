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‘Jalur Elliot Anderson’ - Bisakah Hayden Hackney mengikuti jejak dari EFL ke skuad Inggris? Mantan bintang Middlesbrough itu memprediksi transfer ke Liga Premier, namun mengesampingkan kemungkinan bergabung dengan ‘enam besar’
Middlesbrough menelan kekalahan di final babak play-off Championship tahun 2026
Ia sempat berharap bisa melangkah lebih jauh bersama klub masa kecilnya, Boro, setelah bergabung dengan akademi klub tersebut pada tahun 2011 dan meniti karier melalui sistem pemuda di Teesside hingga menjadi bintang tim senior dengan 154 penampilan dan 16 gol atas namanya.
Timnya berhasil mencapai final play-off Championship pada akhir musim 2025-26, namun karena mengalami cedera yang tidak tepat waktu, Hackney hanya bisa berperan sebagai pemain cadangan dalam upaya promosi tersebut dan meninggalkan Wembley dengan air mata setelah menderita kekalahan yang menyakitkan dari Hull City.
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Transfer Liga Premier: Ke mana Hackney akan berlabuh?
Kontrak pemain berusia 24 tahun itu di Riverside Stadium hanya tersisa 12 bulan lagi, yang berarti sudah waktunya bagi Middlesbrough untuk memanfaatkan aset lokal paling berharga mereka.
Pada suatu saat, sempat santer dibicarakan kemungkinan reuni dengan mantan manajer Boro, Michael Carrick, di Manchester United, namun diperkirakan ia akan mencari batu loncatan lain dalam perjalanannya menuju puncak. Klub-klub seperti Nottingham Forest dan Everton telah menyatakan minatnya, dengan tawaran bernilai besar yang sedang disiapkan.
Bisakah Hackney mengikuti jejak bintang Inggris Anderson?
Hackney akan pindah pada suatu saat sebelum batas waktu transfer berikutnya berakhir. Ketika ditanya apakah ia bisa meniru jejak sesama putra daerah Timur Laut, Anderson—yang hengkang dari Newcastle ke Forest pada 2024 dan kini menjadi bintang Piala Dunia bersama Inggris—Pallister, dalam wawancara bersama Spreadex Sports, mengatakan kepada GOAL: “Hayden dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Championship dan kami tentu merindukannya di fase akhir musim, terutama dalam pertandingan-pertandingan yang kami jalani di babak play-off. Saya tahu dia masuk sebagai pemain pengganti pada setengah jam terakhir atau berapa pun waktunya di final.
“Dia pemain yang bagus. Menurut saya, dia layak bermain di Liga Premier. Saat ini saya belum yakin apakah dia termasuk pemain level enam besar Liga Premier. Namun, kita sudah melihat ada dua atau tiga klub Liga Premier yang tertarik padanya, dan dia harus mengambil keputusan mengenai masa depannya.
“Saya rasa dia pasti sangat kecewa karena mereka gagal tahun lalu di Middlesbrough. Akan menarik untuk melihat, dengan bermain di Liga Premier, apakah dia bisa mengikuti jejak Elliot Anderson. Kemampuannya mungkin akan berkembang begitu dia bermain di antara pemain-pemain yang lebih baik, dan saya pikir hal itu bisa membantu sang pemain begitu dia bermain bersama pemain-pemain yang lebih baik.
“Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dia lakukan untuk Middlesbrough. Dia mungkin sedang menempuh jalur yang serupa dengan yang saya lalui, dan saya rasa dia tidak akan berada di Middlesbrough pada awal musim.”
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Label harga: Anderson dihargai £130 juta, sementara Hackney dihargai £20 juta
Telah dikabarkan bahwa setiap kesepakatan yang melibatkan Hackney bisa mencapai angka £20 juta ($26 juta). Angka tersebut masih jauh di bawah rekor transfer Inggris yang tampaknya akan membawa Anderson meninggalkan City Ground dan pindah ke Etihad Stadium.
Namun, waktu masih berpihak pada Hackney dalam upayanya menorehkan prestasi di kalangan elit Liga Premier, dan—setelah menjadi bagian dari skuad Inggris yang menjuarai Kejuaraan Eropa U-21 pada 2025 bersama Anderson—pengakuan di level tim nasional senior mungkin tidak akan lama lagi.