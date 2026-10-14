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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

Jadwal dan hasil pertandingan timnas wanita Inggris 2026: jadwal laga, saluran TV, siaran langsung streaming, dan cara menonton

England
World Cup Qualification UEFA
World Cup
Women's football

Panduan lengkap sepanjang tahun untuk tim putri Inggris, termasuk cara menyaksikan pertandingan secara langsung dan informasi lainnya

Tim nasional putri Inggris memasuki 2025 dengan satu target besar: mempertahankan gelar juara Eropa. Mereka berhasil melakukannya dengan mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Kejuaraan Eropa. Perjalanan Inggris di Swiss tidak mudah. Mereka juga membutuhkan adu penalti untuk menyingkirkan Swedia di perempat-final dan perpanjangan waktu untuk mengalahkan Italia di semi-final. Namun, pada akhirnya, tim asuhan Sarina Wiegman kembali menjadi juara sekaligus membalas kekalahan dari Spanyol di final Piala Dunia Wanita 2023.

Pada 2026, Inggris berupaya kembali mengungguli Spanyol, kali ini di grup kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027. Hanya tim yang finis di puncak klasemen yang akan lolos otomatis ke turnamen di Brasil, sementara tim-tim lainnya harus menempuh jalur play-off. Sayangnya, kali ini Spanyol berhasil membalas kekalahan dari Inggris, sehingga tim asuhan Wiegman harus menjalani play-off yang akan berlangsung pada paruh kedua 2026.

GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang jadwal, pertandingan, dan hasil Inggris, serta cara menyaksikan tim tersebut.

  • Apa saja hasil pertandingan timnas putri Inggris pada 2026?

    Inggris mengawali kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 dengan gemilang, memenangi keempat laga pertamanya, termasuk pertandingan melawan Spanyol di Wembley. Hasil itu menempatkan Inggris di puncak klasemen grup dengan dua laga tersisa. Inggris pun berada di posisi terdepan untuk merebut satu-satunya tiket lolos otomatis yang tersedia. Mereka hanya membutuhkan satu poin dalam laga tandang melawan Spanyol pada 5 Juni untuk memastikan tempat di turnamen yang digelar di Brasil.

    Namun, tidak ada yang berjalan sesuai rencana di Mallorca. Inggris kalah 4-0 dari Spanyol, kekalahan terbesarnya pada era Wiegman sekaligus dalam 17 tahun terakhir. Spanyol pun mengambil alih puncak klasemen grup kualifikasi. Inggris kemudian membutuhkan bantuan besar dari Islandia, tetapi Islandia kalah 6-1 dari Spanyol. Hasil itu membuat kemenangan Inggris atas Ukraina tidak berarti, dan mereka harus menempuh babak play-off.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Apa saja jadwal pertandingan timnas putri Inggris pada 2026?

    Situasi itu membuat Inggris harus melewati dua putaran play-off Piala Dunia, masing-masing melalui pertandingan dua leg. Pertandingan pertama berlangsung pada jeda internasional Oktober. Inggris mengalahkan Yunani, yang saat itu berada di peringkat ke-59 dunia, untuk melaju ke putaran kedua.

    Inggris kini akan menghadapi Ukraina, yang sudah dua kali mereka kalahkan pada 2026, dalam jeda internasional terakhir tahun ini. Pemenangnya akan lolos ke Piala Dunia Wanita 2027 di Brasil.

    Jika Inggris berhasil melewati laga tersebut dan mengamankan tempat di turnamen, mereka akan mengetahui lawan-lawan di fase grup saat pengundian berlangsung pada 11 Desember.

  • Cara menonton timnas putri Inggris pada 2026

    Hak siar pertandingan timnas putri Inggris berbeda dari tim putra, dengan ITV sebagai pemegang hak siar pertandingan timnas putri Inggris. Pertandingan disiarkan langsung melalui berbagai salurannya, kerap di ITV1 atau ITV4, serta di ITVX, layanan streaming milik ITV.

    Namun, hal itu bisa berubah jika Inggris menghadapi Skotlandia, Wales, atau Irlandia Utara. BBC memegang hak siar pertandingan tim nasional ketiga negara tersebut. Karena itu, lawatan Inggris ke Glasgow untuk menghadapi Skotlandia pada akhir 2023 disiarkan di BBC One, bukan ITV.

    Bagi penggemar Inggris di Amerika Serikat, fuboTVmerupakan pilihan terbaik untuk menonton pertandingan timnas putri Inggris. Secara umum, FOX dan FS1 menayangkan pertandingan Piala Eropa, sementara sejumlah pertandingan juga disiarkan di ESPN.

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  • Jadwal pertandingan timnas putri Inggris pada 2026

    TanggalWaktu (Inggris)PertandinganKompetisiTempat
    3 Maret17.00Ukraina 1-6 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, fase grupMardan Stadium, Antalya
    7 Maret12.30Inggris 2-0 IslandiaKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, fase grupThe City Ground, Nottingham
    14 April19.00Inggris 1-0 SpanyolKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, fase grupWembley Stadium, London
    18 April17.30Islandia 0-1 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, fase grupLaugardalsvollur Stadium, Reykjavik
    5 Juni20.00Spanyol 4-0 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, fase grupEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 Juni20.00Inggris 3-0 UkrainaKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, fase grupHill Dickinson Stadium, Liverpool
    9 Oktober17.30Yunani 1-3 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, babak pertama play-offPankritio Stadium, Heraklion
    13 Oktober19.30Inggris 5-0 YunaniKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, babak pertama play-offKing Power Stadium, Leicester
    1 DesemberBelum dikonfirmasiUkraina vs InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, babak kedua play-offBelum dikonfirmasi
    5 Desember17.30Inggris vs UkrainaKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, babak kedua play-offWembley Stadium, London

    Jadwal pertandingan dan rincian lebih lanjut untuk 2026 akan diumumkan pada waktunya.