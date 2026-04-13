Catarina Macario USWNT vs China
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Jadwal siaran TV USWNT 2026: Jadwal pertandingan, hasil, siaran langsung, dan cara menonton tim nasional wanita AS

Panduan lengkap tentang kegiatan timnas Amerika Serikat sepanjang tahun ini, termasuk turnamen SheBelieves Cup dan jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027

Tim nasional wanita Amerika Serikat memasuki era baru pada tahun 2024, dengan Emma Hayes langsung memberikan dampak signifikan bagi tim yang sangat membutuhkannya. Hanya dalam hitungan minggu setelah memulai tugas barunya, mantan pelatih Chelsea ini membawa AS meraih medali emas Olimpiade, sekaligus mengirimkan pesan kepada dunia sepak bola wanita saat siklus Piala Dunia baru dimulai.

Juara dunia empat kali ini mengalami kegagalan terawal di Piala Dunia Wanita di Australia pada tahun 2023 dan akibatnya Vlatko Andonovski mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala. Oleh karena itu, merupakan suatu kebanggaan bagi negara ini untuk melihat tim kembali ke level juara dalam waktu yang begitu singkat. Kini, dengan waktu yang cukup hingga turnamen besar berikutnya, Piala Dunia Wanita 2027, Hayes dapat fokus mengembangkan generasi muda pemain yang menjanjikan ini, memastikan mereka siap bersaing di Piala Dunia.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang jadwal USWNT, pertandingan dan hasilnya, serta cara menonton tim ini pada tahun 2026...

  Jameese Joseph and Croix Bethune

    Pertandingan apa saja yang akan dijalani Tim Nasional Wanita AS pada tahun 2026?

    Timnas Wanita AS (USWNT) mengawali tahun ini pada bulan Januari dengan dua pertandingan persahabatan, menjamu Paraguay dan Chili, serta menampilkan dua penampilan dominan untuk memulai tahun 2026 dengan sangat positif. Kemenangan atas Chili khususnya menarik perhatian, karena diraih oleh susunan pemain paling minim pengalaman yang pernah diturunkan tim ini dalam lebih dari 20 tahun.

    Tim asuhan Hayes mengukuhkan performa tersebut pada bulan Maret, dengan memenangkan SheBelieves Cup untuk kedelapan kalinya berkat kemenangan atas Argentina, Kanada, dan Kolombia. USWNT juga tidak kebobolan satupun gol selama turnamen tersebut.

  • Apa saja jadwal USWNT pada tahun 2026?

    Asosiasi Sepak Bola AS (U.S. Soccer) telah menjadwalkan tiga pertandingan resmi tambahan dalam kalender USWNT untuk tahun 2026, dimulai dengan tiga pertandingan berturut-turut melawan Jepang pada bulan April yang akan digelar di San Jose, Seattle, dan Commerce City.

    Tiga jeda internasional resmi akan menyusul setelah itu, termasuk jendela November di mana AS akan berpartisipasi dalam Kejuaraan CONCACAF W. Empat tim teratas dalam turnamen tersebut akan lolos ke Piala Dunia Wanita 2027, dengan dua tempat lagi di turnamen play-off antarbenua juga diperebutkan.

  Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNT

    Cara menonton pertandingan Tim Nasional Wanita AS pada tahun 2026

    Hak siar untuk tim nasional wanita AS (USWNT) sama dengan tim pria dan dibagi di antara beberapa jaringan televisi. Bagi pemirsa berbahasa Inggris, hak siar tersebut dipegang oleh Warner Bros dan Discovery Sports, dengan setiap pertandingan disiarkan langsung di Peacock dan Max (sebelumnya HBO Max). Sekitar 50 persen pertandingan juga disiarkan langsung di saluran-saluran TNT Sports.

    Saluran Turner tersedia melalui layanan streaming seperti Sling TV dan DirecTV Stream.

    Bagi pemirsa berbahasa Spanyol, hak siar saat ini dipegang oleh Telemundo Deportes, yang menyiarkan pertandingan secara langsung di Peacock, Telemundo, dan Universo.

  • Jadwal dan hasil pertandingan Tim Nasional Wanita AS pada tahun 2026

    TanggalWaktuPertandinganKompetisiTempat
    24 Jan14.30 PT / 17.30 ETTim Nasional Wanita AS 6-0 ParaguayPertandingan PersahabatanDignity Health Sports Park, Carson
    27 Jan19.00 PT / 22.00 ETTimnas Wanita AS 5-0 ChiliPertandingan PersahabatanHarder Stadium, Santa Barbara
    1 Maret14.00 PT / 17.00 ETTimnas Wanita AS 2-0 ArgentinaSheBelieves CupGeodis Park, Nashville
    4 Mar15.45 WIB / 18.45 WIBTimnas Wanita AS 1-0 KanadaSheBelieves CupLapangan ScottsMiracle-Gro, Columbus
    7 Mar12:30 siang PT / 3:30 sore ETTimnas Wanita AS 1-0 KolombiaSheBelieves CupStadion Sports Illustrated, Harrison
    11 Apr14.30 PT / 17.30 ETTimnas Wanita AS 2-1 JepangPertandingan PersahabatanPayPal Park, San Jose
    15 Apr19.00 PT / 22.00 ETTim Nasional Wanita AS vs JepangPertandingan PersahabatanLumen Field, Seattle
    18 Apr18 AprilTimnas Wanita AS vs JepangPertandingan PersahabatanDick's Sporting Goods Park, Commerce City

    Jadwal pertandingan selanjutnya untuk tahun 2026 akan diumumkan pada waktunya.

