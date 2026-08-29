Pertandingan ini mempertahankan rekor membanggakan yang tak pernah terputus, yaitu selalu menghasilkan gol dalam setiap pertemuan Premier League sejak perombakan pada 1992, berkat gol pembuka brilian pada menit ke-62. Rekrutan musim panas senilai £52 juta, Nico Gonzalez, memberi percikan pada debutnya bersama Newcastle, dengan memainkan peran penting dalam terciptanya gol pembuka setelah kedatangannya dari Manchester City.

Gonzalez mengirim bola kepada Amar Dedic, yang sundulan tajamnya menemukan Anthony Elanga di ruang kosong. Melanjutkan golnya saat melawan Liverpool pada akhir pekan sebelumnya, penyerang internasional Swedia itu dengan tenang menciptakan ruang di dalam kotak penalti, berputar dengan elegan menjauhi mantan rekan setimnya di Newcastle, Sandro Tonali, sebelum melepaskan tembakan rendah terukur ke gawang.