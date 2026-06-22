Jadwal Pertandingan & Hasil Tim Nasional Wanita Inggris 2026: Jadwal pertandingan Lionesses, saluran TV, siaran langsung, dan cara menontonnya

Tim nasional wanita Inggris memasuki tahun 2025 dengan satu tujuan besar—yaitu mempertahankan gelar juara Eropa mereka. Dengan mengalahkan Spanyol melalui adu penalti di final Kejuaraan Eropa, mereka berhasil mewujudkan hal itu. Perjalanan The Lionesses di Swiss sama sekali tidak mudah; mereka juga harus melalui adu penalti untuk mengalahkan Swedia di perempat final dan membutuhkan perpanjangan waktu untuk menang atas Italia di semifinal. Namun pada akhirnya, tim asuhan Sarina Wiegman kembali keluar sebagai juara, sekaligus membalas kekalahan mereka dari Spanyol di final Piala Dunia Wanita 2023.

Pada tahun 2026, Inggris bertekad untuk mengalahkan Spanyol sekali lagi, kali ini di grup kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027. Hanya tim yang finis di puncak klasemen yang akan lolos secara otomatis ke turnamen di Brasil, sementara tim-tim lainnya harus melalui babak play-off. Sayangnya, La Roja berhasil membalas dendam atas The Lionesses pada kesempatan ini, sehingga tim asuhan Wiegman harus melalui babak play-off yang akan digelar pada paruh kedua tahun 2026.

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