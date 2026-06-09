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Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Jalur dari Piala Dunia ke MLS: Christian Pulisic, Mo Salah, Casemiro, dan enam bintang internasional yang berpotensi pindah ke Amerika Serikat setelah musim panas ini

Major League Soccer
FEATURES
M. Salah
B. Silva
Neymar
World Cup
M. Depay

Mulai dari Christian Pulisic hingga Mohamed Salah, ada banyak bintang sepak bola dunia yang kemungkinan akan bergabung dengan MLS setelah Piala Dunia 2026.

Piala Dunia tentu saja akan mendatangkan sejumlah bintang sepak bola ke Amerika Serikat. Setiap turnamen terasa begitu besar, dan dengan 48 tim yang berpartisipasi, beberapa nama besar pasti akan memainkan peran yang sangat menentukan dalam hasil akhir turnamen. Dalam banyak hal, inilah yang membuat Piala Dunia begitu menarik: para pemain terbaik dunia yang menampilkan permainan terbaik mereka.

Sebagian besar dari mereka sudah memiliki karier yang mengesankan. Mohamed Salah, misalnya, bukanlah sosok yang asing. Begitu pula dengan Neymar, Bernardo Silva, atau Casemiro. Namun, ketiganya memiliki kesamaan: masa depan mereka di sepak bola klub tidak pasti. Ketiganya telah menyetujui pembelian kontrak atau kontrak mereka telah habis. Pada saat artikel ini ditulis, secara teknis ketiganya tidak memiliki klub.

Dan hal itu membuat situasi menjadi menarik bagi penggemar Major League Soccer. Saat ini, liga tersebut tidak perlu melakukan banyak upaya perekrutan. Tingkat bakatnya mengesankan, dan orang-orang menyadarinya. Piala Dunia ini, kemungkinan besar, lebih berfungsi sebagai alat perekrutan daripada upaya untuk mendapatkan pengakuan. Dan siapa yang mungkin memanfaatkannya? Memang, ada cukup banyak calon pemain yang berpotensi menorehkan prestasi di MLS setelah Piala Dunia. GOAL menyoroti beberapa nama besar...

  • Mohamed Salah Egypt(C)Getty Images

    Mohamed Salah, Mesir

    Ketika Salah mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan Liverpool setelah hampir satu dekade membela klub tersebut di tengah musim lalu, spekulasi pun langsung bermunculan mengenai klub barunya. Dan, lebih dari enam bulan kemudian, masih belum jelas di mana ia akan bermain sepak bola dalam beberapa bulan ke depan. Ada hubunganyang jelas antara dirinya dan San Diego FC, tidak terkecuali karena klub MLS tersebut dimiliki oleh seorang miliarder Mesir. NYCFC juga telah dikaitkan dengannya—sekalipun hanya karena ada kebutuhan yang jelas bagi mereka untuk merekrut pemain ternama guna melengkapi pembukaan Etihad Park dalam waktu kurang dari setahun. Mereka juga membutuhkan sedikit bantuan di lini serang.

    Dan secara lebih luas, Komisaris MLS Don Garber secara terbuka memohon agar Salah bergabung dengan liga ini. Dia tidak akan menjadi rekrutan terbesar dalam sejarah MLS (gelar itu dimiliki oleh Lionel Messi). Dia juga tidak akan menjadi yang kedua (David Beckham ada di sana). Namun, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa dia akan menjadi yang ketiga. Salah adalah atlet Muslim terbesar di dunia, dan salah satu pemain terbaik di generasinya. Dan meskipun pasti akan ada minat dari Eropa dan Arab Saudi untuk mendapatkan tanda tangannya, Salah akan menjadi pilihan yang tepat untuk Major League Soccer.

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  • Casemiro BrasilGetty Images

    Casemiro, Brasil

    Hal ini hampir pasti terjadi. Jika Anda bertanya setahun yang lalu, kata "bintang" pasti akan sering disebut-sebut ketika membicarakan Casemiro. Memang, pemain Brasil itu mengalami kesulitan besar selama musim 2024-2025 dan tak pernah terlihat cocok di bawah asuhan Ruben Amorim di Man United. Namun, penampilannya jauh lebih meyakinkan saat Michael Carrick mengambil alih, dan ia bahkan didesak secara terbuka oleh para penggemar United untuk tetap bertahan pada pekan-pekan terakhir musim tersebut.

    Namun, pemain Brasil ini telah menegaskan bahwa ia akan hengkang. Dan tampaknya ia hampir pindah ke MLS. LA Galaxy adalah peminat pertama, tetapi Inter Miami dilaporkan telah mengajukan tawaran yang lebih serius. Dan fakta bahwa mereka membiarkan mantan pemain akademi mereka, Benjamin Cremaschi, pindah ke Parma dengan biaya €4 juta menunjukkan bahwa mereka sedang mengosongkan tempat di skuad mereka untuk pemain Brasil yang sudah menua ini. Dan meskipun usianya sudah 34 tahun, ia tetap menjadi pemain kunci bagi Selecao.

  • Bernardo Silva PortugalGetty Images

    Bernardo Silva, Portugal

    Bernardo Silva adalah pesepakbola yang luar biasa. Ia bertubuh mungil dan kurus, namun sangat cerdas. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengakui bahwa ia adalah salah satu murid kesayangannya. Suatu hari nanti, ia mungkin akan menjadi pelatih yang hebat. Dan setelah kontraknya bersama Man City berakhir pada akhir musim ini, tampaknya ia akan memiliki banyak pilihan tahun depan. Barcelona selalu menjadi ancaman, dan ketertarikan mereka sudah berlangsung lama serta diketahui banyak orang. Ia juga merupakan pilihan yang menguntungkan jika didatangkan secara gratis.

    Namun, ESPN melaporkan bahwa beberapa klub MLS tertarik untuk merekrut gelandang asal Portugal ini, yang akan langsung menjadi pemain kunci.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Christian Pulisic, Tim Nasional Sepak Bola Pria Amerika Serikat

    Hal ini sedikit mengacu pada pola pikir tahun 1994. Setelah Piala Dunia tersebut, sejumlah pemain bintang dari timnas AS (USMNT) akhirnya bergabung dengan MLS. Keikutsertaan mereka di liga tersebut membantu perkembangannya. Pada dasarnya, mereka memberikan angin segar bagi liga ini—terutama berkat daya tarik nama besar mereka.

    Ada pandangan bahwa generasi saat ini bisa melakukan hal yang sama. Dan ada bukti di sini yang menunjukkan bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Weston McKennie dilaporkan hampir menandatangani kontrak dengan FC Cincinnati beberapa tahun lalu, sebelum Juventus meyakinkannya untuk tetap tinggal. Gelandang tersebut tampaknya menjadi target utama pasca-Piala Dunia, tetapi ia menandatangani kontrak baru untuk tetap di Juve pada akhir musim.

    Sementara itu, Pulisic berada di persimpangan jalan. Musim 2025-26 adalah musim yang kontras bagi Captain America. Pada bulan-bulan awal, ia menjadi pemain paling berpengaruh di Serie A. Pada paruh kedua, ia tampil tidak efektif dan akhirnya dicadangkan oleh Max Allegri yang kini telah dipecat. Kontraknya berakhir pada 2027, dan desas-desus menunjukkan bahwa ia mungkin sedang mencari jalan keluar. Di usia 27 tahun, Pulisic mungkin masih memiliki satu kesepakatan terakhir di Eropa. Namun, pindah ke Amerika mungkin menjadi pilihan yang masuk akal.

    Selain itu, Garber telah mengungkapkan bahwa Pulisic sangat masuk dalam daftar keinginannya dalam sebuah wawancara dengan The Late Run.



  • Poland v Netherlands - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Memphis Depay, Belanda

    Dengan segala hormat, sungguh mengejutkan bahwa Memphis adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Belanda. Penyerang ini sedang menuju puncak kariernya sebelum beberapa kepindahan yang kurang tepat, terutama ke Manchester United, justru menghambat perkembangannya. Ia merespons dengan pindah ke Corinthians di Brasil pada tahun 2024, dan meskipun ia belum benar-benar bersinar di sana, ia tetap mendapat kepercayaan dari negaranya. Setiap klub MLS yang mencari bantuan di lini serang akan bijaksana jika mempertimbangkannya.

  • Neymar Brazil 2026Getty Images

    Neymar, Brasil

    Dan inilah yang paling besar. Neymar telah dikaitkan dengan kepindahan ke MLS selama 18 bulan terakhir. Pada Januari 2025, dilaporkan ada minat serius dari Chicago dan kemudian Miami. Namun, kedua pihak tidak dapat menyepakati paket finansial yang tepat untuk membawanya dari Al-Hilal di Liga Pro Saudi. Akhirnya, ia menandatangani kontrak dengan klub masa kecilnya, Santos, dan menjalani perjalanan yang cukup berliku menuju skuad Piala Dunia Brasil. Ia menampilkan beberapa penampilan yang mengesankan meskipun dilaporkan bermain dengan cedera lutut.

    Namun, dalam beberapa pekan terakhir, berbagai cedera telah membatasi partisipasinya. Cedera terbaru, yaitu cedera betis, membuat keikutsertaannya di Piala Dunia diragukan. Namun, ia tetap bersama skuad Brasil, dan tampaknya siap untuk tetap berada di sana. Kontraknya dengan Santos akan berakhir pada akhir tahun ini, namun rumor kepindahannya ke FC Cincinnati mulai muncul belakangan ini. Pada akhirnya, masih ada peluang bahwa kepindahannya ke MLS bisa terwujud.