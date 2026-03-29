Edin Dzeko BosniaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Jaksa Martina: "Dzeko sudah menandatangani kontrak dengan Juventus. Buffon lebih hebat sebagai manajer daripada sebagai kiper"

Agen lama sang penyerang asal Bosnia dan mantan kapten Juventus serta timnas Italia itu angkat bicara

Mantan penjaga gawang Silvano Martina, agen yang telah lama mewakili para bintang seperti Edin Dzeko dan Gigi Buffon, berbincang dengan La Stampa.


Mantan penjaga gawang Genoa, Torino, dan Lazio ini memulai pembicaraan dengan Dzeko, yang pada hari Selasa bersama Bosnia akan menghadapi Italia di final playoff untuk lolos ke Piala Dunia: "Dzeko sebagai pemimpin di usia 40 tahun? Dia masih bermain di usia ini karena dia memiliki kelas dan merupakan seorang profesional yang luar biasa. Dia selalu berlari sangat banyak: dia masih menempuh lebih dari 10 kilometer per pertandingan. Jelas dia sudah kehilangan sesuatu, tapi jika dia mendapat bola yang bagus, dia akan mencetaknya. Dia akan merasakan pertandingan ini dengan cara yang istimewa."

  • "DZEKO SUDAH MENANDATANGANI KONTRAK DENGAN JUVE"

    Martina menceritakan kisah di balik layar: "Dia hampir bergabung dengan Juventus pada 2020, dia sudah menandatangani kontrak. Segalanya sudah rampung dengan Paratici. Namun, Roma menelepon dan mengatakan bahwa mereka tidak akan melepasnya lagi karena Milik gagal dalam tes medis, sehingga mereka tidak akan memiliki penggantinya. Dia kemudian bergabung dengan Inter secara gratis pada akhir musim. Paratici, di sisi lain, tidak bisa menunggu dan akhirnya merekrut Morata."

  • "BUFFON LEBIH KUAT SEKARANG DIBANDINGKAN SAAT MENJADI PENJAGA GAWANG"

    Terakhir, mengenai Buffon, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Delegasi Tim Nasional: "Kehadiran Buffon sangat penting bagi Tim Nasional. Saya bahkan berani mengatakan bahwa ia lebih tangguh dalam peran itu daripada saat masih menjadi penjaga gawang. Ketika berbicara dengan para pemain, ia tahu persis apa yang harus disampaikan."

