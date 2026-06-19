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FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

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Jalan menuju Liga Champions belum pasti... Sejarah kelam mengancam Barcelona

FEATURES
Barcelona
Real Madrid
Juventus
AC Milan
Marseille
Fenerbahce
Besiktas
Anderlecht
LaLiga
Champions League
Serie A
Spanyol
Italia
Prancis
Turki
Belgia

Mengapa Barcelona masih berada di zona bahaya?

Meskipun telah meraih berbagai gelar domestik dan berhasil mengukuhkan posisinya di jajaran klub-klub teratas benua Eropa, FC Barcelona masih terbelenggu oleh kasus yang berpotensi mengubah masa depannya di kancah Eropa secara total. “Kasus Negreira” yang mengguncang dunia sepak bola Spanyol dalam beberapa tahun terakhir belum ditutup, bahkan kembali menjadi sorotan setelah Real Madrid meminta Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) untuk melanjutkan proses disiplin terkait kasus tersebut.

Di saat semua pihak menanti hasil penyelidikan dan putusan hukum, ada fakta penting yang tak bisa diabaikan: UEFA tidak diwajibkan menunggu putusan akhir dari pengadilan sipil sebelum mengambil keputusan sendiri. Karena itu, banyak pihak berpendapat bahwa Barcelona masih menghadapi risiko sanksi olahraga yang bisa berujung pada larangan berpartisipasi di kompetisi Eropa.

Meskipun skenario ini terdengar mengejutkan bagi para penggemar klub Catalan tersebut, sejarah sepak bola Eropa menyajikan banyak contoh yang menegaskan bahwa UEFA tidak ragu untuk menghukum klub-klub besar dan mapan ketika menganggap integritas kompetisi dipertanyakan.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Real Madrid terus menekan

    Laporan media Spanyol mengungkapkan bahwa Real Madrid telah mengirimkan surat resmi kepada Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA), yang menyerukan agar penyelidikan dan tindakan terkait kasus Negreira dilanjutkan.

    Klub asal Madrid tersebut menyoroti adanya bukti yang mereka anggap kuat, yang menurut mereka memperkuat dugaan terkait pembayaran yang diterima oleh José María Enríquez Negreira, mantan wakil ketua Komite Wasit Spanyol, selama bertahun-tahun. Pembayaran tersebut telah memicu kontroversi luas karena tidak adanya penjelasan yang jelas dan meyakinkan mengenai sifatnya.

    Meskipun Barcelona terus menegaskan ketidakbersalahannya dan membantah telah melakukan pelanggaran apa pun yang memengaruhi integritas kompetisi, kasus ini masih dalam penanganan pihak berwenang, serta terus dipantau oleh Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA).

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    Mengapa UEFA dapat menjatuhkan sanksi kepada Barcelona?

    Sebagian pihak berpendapat bahwa sanksi Eropa apa pun harus menunggu putusan pengadilan yang bersifat final, namun kenyataan hukumnya sama sekali berbeda, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol “AS”.

    UEFA, sebagai badan olahraga independen, memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan disiplin sendiri guna melindungi integritas kompetisinya. Oleh karena itu, UEFA tidak wajib menunggu selesainya seluruh tahap proses hukum di pengadilan sipil.

    Berdasarkan hal tersebut, UEFA dapat memutuskan untuk menjatuhkan sanksi olahraga jika menilai bahwa fakta-fakta yang ada membenarkannya, bahkan jika putusan pidana akhir belum dikeluarkan.

    Inilah yang menjadi sumber kekhawatiran yang semakin meningkat di kalangan masyarakat Katalonia, terutama karena banyak preseden yang menunjukkan bahwa UEFA sebelumnya telah mengambil tindakan tegas terhadap berbagai klub dalam situasi serupa.

  • Juventus' forward Alessandro Del Piero (AFP

    Hukuman paling terkenal dalam sejarah sepak bola Eropa

    Ketika pembicaraan mengenai korupsi di dunia sepak bola dan sanksi olahraga muncul, nama Juventus tetap menjadi salah satu contoh utama dalam sejarah. Pada tahun 2006, skandal “Calciopoli” yang terkenal meledak dan mengguncang dunia sepak bola Italia. Penyelidikan saat itu mengungkap jaringan komunikasi dan kesepakatan terkait pemilihan wasit serta pengelolaan beberapa pertandingan.

    Luciano Moggi, mantan direktur umum Juventus, menjadi tokoh utama dalam kasus tersebut, setelah penyelidikan menunjukkan adanya upaya untuk memengaruhi penunjukan wasit selama musim 2004 dan 2005.

    Sanksi yang dijatuhkan sangat berat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Juventus dicabut gelar juara Serie A untuk tahun 2005 dan 2006, diturunkan ke divisi dua, serta kehilangan hak untuk berpartisipasi di Liga Champions.

    Juventus bukanlah satu-satunya yang terkena dampaknya, karena sanksi tersebut juga menjangkau klub-klub lain seperti Fiorentina, Lazio, dan Milan. Kedua klub pertama kehilangan slot kompetisi Eropa mereka, sementara Milan dikenai pengurangan poin yang memengaruhi peringkatnya di liga domestik. Kasus ini menjadi contoh klasik bahwa otoritas olahraga siap menghukum bahkan klub-klub terbesar sekalipun ketika masalahnya berkaitan dengan integritas kompetisi.

  • Marseille 1993 UEFA European Cup Final WinnersHulton Archive

    Juara Eropa harus menanggung akibatnya

    Di Prancis, dunia sepak bola pernah mengalami salah satu skandal paling kontroversial pada tahun 1990-an.

    Olympique Marseille sedang menjalani masa keemasan dalam sejarahnya, dan berhasil menjuarai Liga Champions pada tahun 1993, sebuah prestasi yang hingga kini tetap menjadi satu-satunya dalam sejarah klub-klub Prancis.

    Namun, kesuksesan ini bertepatan dengan skandal besar setelah terungkap adanya pembayaran uang kepada beberapa pemain Valenciennes agar mereka kalah dan menghindari cedera beberapa hari sebelum final Liga Champions melawan Milan.

    Kasus ini berujung pada keputusan tegas dari Federasi Sepak Bola Prancis, yang mencabut gelar liga domestik Marseille dan menurunkan statusnya secara administratif, serta melarang klub tersebut berpartisipasi dalam kompetisi Eropa pada musim berikutnya.

    Meskipun klub tersebut tetap mempertahankan gelar Liga Champions Eropa, sanksi-sanksi tersebut menjadi pukulan telak bagi citra dan reputasi olahraganya.

  • Fenerbahce SK v Besiktas JK - Trendyol Süper LigGetty Images Sport

    Sanksi Menimpa Raksasa-Raksasa Turki

    Sepak bola Turki pun pernah menghadapi kasus serupa yang berakhir dengan sanksi ketat dari pihak Eropa.

    Fenerbahçe, misalnya, dilarang berpartisipasi dalam kompetisi Eropa setelah dituduh melakukan pengaturan skor, sanksi yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga.

    Kasus tersebut mencakup vonis terhadap pejabat dan pemain di dalam klub, serta nama ketua klub saat itu, Aziz Yildirim, yang dikaitkan dengan kasus yang memicu kontroversi luas di dalam dan luar Turki.

    Sedangkan Beşiktaş, klub tersebut menghadapi sanksi serupa, di mana mereka dilarang berpartisipasi dalam salah satu edisi Liga Europa akibat tuduhan terkait manipulasi hasil pertandingan.

  • Kasimpasa v Sivasspor - Turkish Super LeagueGetty Images Sport

    Klub-klub lain pun harus menanggung akibatnya

    Daftar sanksi Eropa tidak hanya berhenti pada nama-nama tersebut saja. Pada tahun 2009, klub FK Popeda dari Makedonia Utara dijatuhi sanksi berat berupa larangan mengikuti kompetisi Eropa selama delapan tahun karena melakukan pengaturan skor.

    Uni Eropa juga melarang klub Olympiacos Volos dari Yunani untuk berpartisipasi dalam kompetisi Eropa dan menjatuhkan sanksi tambahan kepadanya karena alasan yang sama.

    Pada tahun 2018, klub Skenderbeu dari Albania menerima salah satu sanksi terberat dalam sejarah sepak bola Eropa, setelah dilarang berpartisipasi dalam semua turnamen kontinental selama sepuluh tahun.

    Demikian pula, klub Turki Eskişehirspor dan Sivasspor dikeluarkan dari Liga Europa setelah terbukti terlibat dalam pelanggaran terkait pengaturan hasil beberapa pertandingan domestik.

  • SOCCER JPL CPO D10 UNION SG VS RSC ANDERLECHTAFP

    Pengecualian yang melanggar aturan

    Meskipun banyak kasus yang berakhir dengan sanksi, sejarah juga mencatat contoh-contoh di mana klub-klub berhasil membela diri.

    Salah satu contoh paling menonjol adalah klub Anderlecht dari Belgia, yang dijatuhi sanksi oleh Uni Eropa akibat tuduhan terkait pengaruhan hasil pertandingan Eropa pada dekade 1980-an.

    Namun, klub tersebut mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), yang kemudian membatalkan sanksi tersebut dan mengeluarkan putusan yang menguntungkannya, sehingga kasus ini menjadi contoh bahwa keputusan badan olahraga dapat digugat dan dibatalkan.

    Hingga saat ini, belum ada sanksi resmi dari UEFA terhadap Barcelona, dan kasus ini masih menjalani berbagai tahap hukum dan prosedural. Namun, tinjauan terhadap kasus-kasus sebelumnya menegaskan bahwa UEFA memiliki rekam jejak panjang dalam menjatuhkan sanksi berat terhadap klub-klub yang dianggap melanggar prinsip-prinsip integritas olahraga.

    Oleh karena itu, lolos ke Liga Champions tidak berarti akhir dari kekhawatiran bagi Barcelona. Nasib klub Catalan ini mungkin tidak hanya ditentukan di lapangan, tetapi juga di ruang sidang dan komite disiplin, di mana salah satu kasus paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Spanyol modern akan diputuskan.