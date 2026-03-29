Jaksa Martina: "Dzeko sudah menandatangani kontrak dengan Juventus. Buffon lebih hebat sebagai manajer daripada sebagai kiper"

Mantan penjaga gawang Silvano Martina, agen yang telah lama mewakili para bintang seperti Edin Dzeko dan Gigi Buffon, berbincang dengan La Stampa.





Mantan penjaga gawang Genoa, Torino, dan Lazio ini memulai pembicaraan dengan Dzeko, yang pada hari Selasa bersama Bosnia akan menghadapi Italia di final playoff untuk lolos ke Piala Dunia: "Dzeko sebagai pemimpin di usia 40 tahun? Dia masih bermain di usia ini karena dia memiliki kelas dan merupakan seorang profesional yang luar biasa. Dia selalu berlari sangat banyak: dia masih menempuh lebih dari 10 kilometer per pertandingan. Jelas dia sudah kehilangan sesuatu, tapi jika dia mendapat bola yang bagus, dia akan mencetaknya. Dia akan merasakan pertandingan ini dengan cara yang istimewa."