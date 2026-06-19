Jadwal Liga Premier 2026-27: Jadwal pekan pembuka, pertandingan hari terakhir, dan tanggal-tanggal derby

Arsenal mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar juara pada musim 2025-26, di mana tim asuhan Mikel Arteta akhirnya berhasil menembus garis finis setelah tiga kali berturut-turut finis sebagai runner-up. The Gunners yakin bahwa mereka akan kembali bersaing di papan atas saat gelar-gelar bergengsi diperebutkan.

Manchester City telah menyaksikan Pep Guardiola mengakhiri masa jabatannya selama satu dekade di bangku cadangan, dengan Enzo Maresca diperkirakan akan diamanahi tugas berat untuk menggantikan sang legenda sepanjang masa. Pelatih asal Italia itu pasti ingin memberikan kesan pertama yang positif.

Di Old Trafford, Michael Carrick telah mendapatkan kontrak permanen dan dianggap telah mempersiapkan Manchester United—setelah mengembalikan mereka ke Liga Champions—untuk bersaing secara serius memperebutkan gelar liga utama pertama sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013.

Liverpool terjatuh dari puncak klasemen musim lalu, yang mengakibatkan Arne Slot kehilangan jabatannya, dan kini mereka menaruh harapan pada Andoni Iraola—setelah penampilannya yang mengesankan di Bournemouth—untuk mengangkat kembali posisi mereka di klasemen seiring para pemain baru yang dibeli dengan harga mahal mulai menunjukkan potensi dan membenarkan nilai transfer mereka.

Chelsea, di bawah kepemimpinan Xabi Alonso, tidak memiliki gangguan dari kompetisi Eropa yang harus dihadapi—hal ini bisa menjadi keuntungan bagi mereka—sementara Aston Villa berupaya membangun momentum dari kemenangan mereka di Liga Europa yang mengakhiri puasa gelar selama 30 tahun.

Tottenham, yang terjerumus ke dalam pertarungan menghindari degradasi selama dua musim terakhir, perlu membuktikan bahwa mereka tetap menjadi bagian dari ‘Enam Besar’ yang legendaris, sementara Frank Lampard menghadapi tugas berat di Coventry bersama tim-tim yang baru promosi lainnya, Hull City dan Ipswich.