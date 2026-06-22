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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Jadwal Pertandingan & Hasil Tim Nasional Wanita Inggris 2026: Jadwal pertandingan Lionesses, saluran TV, siaran langsung, dan cara menontonnya

England
World Cup Qualification UEFA
World Cup
Women's football

Panduan lengkap tentang tahun tim nasional wanita Inggris, termasuk cara menonton pertandingan secara langsung dan informasi lainnya

Tim nasional wanita Inggris memasuki tahun 2025 dengan satu tujuan besar—yaitu mempertahankan gelar juara Eropa mereka. Dengan mengalahkan Spanyol melalui adu penalti di final Kejuaraan Eropa, mereka berhasil mewujudkan hal itu. Perjalanan The Lionesses di Swiss sama sekali tidak mudah; mereka juga harus melalui adu penalti untuk mengalahkan Swedia di perempat final dan membutuhkan perpanjangan waktu untuk menang atas Italia di semifinal. Namun pada akhirnya, tim asuhan Sarina Wiegman kembali keluar sebagai juara, sekaligus membalas kekalahan mereka dari Spanyol di final Piala Dunia Wanita 2023.

Pada tahun 2026, Inggris bertekad untuk mengalahkan Spanyol sekali lagi, kali ini di grup kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027. Hanya tim yang finis di puncak klasemen yang akan lolos secara otomatis ke turnamen di Brasil, sementara tim-tim lainnya harus melalui babak play-off. Sayangnya, La Roja berhasil membalas dendam atas The Lionesses pada kesempatan ini, sehingga tim asuhan Wiegman harus melalui babak play-off yang akan digelar pada paruh kedua tahun 2026.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan mengenai jadwal, pertandingan, dan hasil Inggris, serta cara menonton tim tersebut.

  • Hasil apa saja yang telah diraih Tim Nasional Wanita Inggris pada tahun 2026?

    Inggris mengawali kampanye kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 dengan gemilang, memenangkan keempat pertandingan pertamanya, termasuk satu laga melawan Spanyol di Wembley, sehingga menduduki puncak klasemen grup dengan dua pertandingan tersisa. Hal ini berarti The Lionesses berada di posisi terdepan untuk memperebutkan satu slot kualifikasi otomatis yang tersedia; mereka hanya membutuhkan satu poin dalam laga tandang melawan Spanyol pada 5 Juni untuk memastikan tempat mereka di turnamen di Brasil.

    Sayangnya, segalanya tidak berjalan sesuai rencana di Mallorca, karena Inggris menderita kekalahan terberat mereka di era Wiegman, sekaligus kekalahan terbesar dalam 17 tahun terakhir, saat La Roja menang 4-0 dan justru naik ke puncak klasemen grup kualifikasi. Hal ini membuat The Lionesses sangat bergantung pada bantuan besar dari Islandia, yang sayangnya tidak dapat memberikan bantuan tersebut, karena Islandia kalah 6-1 dari Spanyol sehingga kemenangan Inggris atas Ukraina menjadi sia-sia dan membuat mereka harus melalui babak play-off.

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  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Pertandingan apa saja yang akan dijalani Tim Nasional Wanita Inggris pada tahun 2026?

    Akan ada dua babak play-off Piala Dunia, keduanya berupa pertandingan dua leg. Pertandingan pertama akan digelar pada jeda internasional bulan Oktober, di mana Inggris akan menghadapi Yunani, tim yang saat ini menduduki peringkat ke-59 dunia. Kedua leg tersebut akan menjadi pertemuan pertama sepanjang sejarah antara kedua tim dalam ajang sepak bola wanita internasional.

    Jika menang, tim Lionesses akan melaju ke babak kedua dan terakhir, di mana Slovakia atau Ukraina—yang baru saja dikalahkan Inggris dua kali—akan menanti mereka. Pertandingan-pertandingan tersebut akan digelar selama jeda internasional yang berlangsung pada akhir November hingga awal Desember, dengan pengundian akan dilakukan pada 18 Juni.

  • Cara menonton Tim Nasional Wanita Inggris pada tahun 2026

    Hak siar untuk pertandingan tim nasional wanita Inggris berbeda dengan tim pria, di mana ITV menjadi stasiun televisi yang menyiarkan pertandingan “Lionesses”. Pertandingan-pertandingan tersebut disiarkan secara langsung di berbagai saluran ITV, seringkali di ITV1 atau ITV4, serta di ITVX, layanan streaming miliknya.

    Namun, jika Inggris bertanding melawan Skotlandia, Wales, atau Irlandia Utara, hal ini bisa berubah. BBC memegang hak siar untuk pertandingan tim-tim dari negara-negara lain di Britania Raya, dan akibatnya, pertandingan tandang Inggris ke Glasgow untuk menghadapi Skotlandia pada akhir 2023 disiarkan di BBC One, bukan di ITV pada kesempatan tersebut.

    Bagi penggemar Inggris di Amerika Serikat, fuboTVadalah pilihan terbaik untuk menonton pertandingan yang melibatkan tim Lionesses. Secara umum, FOX dan FS1 menayangkan pertandingan Kejuaraan Eropa, sementara beberapa pertandingan juga disiarkan di ESPN.

  • Peringkat grup kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 Tim Nasional Wanita Inggris

    Kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - Grup A3

    PosisiTimPertandinganMSKSelisih GolPts
    1Spanyol6501+1815
    2Inggris6501+815
    3Islandia6204-96
    4Ukraina6006-170

    Tim yang finis di peringkat kedua, ketiga, dan keempat masih memiliki kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia melalui babak play-off, dengan tim yang finis di peringkat kedua dan ketiga akan menjadi unggulan.

  • Jadwal pertandingan Tim Nasional Wanita Inggris pada tahun 2026

    TanggalWaktu (Inggris)PertandinganKompetisiTempat
    3 Maret17.00Ukraina 1-6 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - babak penyisihan grupStadion Mardan, Antalya
    7 Maretpukul 12.30Inggris 2-0 IslandiaKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - babak penyisihan grupThe City Ground, Nottingham
    14 April19.00Inggris 1-0 SpanyolKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - babak penyisihan grupStadion Wembley, London
    18 April17.30Islandia 0-1 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - babak penyisihan grupStadion Laugardalsvollur, Reykjavik
    5 Juni20.00Spanyol 4-0 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - babak penyisihan grupEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 Juni20.00Inggris 3-0 UkrainaKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - babak penyisihan grupStadion Hill Dickinson, Liverpool
    9 OktoberTBCYunani vs InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - babak play-off putaran 1Akan Diumumkan
    13 OktTBCInggris vs YunaniKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - babak play-off putaran 1Akan Diumumkan

    Jadwal dan detail lebih lanjut untuk tahun 2026 akan diumumkan pada waktunya.