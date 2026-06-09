Piala Dunia tentu saja akan mendatangkan sejumlah bintang sepak bola ke Amerika Serikat. Setiap turnamen terasa begitu besar, dan dengan 48 tim yang berpartisipasi, beberapa nama besar pasti akan memainkan peran yang sangat menentukan dalam hasil akhir turnamen. Dalam banyak hal, inilah yang membuat Piala Dunia begitu menarik: para pemain terbaik dunia yang menampilkan permainan terbaik mereka.

Sebagian besar dari mereka sudah memiliki karier yang mengesankan. Mohamed Salah, misalnya, bukanlah sosok yang asing. Begitu pula dengan Neymar, Bernardo Silva, atau Casemiro. Namun, ketiganya memiliki kesamaan: masa depan mereka di sepak bola klub tidak pasti. Ketiganya telah menyetujui pembelian kontrak atau kontrak mereka telah habis. Pada saat artikel ini ditulis, secara teknis ketiganya tidak memiliki klub.

Dan hal itu membuat situasi menjadi menarik bagi penggemar Major League Soccer. Saat ini, liga tersebut tidak perlu melakukan banyak upaya perekrutan. Tingkat bakatnya mengesankan, dan orang-orang menyadarinya. Piala Dunia ini, kemungkinan besar, lebih berfungsi sebagai alat rekrutmen daripada upaya untuk mendapatkan pengakuan. Dan siapa yang mungkin memanfaatkannya? Memang, ada cukup banyak calon pemain yang berpotensi menorehkan prestasi di MLS setelah Piala Dunia. GOAL menyoroti beberapa nama besar...