Seperti dilaporkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano, para petinggi klub juara terbanyak Jerman tersebut berencana untuk mengadakan pertemuan setelah Piala Dunia yang saat ini masih berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
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Jadwalnya pun kabarnya sudah ditetapkan! FC Bayern dilaporkan siap memberikan konsesi besar dalam negosiasi dengan Harry Kane
Bersama tim nasional Inggris, Kane kini berada di babak 16 besar Piala Dunia, di mana The Three Lions akan menghadapi tuan rumah bersama Meksiko pada Senin pukul 02.00 dini hari waktu Jerman. Jika berhasil melaju ke final, pemain berusia 32 tahun itu akan tetap membela Inggris hingga 19 Juli.
Di Säbener Straße, kontrak Kane masih berlaku hingga 30 Juni 2027. Kedua belah pihak sebelumnya telah mengisyaratkan keinginan untuk melanjutkan kerja sama, meskipun dengan ketentuan yang (masih) berbeda.
Penyerang asal Inggris itu dilaporkan lebih memilih perpanjangan kontrak selama tiga tahun lagi, sementara FCB tampaknya hanya ingin menandatangani kontrak hingga 2029 untuk saat ini. Kane baru-baru ini menegaskan bahwa kontrak mendatang akan menjadi kontrak besar terakhir dalam kariernya dan karenanya ia ingin “memanfaatkannya semaksimal mungkin”.
“Tentu saja sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Kami sangat santai menghadapi situasi ini. Kami telah mengatakan bahwa kami ingin menyelesaikan musim ini terlebih dahulu — dan semoga juga Piala Dunia. Kedua belah pihak sangat puas satu sama lain,” tegasnya setelah penutupan musim bersama FC Bayern.
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Kane juga tampil dalam performa yang bagus saat membela Inggris di Piala Dunia
Namun, perpanjangan kontrak sangat mungkin terjadi; lagipula, menurut Romano, pihak Munich kini bersedia memenuhi permintaan pemain berusia 32 tahun tersebut. Dikabarkan bahwa mereka akan “memberikan apa yang dia inginkan”. Transfer ke FC Barcelona, yang hingga baru-baru ini masih menjadi pembicaraan, kini sudah tidak lagi menjadi opsi.
Kane bergabung dengan juara Bundesliga terbanyak itu pada tahun 2023 dari Tottenham Hotspur dengan biaya transfer hampir 100 juta euro dan di sana ia menjadi pemain dengan gaji tertinggi, yaitu 25 juta euro per tahun. Pada musim lalu, ia mencetak 61 gol yang mengesankan untuk FCB dalam 51 pertandingan resmi di semua kompetisi. Selain itu, ia juga memberikan tujuh assist.
Kane juga tampil memukau saat mengenakan seragam Three Lions. Dalam empat pertandingan Piala Dunia sejauh ini, ia telah mencetak lima gol; hanya pada pertandingan imbang 0-0 melawan Ghana di hari kedua babak penyisihan grup ia tidak mencatatkan namanya di daftar pencetak gol.
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