Jadwalnya pun kabarnya sudah ditetapkan! FC Bayern dilaporkan siap memberikan konsesi besar dalam negosiasi dengan Harry Kane

Bersama tim nasional Inggris, Kane kini berada di babak 16 besar Piala Dunia, di mana The Three Lions akan menghadapi tuan rumah bersama Meksiko pada Senin pukul 02.00 dini hari waktu Jerman. Jika berhasil melaju ke final, pemain berusia 32 tahun itu akan tetap membela Inggris hingga 19 Juli.

Di Säbener Straße, kontrak Kane masih berlaku hingga 30 Juni 2027. Kedua belah pihak sebelumnya telah mengisyaratkan keinginan untuk melanjutkan kerja sama, meskipun dengan ketentuan yang (masih) berbeda.

Penyerang asal Inggris itu dilaporkan lebih memilih perpanjangan kontrak selama tiga tahun lagi, sementara FCB tampaknya hanya ingin menandatangani kontrak hingga 2029 untuk saat ini. Kane baru-baru ini menegaskan bahwa kontrak mendatang akan menjadi kontrak besar terakhir dalam kariernya dan karenanya ia ingin “memanfaatkannya semaksimal mungkin”.

“Tentu saja sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Kami sangat santai menghadapi situasi ini. Kami telah mengatakan bahwa kami ingin menyelesaikan musim ini terlebih dahulu — dan semoga juga Piala Dunia. Kedua belah pihak sangat puas satu sama lain,” tegasnya setelah penutupan musim bersama FC Bayern.