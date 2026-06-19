Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Jadwal Liga Premier 2026-27: Jadwal lengkap untuk juara bertahan Arsenal dan tim-tim yang berpeluang merebut gelar, yakni Man City, Liverpool, Man Utd, dan Chelsea
- Getty
Jadwal pertandingan Arsenal musim 2026-27
The Gunners mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar juara pada musim 2025-26 — dengan merebut gelar juara liga utama pertama mereka sejak era legendaris "The Invincibles" pada musim 2003-04. Klub raksasa asal London Utara ini, yang juga mengalami kekalahan di final Carabao Cup dan Liga Champions musim lalu, akan memulai perjuangan mereka untuk meraih gelar-gelar besar lainnya dengan menjamu Coventry, tim yang baru saja promosi, dalam laga pembuka pada Jumat malam.
Tanggal
Waktu Kick-off (GMT)
Jadwal
21/08/2026
20:00
Arsenal vs Coventry City
29 Agustus 2026
15:00
Aston Villa vs Arsenal
05/09/2026
15:00
Arsenal vs Chelsea
12 September 2026
15:00
Sunderland vs Arsenal
19 September 2026
15:00
Brighton and Hove Albion vs Arsenal
10 Oktober 2026
15:00
Arsenal vs Leeds United
17 Oktober 2026
15:00
Nottingham Forest vs Arsenal
24 Oktober 2026
15:00
Arsenal vs Everton
31 Oktober 2026
15:00
Liverpool vs Arsenal
07/11/2026
15:00
Arsenal vs Hull City
21 November 2026
15:00
Newcastle United vs Arsenal
28 November 2026
15:00
Arsenal vs Manchester City
2 Desember 2026
20:00
Brentford vs Arsenal
05/12/2026
15:00
Tottenham Hotspur vs Arsenal
12 Desember 2026
15:00
Arsenal vs Bournemouth
19 Desember 2026
15:00
Arsenal vs Manchester United
26 Desember 2026
15:00
Crystal Palace vs Arsenal
30 Desember 2026
20:00
Fulham vs Arsenal
02/01/2027
15:00
Arsenal vs Ipswich Town
06/01/2027
20:00
Arsenal vs Brentford
16 Januari 2027
15:00
Hull City vs Arsenal
23 Januari 2027
15:00
Arsenal vs Newcastle United
30 Januari 2027
15:00
Manchester City vs Arsenal
06/02/2027
15:00
Arsenal vs Liverpool
10 Februari 2027
20:00
Ipswich Town vs Arsenal
20 Februari 2027
15:00
Arsenal vs Fulham
27 Februari 2027
15.00
Manchester United vs Arsenal
03 Maret 2027
20:00
Arsenal vs Crystal Palace
13 Maret 2027
15:00
Chelsea vs Arsenal
20 Maret 2027
15:00
Arsenal vs Sunderland
10 April 2027
15:00
Coventry City vs Arsenal
17 April 2027
15:00
Arsenal vs Aston Villa
24 April 2027
15:00
Bournemouth vs Arsenal
01/05/2027
15:00
Arsenal vs Tottenham Hotspur
08 Mei 2027
15:00
Leeds United vs Arsenal
15 Mei 2027
15:00
Arsenal vs Nottingham Forest
23 Mei 2027
15:00
Everton vs Arsenal
30 Mei 2027
16:00
Arsenal vs Brighton and Hove Albion
- GOAL
Jadwal Pertandingan Manchester United Musim 2026-27
Setelah eksperimen yang gagal bersama Ruben Amorim berakhir, Setan Merah bangkit kembali dengan gemilang di bawah kepemimpinan Michael Carrick — meraih posisi ketiga, lolos ke Liga Champions, dan memberikan kontrak permanen kepada manajer sementara mereka. Setelah dijagokan sebagai calon penantang gelar, United akan memulai musim 2026-27 dengan bertandang ke markas Hull City, tim pendatang baru di kasta tertinggi.
Tanggal
Waktu Kick-off (GMT)
Jadwal Pertandingan
22/08/2026
12:30
Hull City vs Manchester United
29 Agustus 2026
15:00
Manchester United vs Ipswich Town
5 September 2026
15:00
Everton vs Manchester United
12 September 2026
15:00
Manchester United vs Manchester City
19 September 2026
15:00
Fulham vs Manchester United
10 Oktober 2026
15:00
Manchester United vs Tottenham Hotspur
17 Oktober 2026
15:00
Leeds United vs Manchester United
24 Oktober 2026
15:00
Manchester United vs Bournemouth
31 Oktober 2026
15:00
Chelsea vs Manchester United
07/11/2026
15:00
Manchester United vs Aston Villa
21 November 2026
15:00
Liverpool vs Manchester United
28 November 2026
15:00
Manchester United vs Brentford
2 Desember 2026
20:00
Newcastle United vs Manchester United
05/12/2026
15:00
Manchester United vs Coventry City
12 Desember 2026
15:00
Crystal Palace vs Manchester United
19 Desember 2026
15:00
Arsenal vs Manchester United
26 Desember 2026
15:00
Manchester United vs Nottingham Forest
30 Desember 2026
20:00
Manchester United vs Sunderland
02/01/2027
15:00
Brighton and Hove Albion vs Manchester United
06 Januari 2027
20:00
Manchester United vs Newcastle United
16 Januari 2027
15:00
Aston Villa vs Manchester United
23 Januari 2027
15:00
Manchester United vs Liverpool
30 Januari 2027
15:00
Brentford vs Manchester United
06/02/2027
15:00
Manchester United vs Chelsea
10 Februari 2027
20:00
Manchester United vs Brighton and Hove Albion
20 Februari 2027
15:00
Nottingham Forest vs Manchester United
27 Februari 2027
15:00
Manchester United vs Arsenal
03/03/2027
20:00
Sunderland vs Manchester United
13 Maret 2027
15:00
Manchester United vs Everton
20 Maret 2027
15:00
Manchester City vs Manchester United
10 April 2027
15:00
Manchester United vs Hull City
17 April 2027
15:00
Ipswich Town vs Manchester United
24 April 2027
15:00
Manchester United vs Crystal Palace
01/05/2027
15:00
Coventry City vs Manchester United
08 Mei 2027
15:00
Bournemouth vs Manchester United
15 Mei 2027
15:00
Manchester United vs Leeds United
23 Mei 2027
15:00
Tottenham Hotspur vs Manchester United
30 Mei 2027
16:00
Manchester United vs Fulham
- Getty
Jadwal Pertandingan Liverpool Musim 2026-27
Arne Slot dicopot dari jabatannya sebagai manajer 12 bulan setelah meraih gelar juara Liga Premier, dengan pelatih asal Belanda itu mengikuti jejak ‘Raja Mesir’ Mohamed Salah yang juga hengkang. Andoni Iraola kini memimpin di Anfield, dan pertandingan kompetitif pertamanya sebagai pelatih akan membawa The Reds menjalani laga tandang yang menantang ke St James’ Park untuk menghadapi Newcastle dalam pertandingan yang sangat dinanti.
Tanggal
Waktu Kick-off (GMT)
Jadwal
23/08/2026
16:30
Newcastle United vs Liverpool
29 Agustus 2026
15:00
Liverpool vs Nottingham Forest
05/09/2026
15:00
Ipswich Town vs Liverpool
12 September 2026
15:00
Liverpool vs Fulham
19 September 2026
15:00
Bournemouth vs Liverpool
10 Oktober 2026
15:00
Liverpool vs Manchester City
17 Oktober 2026
15:00
Brentford vs Liverpool
24 Oktober 2026
15:00
Liverpool vs Brighton and Hove Albion
31 Oktober 2026
15:00
Liverpool vs Arsenal
07/11/2026
15:00
Crystal Palace vs Liverpool
21 November 2026
15:00
Liverpool vs Manchester United
28 November 2026
15:00
Everton vs Liverpool
2 Desember 2026
20:00
Liverpool vs Sunderland
05/12/2026
15:00
Chelsea vs Liverpool
12 Desember 2026
15:00
Liverpool vs Leeds United
19 Desember 2026
15:00
Liverpool vs Tottenham Hotspur
26 Desember 2026
15:00
Hull City vs Liverpool
30 Desember 2026
20:00
Aston Villa vs Liverpool
02/01/2027
15:00
Liverpool vs Coventry City
06/01/2027
20:00
Sunderland vs Liverpool
16 Januari 2027
15:00
Liverpool vs Crystal Palace
23 Januari 2027
15:00
Manchester United vs Liverpool
30 Januari 2027
15:00
Liverpool vs Everton
06/02/2027
15:00
Arsenal vs Liverpool
10 Februari 2027
20:00
Coventry City vs Liverpool
20 Februari 2027
15:00
Liverpool vs Hull City
27 Februari 2027
15:00
Tottenham Hotspur vs Liverpool
03/03/2027
20:00
Liverpool vs Aston Villa
13 Maret 2027
15:00
Liverpool vs Ipswich Town
20 Maret 2027
15:00
Fulham vs Liverpool
10 April 2027
15:00
Liverpool vs Newcastle United
17 April 2027
15:00
Nottingham Forest vs Liverpool
24 April 2027
15:00
Leeds United vs Liverpool
01/05/2027
15:00
Liverpool vs Chelsea
08 Mei 2027
15:00
Manchester City vs Liverpool
15 Mei 2027
15:00
Liverpool vs Brentford
23 Mei 2027
15:00
Brighton and Hove Albion vs Liverpool
30 Mei 2027
16:00
Liverpool vs Bournemouth
- Getty
Jadwal Pertandingan Man City Musim 2026-27
Setelah meraih 20 trofi sepanjang 10 tahun yang tak terlupakan, City kini memasuki era pasca-Pep Guardiola. Mantan tangan kanan pelatih asal Catalunya itu, Enzo Maresca, siap mengambil alih kendali dan menghadapi tantangan untuk mengembangkan fondasi yang paling gemilang ini. Juara bertahan FA Cup dan Carabao Cup akan membuka musim baru dalam laga Super Sunday di kandang melawan Bournemouth.
Tanggal
Waktu Kick-off (GMT)
Jadwal
23/08/2026
14:00
Manchester City vs Bournemouth
29 Agustus 2026
15:00
Crystal Palace vs Manchester City
05/09/2026
15:00
Manchester City vs Coventry City
12 September 2026
15:00
Manchester United vs Manchester City
19 September 2026
15:00
Manchester City vs Sunderland
10 Oktober 2026
15:00
Liverpool vs Manchester City
17 Oktober 2026
15:00
Manchester City vs Ipswich Town
24 Oktober 2026
15:00
Aston Villa vs Manchester City
31 Oktober 2026
15:00
Manchester City vs Brighton and Hove Albion
07/11/2026
15:00
Nottingham Forest vs Manchester City
21 November 2026
15:00
Manchester City vs Fulham
28 November 2026
15:00
Arsenal vs Manchester City
2 Desember 2026
20:00
Manchester City vs Leeds United
5 Desember 2026
15:00
Brentford vs Manchester City
12 Desember 2026
15:00
Manchester City vs Chelsea
19 Desember 2026
15:00
Manchester City vs Hull City
26 Desember 2026
15:00
Newcastle United vs Manchester City
30 Desember 2026
20:00
Everton vs Manchester City
02/01/2027
15:00
Manchester City vs Tottenham Hotspur
06/01/2027
20:00
Leeds United vs Manchester City
16 Januari 2027
15:00
Manchester City vs Nottingham Forest
23 Januari 2027
15:00
Brighton and Hove Albion vs Manchester City
30 Januari 2027
15:00
Manchester City vs Arsenal
06/02/2027
15:00
Fulham vs Manchester City
10 Februari 2027
20:00
Tottenham Hotspur vs Manchester City
20 Februari 2027
15:00
Manchester City vs Newcastle United
27 Februari 2027
15:00
Hull City vs Manchester City
03/03/2027
20:00
Manchester City vs Everton
13 Maret 2027
15:00
Coventry City vs Manchester City
20 Maret 2027
15:00
Manchester City vs Manchester United
10 April 2027
15:00
Bournemouth vs Manchester City
17 April 2027
15:00
Manchester City vs Crystal Palace
24 April 2027
15:00
Chelsea vs Manchester City
01/05/2027
15:00
Manchester City vs Brentford
08 Mei 2027
15:00
Manchester City vs Liverpool
15 Mei 2027
15:00
Ipswich Town vs Manchester City
23 Mei 2027
15:00
Manchester City vs Aston Villa
30 Mei 2027
16:00
Sunderland vs Manchester City
- Getty
Jadwal Pertandingan Chelsea Musim 2026-27
Xabi Alonso kembali ke dunia sepak bola Inggris di Stamford Bridge; mantan gelandang Liverpool dan mantan manajer Real Madrid yang pernah menjuarai Piala Dunia ini menjadi sosok terbaru yang melewati “pintu putar” Chelsea. Pelatih asal Spanyol ini akan berada di bawah tekanan untuk segera membalikkan nasib tim yang tidak akan berlaga di kompetisi Eropa pada musim 2026-27. The Blues akan memulai musim dalam laga “Monday Night Football” perdana saat mereka menghadapi Fulham dalam derby London Barat.
Tanggal
Waktu Kick-off (GMT)
Jadwal
24/08/2026
20:00
Fulham vs Chelsea
29 Agustus 2026
15:00
Chelsea vs Brighton and Hove Albion
05/09/2026
15:00
Arsenal vs Chelsea
12 September 2026
15:00
Chelsea vs Hull City
19 September 2026
15:00
Brentford vs Chelsea
10 Oktober 2026
15:00
Chelsea vs Bournemouth
17 Oktober 2026
15:00
Everton vs Chelsea
24 Oktober 2026
15:00
Chelsea vs Tottenham Hotspur
31 Oktober 2026
15:00
Chelsea vs Manchester United
07/11/2026
15:00
Sunderland vs Chelsea
21 November 2026
15:00
Chelsea vs Leeds United
28 November 2026
15:00
Nottingham Forest vs Chelsea
2 Desember 2026
20:00
Chelsea vs Crystal Palace
5 Desember 2026
15:00
Chelsea vs Liverpool
12 Desember 2026
15:00
Manchester City vs Chelsea
19 Desember 2026
15:00
Chelsea vs Aston Villa
26 Desember 2026
15:00
Coventry City vs Chelsea
30 Desember 2026
20:00
Ipswich Town vs Chelsea
02/01/2027
15:00
Chelsea vs Newcastle United
06 Januari 2027
20:00
Crystal Palace vs Chelsea
16 Januari 2027
15:00
Chelsea vs Sunderland
23 Januari 2027
15:00
Leeds United vs Chelsea
30 Januari 2027
15:00
Chelsea vs Nottingham Forest
06/02/2027
15:00
Manchester United vs Chelsea
10 Februari 2027
20:00
Newcastle United vs Chelsea
20 Februari 2027
15:00
Chelsea vs Ipswich Town
27 Februari 2027
15:00
Aston Villa vs Chelsea
03/03/2027
20:00
Chelsea vs Coventry City
13 Maret 2027
15:00
Chelsea vs Arsenal
20 Maret 2027
15:00
Hull City vs Chelsea
10 April 2027
15.00
Chelsea vs Fulham
17 April 2027
15:00
Brighton and Hove Albion vs Chelsea
24 April 2027
15:00
Chelsea vs Manchester City
01/05/2027
15:00
Liverpool vs Chelsea
08 Mei 2027
15:00
Tottenham Hotspur vs Chelsea
15 Mei 2027
15:00
Chelsea vs Everton
23 Mei 2027
15:00
Bournemouth vs Chelsea
30 Mei 2027
16:00
Chelsea vs Brentford