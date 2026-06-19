Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Arsenal Manchester City United Chelsea LiverpoolGetty/GOAL
Chris Burton

Diterjemahkan oleh

Jadwal Liga Premier 2026-27: Jadwal lengkap untuk juara bertahan Arsenal dan tim-tim yang berpeluang merebut gelar, yakni Man City, Liverpool, Man Utd, dan Chelsea

Premier League
Arsenal
Manchester United
Liverpool
Manchester City
Chelsea

Manajer tetap yang baru ditunjuk akan mulai menjabat di Manchester United, Chelsea, Liverpool, dan Manchester City saat musim 2026-27 dimulai, sementara Mikel Arteta tetap memimpin Arsenal sebagai juara bertahan. Seiring dirilisnya jadwal pertandingan lengkap, GOAL meninjau jadwal masing-masing tim dari London dan wilayah Barat Laut yang berharap dapat merayakan gelar juara saat musim yang penuh aksi ini berakhir.

  • Martin Odegaard Arsenal 2025-26Getty

    Jadwal pertandingan Arsenal musim 2026-27

    The Gunners mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar juara pada musim 2025-26 — dengan merebut gelar juara liga utama pertama mereka sejak era legendaris "The Invincibles" pada musim 2003-04. Klub raksasa asal London Utara ini, yang juga mengalami kekalahan di final Carabao Cup dan Liga Champions musim lalu, akan memulai perjuangan mereka untuk meraih gelar-gelar besar lainnya dengan menjamu Coventry, tim yang baru saja promosi, dalam laga pembuka pada Jumat malam.

    Tanggal

    Waktu Kick-off (GMT)

    Jadwal

    21/08/2026

    20:00

    Arsenal vs Coventry City

    29 Agustus 2026

    15:00

    Aston Villa vs Arsenal

    05/09/2026

    15:00

    Arsenal vs Chelsea

    12 September 2026

    15:00

    Sunderland vs Arsenal

    19 September 2026

    15:00

    Brighton and Hove Albion vs Arsenal

    10 Oktober 2026

    15:00

    Arsenal vs Leeds United

    17 Oktober 2026

    15:00

    Nottingham Forest vs Arsenal

    24 Oktober 2026

    15:00

    Arsenal vs Everton

    31 Oktober 2026

    15:00

    Liverpool vs Arsenal

    07/11/2026

    15:00

    Arsenal vs Hull City

    21 November 2026

    15:00

    Newcastle United vs Arsenal

    28 November 2026

    15:00

    Arsenal vs Manchester City

    2 Desember 2026

    20:00

    Brentford vs Arsenal

    05/12/2026

    15:00

    Tottenham Hotspur vs Arsenal

    12 Desember 2026

    15:00

    Arsenal vs Bournemouth

    19 Desember 2026

    15:00

    Arsenal vs Manchester United

    26 Desember 2026

    15:00

    Crystal Palace vs Arsenal

    30 Desember 2026

    20:00

    Fulham vs Arsenal

    02/01/2027

    15:00

    Arsenal vs Ipswich Town

    06/01/2027

    20:00

    Arsenal vs Brentford

    16 Januari 2027

    15:00

    Hull City vs Arsenal

    23 Januari 2027

    15:00

    Arsenal vs Newcastle United

    30 Januari 2027

    15:00

    Manchester City vs Arsenal

    06/02/2027

    15:00

    Arsenal vs Liverpool

    10 Februari 2027

    20:00

    Ipswich Town vs Arsenal

    20 Februari 2027

    15:00

    Arsenal vs Fulham

    27 Februari 2027

    15.00

    Manchester United vs Arsenal

    03 Maret 2027

    20:00

    Arsenal vs Crystal Palace

    13 Maret 2027

    15:00

    Chelsea vs Arsenal

    20 Maret 2027

    15:00

    Arsenal vs Sunderland

    10 April 2027

    15:00

    Coventry City vs Arsenal

    17 April 2027

    15:00

    Arsenal vs Aston Villa

    24 April 2027

    15:00

    Bournemouth vs Arsenal

    01/05/2027

    15:00

    Arsenal vs Tottenham Hotspur

    08 Mei 2027

    15:00

    Leeds United vs Arsenal

    15 Mei 2027

    15:00

    Arsenal vs Nottingham Forest

    23 Mei 2027

    15:00

    Everton vs Arsenal

    30 Mei 2027

    16:00

    Arsenal vs Brighton and Hove Albion


    • Iklan
  • Bruno Fernandes Manchester United GFXGOAL

    Jadwal Pertandingan Manchester United Musim 2026-27

    Setelah eksperimen yang gagal bersama Ruben Amorim berakhir, Setan Merah bangkit kembali dengan gemilang di bawah kepemimpinan Michael Carrick — meraih posisi ketiga, lolos ke Liga Champions, dan memberikan kontrak permanen kepada manajer sementara mereka. Setelah dijagokan sebagai calon penantang gelar, United akan memulai musim 2026-27 dengan bertandang ke markas Hull City, tim pendatang baru di kasta tertinggi.

    Tanggal

    Waktu Kick-off (GMT)

    Jadwal Pertandingan

    22/08/2026

    12:30

    Hull City vs Manchester United

    29 Agustus 2026

    15:00

    Manchester United vs Ipswich Town

    5 September 2026

    15:00

    Everton vs Manchester United

    12 September 2026

    15:00

    Manchester United vs Manchester City

    19 September 2026

    15:00

    Fulham vs Manchester United

    10 Oktober 2026

    15:00

    Manchester United vs Tottenham Hotspur

    17 Oktober 2026

    15:00

    Leeds United vs Manchester United

    24 Oktober 2026

    15:00

    Manchester United vs Bournemouth

    31 Oktober 2026

    15:00

    Chelsea vs Manchester United

    07/11/2026

    15:00

    Manchester United vs Aston Villa

    21 November 2026

    15:00

    Liverpool vs Manchester United

    28 November 2026

    15:00

    Manchester United vs Brentford

    2 Desember 2026

    20:00

    Newcastle United vs Manchester United

    05/12/2026

    15:00

    Manchester United vs Coventry City

    12 Desember 2026

    15:00

    Crystal Palace vs Manchester United

    19 Desember 2026

    15:00

    Arsenal vs Manchester United

    26 Desember 2026

    15:00

    Manchester United vs Nottingham Forest

    30 Desember 2026

    20:00

    Manchester United vs Sunderland

    02/01/2027

    15:00

    Brighton and Hove Albion vs Manchester United

    06 Januari 2027

    20:00

    Manchester United vs Newcastle United

    16 Januari 2027

    15:00

    Aston Villa vs Manchester United

    23 Januari 2027

    15:00

    Manchester United vs Liverpool

    30 Januari 2027

    15:00

    Brentford vs Manchester United

    06/02/2027

    15:00

    Manchester United vs Chelsea

    10 Februari 2027

    20:00

    Manchester United vs Brighton and Hove Albion

    20 Februari 2027

    15:00

    Nottingham Forest vs Manchester United

    27 Februari 2027

    15:00

    Manchester United vs Arsenal

    03/03/2027

    20:00

    Sunderland vs Manchester United

    13 Maret 2027

    15:00

    Manchester United vs Everton

    20 Maret 2027

    15:00

    Manchester City vs Manchester United

    10 April 2027

    15:00

    Manchester United vs Hull City

    17 April 2027

    15:00

    Ipswich Town vs Manchester United

    24 April 2027

    15:00

    Manchester United vs Crystal Palace

    01/05/2027

    15:00

    Coventry City vs Manchester United

    08 Mei 2027

    15:00

    Bournemouth vs Manchester United

    15 Mei 2027

    15:00

    Manchester United vs Leeds United

    23 Mei 2027

    15:00

    Tottenham Hotspur vs Manchester United

    30 Mei 2027

    16:00

    Manchester United vs Fulham

  • Virgil van Dijk Liverpool 2025-26Getty

    Jadwal Pertandingan Liverpool Musim 2026-27

    Arne Slot dicopot dari jabatannya sebagai manajer 12 bulan setelah meraih gelar juara Liga Premier, dengan pelatih asal Belanda itu mengikuti jejak ‘Raja Mesir’ Mohamed Salah yang juga hengkang. Andoni Iraola kini memimpin di Anfield, dan pertandingan kompetitif pertamanya sebagai pelatih akan membawa The Reds menjalani laga tandang yang menantang ke St James’ Park untuk menghadapi Newcastle dalam pertandingan yang sangat dinanti.

    Tanggal

    Waktu Kick-off (GMT)

    Jadwal

    23/08/2026

    16:30

    Newcastle United vs Liverpool

    29 Agustus 2026

    15:00

    Liverpool vs Nottingham Forest

    05/09/2026

    15:00

    Ipswich Town vs Liverpool

    12 September 2026

    15:00

    Liverpool vs Fulham

    19 September 2026

    15:00

    Bournemouth vs Liverpool

    10 Oktober 2026

    15:00

    Liverpool vs Manchester City

    17 Oktober 2026

    15:00

    Brentford vs Liverpool

    24 Oktober 2026

    15:00

    Liverpool vs Brighton and Hove Albion

    31 Oktober 2026

    15:00

    Liverpool vs Arsenal

    07/11/2026

    15:00

    Crystal Palace vs Liverpool

    21 November 2026

    15:00

    Liverpool vs Manchester United

    28 November 2026

    15:00

    Everton vs Liverpool

    2 Desember 2026

    20:00

    Liverpool vs Sunderland

    05/12/2026

    15:00

    Chelsea vs Liverpool

    12 Desember 2026

    15:00

    Liverpool vs Leeds United

    19 Desember 2026

    15:00

    Liverpool vs Tottenham Hotspur

    26 Desember 2026

    15:00

    Hull City vs Liverpool

    30 Desember 2026

    20:00

    Aston Villa vs Liverpool

    02/01/2027

    15:00

    Liverpool vs Coventry City

    06/01/2027

    20:00

    Sunderland vs Liverpool

    16 Januari 2027

    15:00

    Liverpool vs Crystal Palace

    23 Januari 2027

    15:00

    Manchester United vs Liverpool

    30 Januari 2027

    15:00

    Liverpool vs Everton

    06/02/2027

    15:00

    Arsenal vs Liverpool

    10 Februari 2027

    20:00

    Coventry City vs Liverpool

    20 Februari 2027

    15:00

    Liverpool vs Hull City

    27 Februari 2027

    15:00

    Tottenham Hotspur vs Liverpool

    03/03/2027

    20:00

    Liverpool vs Aston Villa

    13 Maret 2027

    15:00

    Liverpool vs Ipswich Town

    20 Maret 2027

    15:00

    Fulham vs Liverpool

    10 April 2027

    15:00

    Liverpool vs Newcastle United

    17 April 2027

    15:00

    Nottingham Forest vs Liverpool

    24 April 2027

    15:00

    Leeds United vs Liverpool

    01/05/2027

    15:00

    Liverpool vs Chelsea

    08 Mei 2027

    15:00

    Manchester City vs Liverpool

    15 Mei 2027

    15:00

    Liverpool vs Brentford

    23 Mei 2027

    15:00

    Brighton and Hove Albion vs Liverpool

    30 Mei 2027

    16:00

    Liverpool vs Bournemouth

  • Erling Haaland Man CityGetty

    Jadwal Pertandingan Man City Musim 2026-27

    Setelah meraih 20 trofi sepanjang 10 tahun yang tak terlupakan, City kini memasuki era pasca-Pep Guardiola. Mantan tangan kanan pelatih asal Catalunya itu, Enzo Maresca, siap mengambil alih kendali dan menghadapi tantangan untuk mengembangkan fondasi yang paling gemilang ini. Juara bertahan FA Cup dan Carabao Cup akan membuka musim baru dalam laga Super Sunday di kandang melawan Bournemouth.

    Tanggal

    Waktu Kick-off (GMT)

    Jadwal

    23/08/2026

    14:00

    Manchester City vs Bournemouth

    29 Agustus 2026

    15:00

    Crystal Palace vs Manchester City

    05/09/2026

    15:00

    Manchester City vs Coventry City

    12 September 2026

    15:00

    Manchester United vs Manchester City

    19 September 2026

    15:00

    Manchester City vs Sunderland

    10 Oktober 2026

    15:00

    Liverpool vs Manchester City

    17 Oktober 2026

    15:00

    Manchester City vs Ipswich Town

    24 Oktober 2026

    15:00

    Aston Villa vs Manchester City

    31 Oktober 2026

    15:00

    Manchester City vs Brighton and Hove Albion

    07/11/2026

    15:00

    Nottingham Forest vs Manchester City

    21 November 2026

    15:00

    Manchester City vs Fulham

    28 November 2026

    15:00

    Arsenal vs Manchester City

    2 Desember 2026

    20:00

    Manchester City vs Leeds United

    5 Desember 2026

    15:00

    Brentford vs Manchester City

    12 Desember 2026

    15:00

    Manchester City vs Chelsea

    19 Desember 2026

    15:00

    Manchester City vs Hull City

    26 Desember 2026

    15:00

    Newcastle United vs Manchester City

    30 Desember 2026

    20:00

    Everton vs Manchester City

    02/01/2027

    15:00

    Manchester City vs Tottenham Hotspur

    06/01/2027

    20:00

    Leeds United vs Manchester City

    16 Januari 2027

    15:00

    Manchester City vs Nottingham Forest

    23 Januari 2027

    15:00

    Brighton and Hove Albion vs Manchester City

    30 Januari 2027

    15:00

    Manchester City vs Arsenal

    06/02/2027

    15:00

    Fulham vs Manchester City

    10 Februari 2027

    20:00

    Tottenham Hotspur vs Manchester City

    20 Februari 2027

    15:00

    Manchester City vs Newcastle United

    27 Februari 2027

    15:00

    Hull City vs Manchester City

    03/03/2027

    20:00

    Manchester City vs Everton

    13 Maret 2027

    15:00

    Coventry City vs Manchester City

    20 Maret 2027

    15:00

    Manchester City vs Manchester United

    10 April 2027

    15:00

    Bournemouth vs Manchester City

    17 April 2027

    15:00

    Manchester City vs Crystal Palace

    24 April 2027

    15:00

    Chelsea vs Manchester City

    01/05/2027

    15:00

    Manchester City vs Brentford

    08 Mei 2027

    15:00

    Manchester City vs Liverpool

    15 Mei 2027

    15:00

    Ipswich Town vs Manchester City

    23 Mei 2027

    15:00

    Manchester City vs Aston Villa

    30 Mei 2027

    16:00

    Sunderland vs Manchester City

  • Cole Palmer Chelsea 2025-26 Premier LeagueGetty

    Jadwal Pertandingan Chelsea Musim 2026-27

    Xabi Alonso kembali ke dunia sepak bola Inggris di Stamford Bridge; mantan gelandang Liverpool dan mantan manajer Real Madrid yang pernah menjuarai Piala Dunia ini menjadi sosok terbaru yang melewati “pintu putar” Chelsea. Pelatih asal Spanyol ini akan berada di bawah tekanan untuk segera membalikkan nasib tim yang tidak akan berlaga di kompetisi Eropa pada musim 2026-27. The Blues akan memulai musim dalam laga “Monday Night Football” perdana saat mereka menghadapi Fulham dalam derby London Barat.

    Tanggal

    Waktu Kick-off (GMT)

    Jadwal

    24/08/2026

    20:00

    Fulham vs Chelsea

    29 Agustus 2026

    15:00

    Chelsea vs Brighton and Hove Albion

    05/09/2026

    15:00

    Arsenal vs Chelsea

    12 September 2026

    15:00

    Chelsea vs Hull City

    19 September 2026

    15:00

    Brentford vs Chelsea

    10 Oktober 2026

    15:00

    Chelsea vs Bournemouth

    17 Oktober 2026

    15:00

    Everton vs Chelsea

    24 Oktober 2026

    15:00

    Chelsea vs Tottenham Hotspur

    31 Oktober 2026

    15:00

    Chelsea vs Manchester United

    07/11/2026

    15:00

    Sunderland vs Chelsea

    21 November 2026

    15:00

    Chelsea vs Leeds United

    28 November 2026

    15:00

    Nottingham Forest vs Chelsea

    2 Desember 2026

    20:00

    Chelsea vs Crystal Palace

    5 Desember 2026

    15:00

    Chelsea vs Liverpool

    12 Desember 2026

    15:00

    Manchester City vs Chelsea

    19 Desember 2026

    15:00

    Chelsea vs Aston Villa

    26 Desember 2026

    15:00

    Coventry City vs Chelsea

    30 Desember 2026

    20:00

    Ipswich Town vs Chelsea

    02/01/2027

    15:00

    Chelsea vs Newcastle United

    06 Januari 2027

    20:00

    Crystal Palace vs Chelsea

    16 Januari 2027

    15:00

    Chelsea vs Sunderland

    23 Januari 2027

    15:00

    Leeds United vs Chelsea

    30 Januari 2027

    15:00

    Chelsea vs Nottingham Forest

    06/02/2027

    15:00

    Manchester United vs Chelsea

    10 Februari 2027

    20:00

    Newcastle United vs Chelsea

    20 Februari 2027

    15:00

    Chelsea vs Ipswich Town

    27 Februari 2027

    15:00

    Aston Villa vs Chelsea

    03/03/2027

    20:00

    Chelsea vs Coventry City

    13 Maret 2027

    15:00

    Chelsea vs Arsenal

    20 Maret 2027

    15:00

    Hull City vs Chelsea

    10 April 2027

    15.00

    Chelsea vs Fulham

    17 April 2027

    15:00

    Brighton and Hove Albion vs Chelsea

    24 April 2027

    15:00

    Chelsea vs Manchester City

    01/05/2027

    15:00

    Liverpool vs Chelsea

    08 Mei 2027

    15:00

    Tottenham Hotspur vs Chelsea

    15 Mei 2027

    15:00

    Chelsea vs Everton

    23 Mei 2027

    15:00

    Bournemouth vs Chelsea

    30 Mei 2027

    16:00

    Chelsea vs Brentford