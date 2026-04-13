Jadwal siaran TV USWNT 2026: Jadwal pertandingan, hasil, siaran langsung, dan cara menonton tim nasional wanita AS

Tim nasional wanita Amerika Serikat memasuki era baru pada tahun 2024, dengan Emma Hayes langsung memberikan dampak signifikan bagi tim yang sangat membutuhkannya. Hanya dalam hitungan minggu setelah memulai tugas barunya, mantan pelatih Chelsea ini membawa AS meraih medali emas Olimpiade, sekaligus mengirimkan pesan kepada dunia sepak bola wanita saat siklus Piala Dunia baru dimulai.

Juara dunia empat kali ini mengalami kegagalan terawal di Piala Dunia Wanita di Australia pada tahun 2023 dan akibatnya Vlatko Andonovski mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala. Oleh karena itu, merupakan suatu kebanggaan bagi negara ini untuk melihat tim kembali ke level juara dalam waktu yang begitu singkat. Kini, dengan waktu yang cukup hingga turnamen besar berikutnya, Piala Dunia Wanita 2027, Hayes dapat fokus mengembangkan generasi muda pemain yang menjanjikan ini, memastikan mereka siap bersaing di Piala Dunia.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang jadwal USWNT, pertandingan dan hasilnya, serta cara menonton tim ini pada tahun 2026...