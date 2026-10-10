Tim nasional putri Amerika Serikat memasuki era baru pada 2024, dengan Emma Hayes langsung membawa dampak yang memang dibutuhkan tim tersebut. Hanya beberapa pekan setelah memulai tugas barunya, mantan pelatih Chelsea itu mengantar AS meraih medali emas Olimpiade, mengirimkan pesan kepada tim-tim lain di sepakbola putri saat siklus Piala Dunia yang baru dimulai.

Juara dunia empat kali itu mengalami kegagalan paling dini dalam sejarah keikutsertaannya di Piala Dunia Wanita pada edisi 2023 di Australia. Vlatko Andonovski pun meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala. Karena itu, kembalinya tim ke level juara dalam waktu sesingkat ini tentu menggembirakan bagi negara tersebut. Kini, dengan waktu yang masih panjang sebelum turnamen besar berikutnya, Piala Dunia Wanita 2027, Hayes dapat berfokus mengembangkan generasi muda pemain yang menjanjikan ini agar mereka siap bersaing memperebutkan trofi.

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