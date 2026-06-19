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Premier League trophy Arsenal Manchester City UnitedGetty/GOAL
Chris Burton

Diterjemahkan oleh

Jadwal Liga Premier 2026-27: Jadwal pekan pembuka, pertandingan hari terakhir, dan tanggal-tanggal derby

Premier League
Arsenal
Manchester United
Liverpool
Manchester City
Chelsea
Tottenham Hotspur
Nottingham Forest
Aston Villa
Leeds United
Newcastle United
Brighton & Hove Albion
Everton
Fulham
Sunderland
AFC Bournemouth
Brentford
Hull City
Ipswich Town
Coventry City
Crystal Palace

Jadwal pertandingan Liga Premier musim 2026-27 telah dirilis. Arsenal akan berusaha mempertahankan gelar juara mereka, sementara tim-tim seperti Manchester City, Liverpool, dan Manchester United mengincar gelar juara. Coventry kembali ke kasta tertinggi setelah absen selama 25 tahun, sementara sejumlah pergantian manajer menandai dimulainya era baru di seluruh divisi. Di sini, GOAL memilih pertandingan-pertandingan paling menarik dari musim Liga Utama yang diprediksi akan kembali berlangsung seru.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Liga Premier 2026-27: Jadwal pertandingan pekan pembuka

    Harapan selalu berkobar sebelum bola pertama ditendang dalam pertandingan yang sesungguhnya, dengan semua tim memulai dari nol. Rasa gugup dan antusiasme memuncak di kalangan basis penggemar setia, sementara emosi yang sama juga dirasakan oleh para pemain yang ditugaskan untuk turun ke lapangan—baik itu skuad-skuad berpengalaman yang sarat dengan tradisi Liga Premier maupun wajah-wajah familiar yang kembali ke panggung besar sebagai pendatang baru di kasta tertinggi.

    Coventry akan menghadapi ujian berat saat mereka memulai musim baru dengan bertandang ke Emirates Stadium, sementara Hull City juga langsung dihadapkan pada tantangan berat saat menjamu Manchester United. Lawatan Liverpool ke St James’ Park menjadi pertandingan menarik lainnya di putaran pembuka

    Tanggal

    Waktu Kick-off (GMT)

    Jadwal

    21/08/2026

    20:00

    Arsenal vs Coventry City

    22 Agustus 2026

    12:30

    Hull City vs Manchester United

    22 Agustus 2026

    15:00

    Everton vs Crystal Palace

    22 Agustus 2026

    15:00

    Ipswich Town vs Sunderland

    22 Agustus 2026

    15:00

    Nottingham Forest vs Leeds United

    22 Agustus 2026

    17:30

    Brentford vs Tottenham Hotspur

    23 Agustus 2026

    14:00

    Brighton and Hove Albion vs Aston Villa

    23 Agustus 2026

    14:00

    Manchester City vs Bournemouth

    23 Agustus 2026

    16:30

    Newcastle United vs Liverpool

    24 Agustus 2026

    20:00

    Fulham vs Chelsea


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  • Liverpool Everton 2025-26 Virgil van DijkGetty

    Liga Premier 2026-27: Jadwal pertandingan derby

    Dari London Utara hingga Timur Laut, persaingan geografis dan dendam historis memicu minat global serta semangat lokal di setiap musim Liga Premier. Ibu kota Inggris, Merseyside, Manchester, kedua kubu yang berseteru di wilayah Tyne-Wear, serta West Midlands akan menjadi sorotan secara berkala selama musim 2026-27.

    Tetangga di London Barat, Chelsea dan Fulham, akan bertanding pada pertandingan Monday Night Football pertama, sementara United menjamu City pada bulan September, Liverpool bertandang ke Hill Dickinson Stadium pada bulan November, dan Newcastle menjadi tuan rumah bagi Sunderland pada awal Desember — di akhir pekan yang sama ketika Tottenham menghadapi Arsenal.

    Tanggal

    Waktu Kick-off (GMT)

    Pertandingan

    24/08/2026

    20:00

    Fulham vs Chelsea

    12/09/2026

    15:00

    Manchester United vs Manchester City

    17 Oktober 2026

    15:00

    Brighton and Hove Albion vs Crystal Palace

    28 November 2026

    15:00

    Everton vs Liverpool

    05/12/2026

    15:00

    Tottenham Hotspur vs Arsenal

    5 Desember 2026

    15:00

    Newcastle United vs Sunderland

    12 Desember 2026

    15:00

    Coventry City vs Aston Villa

    30 Januari 2027

    15:00

    Liverpool vs Everton

    20 Maret 2027

    15:00

    Manchester City vs Manchester United

    10 April 2027

    15:00

    Chelsea vs Fulham

    24 April 2027

    15:00

    Aston Villa vs Coventry City

    01/05/2027

    15:00

    Arsenal vs Tottenham Hotspur

    01/05/2027

    15:00

    Sunderland vs Newcastle United

    15 Mei 2027

    15:00

    Crystal Palace vs Brighton and Hove Albion


  • Rayan Cherki Manchester CityGetty

    Liga Premier 2026-27: Jadwal pertandingan hari terakhir

    Jarang sekali musim Liga Premier mencapai hari terakhir tanpa ada hal penting yang dipertaruhkan dalam 90 menit terakhir pertandingan. Baik itu perebutan gelar juara, pertarungan menghindari degradasi, maupun perebutan tiket ke kompetisi Eropa, biasanya selalu ada banyak hal yang dipertaruhkan saat musim tersebut berakhir.

    Coventry, Hull City, dan Ipswich akan bertanding di kandang saat musim 2026-27 berakhir pada akhir Mei, sementara Arsenal, Manchester United, Liverpool, dan Chelsea mungkin memiliki alasan untuk merayakan di hadapan para pendukung mereka sendiri.

    Tanggal

    Waktu Kick-off (GMT)

    Pertandingan

    30/05/2027

    16:00

    Arsenal vs Brighton and Hove Albion

    30 Mei 2027

    16:00

    Aston Villa vs Tottenham Hotspur

    30 Mei 2027

    16:00

    Chelsea vs Brentford

    30 Mei 2027

    16:00

    Coventry City vs Nottingham Forest

    30 Mei 2027

    16:00

    Crystal Palace vs Leeds United

    30 Mei 2027

    16:00

    Hull City vs Newcastle United

    30 Mei 2027

    16:00

    Ipswich Town vs Everton

    30 Mei 2027

    16:00

    Liverpool vs Bournemouth

    30 Mei 2027

    16:00

    Manchester United vs Fulham

    30 Mei 2027

    16:00

    Sunderland vs Manchester City


  • Michael Carrick Manchester United crestGetty/GOAL

    Liga Premier 2026-27: Siapa yang akan dinobatkan sebagai juara?

    Arsenal mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar juara pada musim 2025-26, di mana tim asuhan Mikel Arteta akhirnya berhasil menembus garis finis setelah tiga kali berturut-turut finis sebagai runner-up. The Gunners yakin bahwa mereka akan kembali bersaing di papan atas saat gelar-gelar bergengsi diperebutkan.

    Manchester City telah menyaksikan Pep Guardiola mengakhiri masa jabatannya selama satu dekade di bangku cadangan, dengan Enzo Maresca diperkirakan akan diamanahi tugas berat untuk menggantikan sang legenda sepanjang masa. Pelatih asal Italia itu pasti ingin memberikan kesan pertama yang positif.

    Di Old Trafford, Michael Carrick telah mendapatkan kontrak permanen dan dianggap telah mempersiapkan Manchester United—setelah mengembalikan mereka ke Liga Champions—untuk bersaing secara serius memperebutkan gelar liga utama pertama sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013.

    Liverpool terjatuh dari puncak klasemen musim lalu, yang mengakibatkan Arne Slot kehilangan jabatannya, dan kini mereka menaruh harapan pada Andoni Iraola—setelah penampilannya yang mengesankan di Bournemouth—untuk mengangkat kembali posisi mereka di klasemen seiring para pemain baru yang dibeli dengan harga mahal mulai menunjukkan potensi dan membenarkan nilai transfer mereka.

    Chelsea, di bawah kepemimpinan Xabi Alonso, tidak memiliki gangguan dari kompetisi Eropa yang harus dihadapi—hal ini bisa menjadi keuntungan bagi mereka—sementara Aston Villa berupaya membangun momentum dari kemenangan mereka di Liga Europa yang mengakhiri puasa gelar selama 30 tahun.

    Tottenham, yang terjerumus ke dalam pertarungan menghindari degradasi selama dua musim terakhir, perlu membuktikan bahwa mereka tetap menjadi bagian dari ‘Enam Besar’ yang legendaris, sementara Frank Lampard menghadapi tugas berat di Coventry bersama tim-tim yang baru promosi lainnya, Hull City dan Ipswich.