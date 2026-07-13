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Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai

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Jadwal siaran TV USWNT 2026: Jadwal pertandingan, hasil, siaran langsung, & cara menonton tim nasional wanita AS

USA
SheBelieves Cup
Women's football

Panduan lengkap mengenai kegiatan timnas Amerika Serikat sepanjang tahun ini, termasuk turnamen SheBelieves Cup dan jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027

Tim nasional wanita Amerika Serikat memasuki era baru pada tahun 2024, dengan Emma Hayes langsung memberikan dampak signifikan pada tim yang sangat membutuhkannya. Hanya dalam hitungan minggu setelah memulai tugas barunya, mantan pelatih Chelsea ini membawa AS meraih medali emas Olimpiade, sekaligus mengirimkan pesan kepada dunia sepak bola wanita seiring dimulainya siklus Piala Dunia yang baru.

Juara dunia empat kali ini mengalami kegagalan terawal dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia Wanita di Australia pada tahun 2023, dan akibatnya Vlatko Andonovski mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala. Oleh karena itu, merupakan kebanggaan bagi bangsa ini melihat tim tersebut kembali ke level juara dalam waktu yang begitu singkat. Kini, dengan waktu yang masih cukup panjang hingga turnamen besar berikutnya, Piala Dunia Wanita 2027, Hayes dapat fokus mengembangkan generasi muda pemain yang menjanjikan ini, memastikan mereka siap bersaing memperebutkan trofi.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui mengenai jadwal USWNT, pertandingan dan hasilnya, serta cara menonton tim ini pada tahun 2026...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    Pertandingan apa saja yang akan dijalani Tim Nasional Wanita AS pada tahun 2026?

    Timnas Wanita AS (USWNT) mengawali tahun ini pada Januari dengan dua laga persahabatan, menjamu Paraguay dan Chili, serta menampilkan dua penampilan dominan untuk memulai tahun 2026 dengan cara yang sangat positif. Kemenangan atas Chili khususnya menarik perhatian, karena diraih oleh susunan pemain paling minim pengalaman yang pernah diturunkan tim ini dalam lebih dari 20 tahun.

    Tim asuhan Hayes mengukuhkan performa tersebut pada bulan Maret, dengan memenangkan SheBelieves Cup untuk kedelapan kalinya berkat kemenangan atas Argentina, Kanada, dan Kolombia. USWNT juga tidak kebobolan satu gol pun selama turnamen tersebut.

    Kekalahan pertama pada 2026 terjadi pada April, dalam pertandingan kedua dari seri tiga pertandingan USWNT melawan Jepang, namun tim asuhan Hayes juga berhasil meraih dua kemenangan selama jeda internasional tersebut, serta memperoleh banyak wawasan setelah berhadapan dengan salah satu tim terbaik di dunia.

    Kekalahan berikutnya terjadi pada bulan Juni, di Brasil, tetapi AS bangkit kembali untuk mengalahkan tuan rumah Piala Dunia Wanita 2027 beberapa hari kemudian, dalam pertandingan yang dibayangi oleh serangkaian kartu merah yang dikeluarkan pada menit-menit terakhir.

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  • Apa saja jadwal yang akan dijalani Tim Nasional Wanita AS (USWNT) pada tahun 2026?

    Masih ada dua jeda internasional resmi lagi di tahun 2026, termasuk jendela November di mana AS akan berpartisipasi dalam Kejuaraan Wanita CONCACAF. Empat tim teratas dalam turnamen tersebut akan lolos ke Piala Dunia Wanita 2027, dengan dua tempat tambahan di turnamen play-off antarbenua yang juga masih diperebutkan. Artinya, Tim Nasional Wanita AS (USWNT) hanya perlu memenangkan satu pertandingan, melawan El Salvador, untuk memastikan tiketnya ke Brasil.

    Babak semifinal turnamen tersebut, yang akan diselenggarakan oleh AS, akan berlangsung pada 1 Desember, dengan pertandingan play-in untuk babak play-off antar-konfederasi Piala Dunia menyusul keesokan harinya, sebelum pertandingan perebutan tempat ketiga dan final digelar pada 5 Desember. Pertandingan perempat final, semifinal, dan babak play-in akan digelar di Texas Health Mansfield Stadium, sedangkan pertandingan perebutan tempat ketiga dan final akan diselenggarakan di Shell Energy Stadium di Houston.

    Timnas Wanita AS (USWNT) akan mempersiapkan diri untuk turnamen tersebut dengan dua pertandingan berturut-turut melawan Spanyol, juara dunia bertahan. La Roja juga mencapai final Kejuaraan Eropa 2025 musim panas lalu dan akan bertandang ke AS pada bulan Oktober setelah memastikan lolos ke Piala Dunia Wanita 2027 pada bulan Juni, sehingga membuka peluang untuk pertandingan persahabatan seperti itu melawan juara Olimpiade 2024.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    Cara menonton pertandingan USWNT pada tahun 2026

    Hak siar pertandingan USWNT sama dengan tim putra dan dibagi di antara beberapa jaringan televisi. Bagi pemirsa berbahasa Inggris, hak siar tersebut dipegang oleh Warner Bros dan Discovery Sports, dengan setiap pertandingan disiarkan langsung di Peacock dan Max (sebelumnya HBO Max). Sekitar 50 persen pertandingan juga disiarkan langsung di berbagai saluran TNT Sports.

    Saluran Turner tersedia melalui layanan streaming seperti Sling TV dan DirecTV Stream.

    Bagi pemirsa berbahasa Spanyol, hak siar tersebut saat ini dipegang oleh Telemundo Deportes, yang menyiarkan pertandingan secara langsung di Peacock, Telemundo, dan Universo.

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  • Jadwal dan hasil pertandingan Tim Nasional Wanita AS pada tahun 2026

    TanggalWaktuPertandinganKompetisiTempat
    24 Jan14.30 PT / 17.30 ETTim Nasional Wanita AS 6-0 ParaguayPertandingan PersahabatanDignity Health Sports Park, Carson
    27 Jan19.00 PT / 22.00 ETTim Nasional Wanita AS 5-0 ChiliPertandingan PersahabatanHarder Stadium, Santa Barbara
    1 Maret14.00 PT / 17.00 ETTim Nasional Wanita AS 2-0 ArgentinaPiala SheBelievesGeodis Park, Nashville
    4 Maret15.45 PT / 18.45 ETTimnas Wanita AS 1-0 KanadaSheBelieves CupLapangan ScottsMiracle-Gro, Columbus
    7 Maret12.30 siang PT / 3.30 sore ETTimnas Wanita AS 1-0 KolombiaSheBelieves CupStadion Sports Illustrated, Harrison
    11 April14.30 PT / 17.30 ETTimnas Wanita AS 2-1 JepangPertandingan PersahabatanPayPal Park, San Jose
    15 April19.00 PT / 22.00 ETTimnas Wanita AS 0-1 JepangPertandingan PersahabatanLumen Field, Seattle
    18 April18.00 PT / 21.00 ETTim Nasional Wanita AS 3-0 JepangPertandingan PersahabatanDick's Sporting Goods Park, Commerce City
    6 Juni14.30 PT / 17.30 ETBrasil 2-1 Tim Nasional Wanita ASPertandingan PersahabatanNeo Quimica Arena, São Paulo
    9 Juni17.30 PT / 20.30 ETBrasil 0-1 Tim Nasional Wanita ASPertandingan PersahabatanArena Castelao, Fortaleza
    10 Okt11.30 pagi PT / 2.30 sore ETUSWNT vs SpanyolPertandingan PersahabatanAudi Field, Washington D.C.
    13 Okt16.00 PT / 19.00 ETTim Nasional Wanita AS vs SpanyolPertandingan PersahabatanSubaru Park, Chester
    27 NovAkan DiumumkanTimnas Wanita AS vs El SalvadorKejuaraan Wanita CONCACAFStadion Texas Health Mansfield, Mansfield

    Jadwal pertandingan dan detail lebih lanjut untuk tahun 2026 akan diumumkan pada waktunya.