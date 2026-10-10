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Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

Jadwal siaran TV USWNT 2026: Jadwal pertandingan, hasil, siaran langsung via streaming, dan cara menonton timnas putri AS

USA
SheBelieves Cup

Panduan lengkap agenda Amerika Serikat sepanjang tahun, termasuk SheBelieves Cup dan jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027

Tim nasional putri Amerika Serikat memasuki era baru pada 2024, dengan Emma Hayes langsung membawa dampak yang memang dibutuhkan tim tersebut. Hanya beberapa pekan setelah memulai tugas barunya, mantan pelatih Chelsea itu mengantar AS meraih medali emas Olimpiade, mengirimkan pesan kepada tim-tim lain di sepakbola putri saat siklus Piala Dunia yang baru dimulai.

Juara dunia empat kali itu mengalami kegagalan paling dini dalam sejarah keikutsertaannya di Piala Dunia Wanita pada edisi 2023 di Australia. Vlatko Andonovski pun meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala. Karena itu, kembalinya tim ke level juara dalam waktu sesingkat ini tentu menggembirakan bagi negara tersebut. Kini, dengan waktu yang masih panjang sebelum turnamen besar berikutnya, Piala Dunia Wanita 2027, Hayes dapat berfokus mengembangkan generasi muda pemain yang menjanjikan ini agar mereka siap bersaing memperebutkan trofi.

GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang jadwal USWNT, pertandingan dan hasil mereka, serta cara menyaksikan tim tersebut pada 2026...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    Pertandingan apa saja yang telah dijalani timnas putri Amerika Serikat pada 2026?

    USWNT mengawali 2026 pada Januari dengan dua laga persahabatan melawan Paraguay dan Chile. Mereka tampil dominan dalam kedua pertandingan itu untuk memulai tahun dengan sangat positif. Kemenangan atas Chile khususnya mencuri perhatian karena diraih dengan susunan pemain paling minim pengalaman yang diturunkan tim tersebut dalam lebih dari 20 tahun.

    Tim asuhan Hayes melanjutkan performa itu pada Maret dengan menjuarai SheBelieves Cup untuk kedelapan kalinya berkat kemenangan atas Argentina, Kanada, dan Kolombia. USWNT juga tidak kebobolan satu gol pun sepanjang turnamen.

    Kekalahan pertama USWNT pada 2026 datang pada April, dalam pertandingan kedua dari rangkaian tiga laga melawan Jepang. Namun, tim asuhan Hayes juga meraih dua kemenangan selama jeda internasional tersebut, sekaligus mendapat banyak pelajaran setelah menghadapi salah satu tim terbaik di sepakbola.

    Kekalahan berikutnya datang pada Juni saat menghadapi Brasil. Namun, beberapa hari kemudian, AS bangkit dan mengalahkan tuan rumah Piala Dunia Wanita 2027 itu dalam pertandingan yang diwarnai rentetan kartu merah pada menit-menit akhir.

  • Apa saja agenda USWNT pada 2026?

    Masih ada dua jeda internasional resmi pada 2026, termasuk periode November ketika Amerika Serikat akan berlaga di Kejuaraan CONCACAF W. Empat tim teratas turnamen itu akan lolos ke Piala Dunia Wanita 2027, sementara dua tiket ke turnamen play-off antarbenua juga diperebutkan. Artinya, timnas putri AS hanya perlu memenangi satu pertandingan, yakni melawan El Salvador, untuk memastikan tiket ke Brasil.

    Semifinal turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat itu berlangsung pada 1 Desember. Sehari kemudian, laga penentuan tiket ke play-off antarkonfederasi Piala Dunia akan digelar, sebelum perebutan tempat ketiga dan final berlangsung pada 5 Desember. Perempat-final, semifinal, dan laga penentuan tiket play-off semuanya akan berlangsung di Texas Health Mansfield Stadium, sedangkan perebutan tempat ketiga dan final digelar di Shell Energy Stadium, Houston.

    Timnas putri AS akan mempersiapkan diri untuk turnamen itu dengan memainkan dua pertandingan melawan Spanyol, juara dunia bertahan. Spanyol juga mencapai final Kejuaraan Eropa 2025 pada musim panas lalu dan akan bertandang ke Amerika Serikat pada Oktober setelah memastikan lolos ke Piala Dunia Wanita 2027 pada Juni. Kepastian itu membuka peluang bagi Spanyol untuk memainkan laga persahabatan, seperti melawan juara Olimpiade 2024.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    Cara menonton timnas putri Amerika Serikat pada 2026

    Hak siar USWNT sama dengan hak siar tim putra dan terbagi di beberapa jaringan. Untuk pemirsa berbahasa Inggris, hak siarnya dipegang oleh Warner Bros dan Discovery Sports, dengan setiap pertandingan disiarkan langsung di Peacock dan Max (sebelumnya HBO Max). Sekitar 50 persen pertandingan juga disiarkan langsung di saluran TNT Sports.

    Saluran Turner tersedia melalui layanan streaming seperti Sling TV dan DirecTV Stream.

    Untuk pemirsa berbahasa Spanyol, hak siarnya saat ini dipegang oleh Telemundo Deportes, yang menayangkan pertandingan melalui Peacock, Telemundo, dan Universo.

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  • Jadwal dan hasil pertandingan timnas putri Amerika Serikat pada 2026

    TanggalWaktuPertandinganKompetisiTempat
    24 Januari14.30 PT / 17.30 ETUSWNT 6-0 ParaguayLaga persahabatanDignity Health Sports Park, Carson
    27 Januari19.00 PT / 22.00 ETUSWNT 5-0 CileLaga persahabatanHarder Stadium, Santa Barbara
    1 Maret14.00 PT / 17.00 ETUSWNT 2-0 ArgentinaSheBelieves CupGeodis Park, Nashville
    4 Maret15.45 PT / 18.45 ETUSWNT 1-0 KanadaSheBelieves CupScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 Maret12.30 PT / 15.30 ETUSWNT 1-0 KolombiaSheBelieves CupSports Illustrated Stadium, Harrison
    11 April14.30 PT / 17.30 ETUSWNT 2-1 JepangLaga persahabatanPayPal Park, San Jose
    15 April19.00 PT / 22.00 ETUSWNT 0-1 JepangLaga persahabatanLumen Field, Seattle
    18 April18.00 PT / 21.00 ETUSWNT 3-0 JepangLaga persahabatanDick's Sporting Goods Park, Commerce City
    6 Juni14.30 PT / 17.30 ETBrasil 2-1 USWNTLaga persahabatanNeo Quimica Arena, Sao Paulo
    9 Juni17.30 PT / 20.30 ETBrasil 0-1 USWNTLaga persahabatanArena Castelao, Fortaleza
    10 Oktober11.30 PT / 14.30 ETUSWNT 0-2 SpanyolLaga persahabatanAudi Field, Washington D.C.
    13 Oktober16.00 PT / 19.00 ETUSWNT vs SpanyolLaga persahabatanSubaru Park, Chester
    27 NovemberBelum ditentukanUSWNT vs El SalvadorCONCACAF W ChampionshipTexas Health Mansfield Stadium, Mansfield

    Jadwal pertandingan dan rincian lebih lanjut untuk 2026 akan diumumkan pada waktunya.

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