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Jaissle pecah telur! Newcastle kalahkan Tottenham saat Elanga dan Wissa mencetak gol ke gawang Spurs
Elanga memecah kebuntuan di London Utara
Pertandingan ini mempertahankan rekor membanggakan yang tak pernah terputus, yaitu selalu menghasilkan gol dalam setiap pertemuan Premier League sejak perombakan pada 1992, berkat gol pembuka brilian pada menit ke-62. Rekrutan musim panas senilai £52 juta, Nico Gonzalez, memberi percikan pada debutnya bersama Newcastle, dengan memainkan peran penting dalam terciptanya gol pembuka setelah kedatangannya dari Manchester City.
Gonzalez mengirim bola kepada Amar Dedic, yang sundulan tajamnya menemukan Anthony Elanga di ruang kosong. Melanjutkan golnya saat melawan Liverpool pada akhir pekan sebelumnya, penyerang internasional Swedia itu dengan tenang menciptakan ruang di dalam kotak penalti, berputar dengan elegan menjauhi mantan rekan setimnya di Newcastle, Sandro Tonali, sebelum melepaskan tembakan rendah terukur ke gawang.
- Getty Images Sport
Wissa menggandakan keunggulan Newcastle United
Newcastle secara efektif memastikan laga di luar jangkauan bagi Tottenham yang sedang terpuruk hanya 10 menit kemudian lewat momen eksekusi brilian. Sepak pojok yang ditempatkan dengan baik membuat Nick Woltemade unggul duel udara atas pertahanan Tottenham untuk menyundul bola mati itu kembali melintasi kotak penalti ke jalur Yoane Wissa, yang menyelesaikannya dengan apik untuk menggandakan keunggulan tim tamu.
Kekalahan itu membuat Tottenham mencatat sejarah yang tak diinginkan. Menurut Opta, Tottenham kini gagal mencetak gol saat kalah dalam dua pertandingan pembuka kampanye liga mereka untuk pertama kalinya dalam 52 tahun, mengulang start buruk yang terakhir kali terlihat pada musim 1974-75.
Marmoush absen saat Tottenham kesulitan mencetak gol
Itu bisa saja menjadi sore yang sangat berbeda bagi tim asuhan Roberto De Zerbi andai mereka mampu memaksimalkan peluang saat skor masih imbang. Penyerang Tottenham, Omar Marmoush, yang melakoni debutnya sebagai pemain pinjaman dari Manchester City, memiliki salah satu peluang terbaik ketika kedudukan masih 0-0, tetapi entah bagaimana tendangan menyusurnya malah melebar dari tepi kotak enam yard meski ia dibiarkan benar-benar tanpa kawalan.
Meski telah menghabiskan lebih dari £350 juta pada musim panas ini untuk merombak skuad mereka setelah kampanye buruk musim lalu, saat mereka nyaris terdegradasi pada pekan terakhir, Tottenham menjalani awal yang suram di musim baru. Tim De Zerbi tampak benar-benar kalah cepat, melanjutkan penampilan pembuka musim yang loyo ketika mereka dikalahkan Brentford dengan mudah 3-0.
- Getty Images Sport
Tonali menjalani reuni yang menyedihkan melawan mantan klubnya
Narasi paling menarik pada hari itu berpusat pada Tonali, yang menghadapi Newcastle untuk pertama kalinya sejak kepindahan musim panas senilai rekor £100 juta ke Tottenham setelah menjalani tiga tahun di Tyneside. Itu menjadi reuni yang menyedihkan bagi playmaker Italia tersebut, yang menerima cemoohan tanpa henti dari suporter tandang setiap kali menyentuh bola.
Tribune suporter tim tamu jelas menikmati momen mengejek mantan idola mereka saat ia digantikan oleh Dominic Solanke ketika Newcastle dengan nyaman unggul 2-0, menambah penderitaan pada malam yang ingin dilupakan sang gelandang.
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