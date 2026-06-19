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Jadwal Liga Premier 2026-27: Jadwal pekan pembuka, pertandingan hari terakhir, dan tanggal-tanggal derby
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Liga Premier 2026-27: Jadwal pertandingan pekan pembuka
Harapan selalu berkobar sebelum bola pertama ditendang dalam pertandingan yang sesungguhnya, dengan semua tim memulai dari nol. Rasa gugup dan antusiasme memuncak di kalangan basis penggemar setia, sementara emosi yang sama juga dirasakan oleh para pemain yang ditugaskan untuk turun ke lapangan—baik itu skuad-skuad berpengalaman yang sarat dengan tradisi Liga Premier maupun wajah-wajah familiar yang kembali ke panggung besar sebagai pendatang baru di kasta tertinggi.
Coventry akan menghadapi ujian berat saat mereka memulai musim baru dengan bertandang ke Emirates Stadium, sementara Hull City juga langsung dihadapkan pada tantangan berat saat menjamu Manchester United. Lawatan Liverpool ke St James’ Park menjadi pertandingan menarik lainnya di putaran pembuka
Tanggal
Waktu Kick-off (GMT)
Jadwal
21/08/2026
20:00
Arsenal vs Coventry City
22 Agustus 2026
12:30
Hull City vs Manchester United
22 Agustus 2026
15:00
Everton vs Crystal Palace
22 Agustus 2026
15:00
Ipswich Town vs Sunderland
22 Agustus 2026
15:00
Nottingham Forest vs Leeds United
22 Agustus 2026
17:30
Brentford vs Tottenham Hotspur
23 Agustus 2026
14:00
Brighton and Hove Albion vs Aston Villa
23 Agustus 2026
14:00
Manchester City vs Bournemouth
23 Agustus 2026
16:30
Newcastle United vs Liverpool
24 Agustus 2026
20:00
Fulham vs Chelsea
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Liga Premier 2026-27: Jadwal pertandingan derby
Dari London Utara hingga Timur Laut, persaingan geografis dan dendam historis memicu minat global serta semangat lokal di setiap musim Liga Premier. Ibu kota Inggris, Merseyside, Manchester, kedua kubu yang berseteru di wilayah Tyne-Wear, serta West Midlands akan menjadi sorotan secara berkala selama musim 2026-27.
Tetangga di London Barat, Chelsea dan Fulham, akan bertanding pada pertandingan Monday Night Football pertama, sementara United menjamu City pada bulan September, Liverpool bertandang ke Hill Dickinson Stadium pada bulan November, dan Newcastle menjadi tuan rumah bagi Sunderland pada awal Desember — di akhir pekan yang sama ketika Tottenham menghadapi Arsenal.
Tanggal
Waktu Kick-off (GMT)
Pertandingan
24/08/2026
20:00
Fulham vs Chelsea
12/09/2026
15:00
Manchester United vs Manchester City
17 Oktober 2026
15:00
Brighton and Hove Albion vs Crystal Palace
28 November 2026
15:00
Everton vs Liverpool
05/12/2026
15:00
Tottenham Hotspur vs Arsenal
5 Desember 2026
15:00
Newcastle United vs Sunderland
12 Desember 2026
15:00
Coventry City vs Aston Villa
30 Januari 2027
15:00
Liverpool vs Everton
20 Maret 2027
15:00
Manchester City vs Manchester United
10 April 2027
15:00
Chelsea vs Fulham
24 April 2027
15:00
Aston Villa vs Coventry City
01/05/2027
15:00
Arsenal vs Tottenham Hotspur
01/05/2027
15:00
Sunderland vs Newcastle United
15 Mei 2027
15:00
Crystal Palace vs Brighton and Hove Albion
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Liga Premier 2026-27: Jadwal pertandingan hari terakhir
Jarang sekali musim Liga Premier mencapai hari terakhir tanpa ada hal penting yang dipertaruhkan dalam 90 menit terakhir pertandingan. Baik itu perebutan gelar juara, pertarungan menghindari degradasi, maupun perebutan tiket ke kompetisi Eropa, biasanya selalu ada banyak hal yang dipertaruhkan saat musim tersebut berakhir.
Coventry, Hull City, dan Ipswich akan bertanding di kandang saat musim 2026-27 berakhir pada akhir Mei, sementara Arsenal, Manchester United, Liverpool, dan Chelsea mungkin memiliki alasan untuk merayakan di hadapan para pendukung mereka sendiri.
Tanggal
Waktu Kick-off (GMT)
Pertandingan
30/05/2027
16:00
Arsenal vs Brighton and Hove Albion
30 Mei 2027
16:00
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
30 Mei 2027
16:00
Chelsea vs Brentford
30 Mei 2027
16:00
Coventry City vs Nottingham Forest
30 Mei 2027
16:00
Crystal Palace vs Leeds United
30 Mei 2027
16:00
Hull City vs Newcastle United
30 Mei 2027
16:00
Ipswich Town vs Everton
30 Mei 2027
16:00
Liverpool vs Bournemouth
30 Mei 2027
16:00
Manchester United vs Fulham
30 Mei 2027
16:00
Sunderland vs Manchester City
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Liga Premier 2026-27: Siapa yang akan dinobatkan sebagai juara?
Arsenal mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar juara pada musim 2025-26, di mana tim asuhan Mikel Arteta akhirnya berhasil menembus garis finis setelah tiga kali berturut-turut finis sebagai runner-up. The Gunners yakin bahwa mereka akan kembali bersaing di papan atas saat gelar-gelar bergengsi diperebutkan.
Manchester City telah menyaksikan Pep Guardiola mengakhiri masa jabatannya selama satu dekade di bangku cadangan, dengan Enzo Maresca diperkirakan akan diamanahi tugas berat untuk menggantikan sang legenda sepanjang masa. Pelatih asal Italia itu pasti ingin memberikan kesan pertama yang positif.
Di Old Trafford, Michael Carrick telah mendapatkan kontrak permanen dan dianggap telah mempersiapkan Manchester United—setelah mengembalikan mereka ke Liga Champions—untuk bersaing secara serius memperebutkan gelar liga utama pertama sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013.
Liverpool terjatuh dari puncak klasemen musim lalu, yang mengakibatkan Arne Slot kehilangan jabatannya, dan kini mereka menaruh harapan pada Andoni Iraola—setelah penampilannya yang mengesankan di Bournemouth—untuk mengangkat kembali posisi mereka di klasemen seiring para pemain baru yang dibeli dengan harga mahal mulai menunjukkan potensi dan membenarkan nilai transfer mereka.
Chelsea, di bawah kepemimpinan Xabi Alonso, tidak memiliki gangguan dari kompetisi Eropa yang harus dihadapi—hal ini bisa menjadi keuntungan bagi mereka—sementara Aston Villa berupaya membangun momentum dari kemenangan mereka di Liga Europa yang mengakhiri puasa gelar selama 30 tahun.
Tottenham, yang terjerumus ke dalam pertarungan menghindari degradasi selama dua musim terakhir, perlu membuktikan bahwa mereka tetap menjadi bagian dari ‘Enam Besar’ yang legendaris, sementara Frank Lampard menghadapi tugas berat di Coventry bersama tim-tim yang baru promosi lainnya, Hull City dan Ipswich.