Jadwal dan hasil pertandingan timnas putri Inggris 2026: jadwal laga timnas putri Inggris, saluran TV, siaran langsung daring, dan cara menonton

Tim nasional wanita Inggris memasuki 2025 dengan satu tujuan besar, yakni mempertahankan gelar juara Eropa. Mereka berhasil melakukannya dengan mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Kejuaraan Eropa. Perjalanan Inggris di Swiss sama sekali tidak mudah. Mereka juga membutuhkan adu penalti untuk menyingkirkan Swedia di perempat-final, lalu harus melalui perpanjangan waktu untuk mengalahkan Italia di semi-final. Namun, tim asuhan Sarina Wiegman kembali keluar sebagai juara sekaligus membalas kekalahan dari Spanyol di final Piala Dunia Wanita 2023.

Pada 2026, Inggris kembali bertekad mengalahkan Spanyol, kali ini di grup kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027. Hanya tim yang finis di puncak klasemen yang akan lolos otomatis ke turnamen di Brasil, sementara tim-tim lainnya harus menempuh jalur play-off. Namun, kali ini Spanyol membalas kekalahannya dari Inggris dan membuat tim asuhan Wiegman harus menjalani babak play-off, yang akan berlangsung pada paruh kedua 2026.

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