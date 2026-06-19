Jalan menuju Liga Champions belum pasti... Sejarah kelam mengancam Barcelona

Meskipun telah meraih berbagai gelar domestik dan berhasil mengukuhkan posisinya di jajaran klub-klub teratas benua Eropa, FC Barcelona masih terbelenggu oleh kasus yang berpotensi mengubah masa depannya di kancah Eropa secara total. “Kasus Negreira” yang mengguncang dunia sepak bola Spanyol dalam beberapa tahun terakhir belum ditutup, bahkan kembali menjadi sorotan setelah Real Madrid meminta Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) untuk melanjutkan proses disiplin terkait kasus tersebut.

Di saat semua pihak menanti hasil penyelidikan dan putusan hukum, ada fakta penting yang tak bisa diabaikan: UEFA tidak diwajibkan menunggu putusan akhir dari pengadilan sipil sebelum mengambil keputusan sendiri. Karena itu, banyak pihak berpendapat bahwa Barcelona masih menghadapi risiko sanksi olahraga yang bisa berujung pada larangan berpartisipasi di kompetisi Eropa.

Meskipun skenario ini terdengar mengejutkan bagi para penggemar klub Catalan tersebut, sejarah sepak bola Eropa menyajikan banyak contoh yang menegaskan bahwa UEFA tidak ragu untuk menghukum klub-klub besar dan mapan ketika menganggap integritas kompetisi dipertanyakan.