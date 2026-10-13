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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

Jadwal dan hasil pertandingan timnas putri Inggris 2026: jadwal laga timnas putri Inggris, saluran TV, siaran langsung daring, dan cara menonton

England
World Cup Qualification UEFA
World Cup
Women's football

Panduan lengkap seputar tim putri Inggris sepanjang tahun, termasuk cara menonton pertandingan secara langsung dan banyak lagi

Tim nasional wanita Inggris memasuki 2025 dengan satu tujuan besar, yakni mempertahankan gelar juara Eropa. Mereka berhasil melakukannya dengan mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Kejuaraan Eropa. Perjalanan Inggris di Swiss sama sekali tidak mudah. Mereka juga membutuhkan adu penalti untuk menyingkirkan Swedia di perempat-final, lalu harus melalui perpanjangan waktu untuk mengalahkan Italia di semi-final. Namun, tim asuhan Sarina Wiegman kembali keluar sebagai juara sekaligus membalas kekalahan dari Spanyol di final Piala Dunia Wanita 2023.

Pada 2026, Inggris kembali bertekad mengalahkan Spanyol, kali ini di grup kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027. Hanya tim yang finis di puncak klasemen yang akan lolos otomatis ke turnamen di Brasil, sementara tim-tim lainnya harus menempuh jalur play-off. Namun, kali ini Spanyol membalas kekalahannya dari Inggris dan membuat tim asuhan Wiegman harus menjalani babak play-off, yang akan berlangsung pada paruh kedua 2026.

GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang jadwal pertandingan, laga, hasil, dan cara menyaksikan tim nasional Inggris.

  • Apa saja hasil pertandingan timnas putri Inggris pada 2026?

    Inggris mengawali kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 dengan gemilang. Mereka memenangi empat pertandingan pertama, termasuk laga melawan Spanyol di Wembley, dan memuncaki grup dengan dua pertandingan tersisa. Inggris pun berada di posisi terdepan untuk merebut satu-satunya tiket lolos otomatis. Mereka hanya membutuhkan satu poin dalam laga tandang melawan Spanyol pada 5 Juni untuk memastikan tempat di turnamen yang digelar di Brasil.

    Namun, tak ada yang berjalan sesuai rencana di Mallorca. Inggris kalah 4-0 dari Spanyol, kekalahan terberat mereka pada era Wiegman sekaligus yang terbesar dalam 17 tahun terakhir. Hasil itu membuat Spanyol mengambil alih puncak grup kualifikasi. Inggris lantas membutuhkan bantuan besar dari Islandia, tetapi Islandia kalah 6-1 dari Spanyol. Kemenangan Inggris atas Ukraina pun tak berarti, dan mereka harus menempuh babak play-off.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Apa saja jadwal pertandingan timnas putri Inggris pada 2026?

    Situasi itu membuat Inggris harus melewati dua putaran play-off Piala Dunia, yang masing-masing digelar dalam dua leg. Pertemuan pertama berlangsung pada jeda internasional Oktober. Inggris mengalahkan Yunani, yang saat itu menempati peringkat ke-59 dunia, untuk melaju ke putaran kedua.

    Inggris kini akan menghadapi Ukraina, yang sudah dua kali mereka kalahkan pada 2026, dalam jeda internasional terakhir tahun ini. Pemenangnya akan lolos ke Piala Dunia Wanita 2027 di Brasil.

    Jika Inggris berhasil melewati laga tersebut tanpa tersandung dan mengamankan tempat di turnamen, mereka akan mengetahui lawan-lawan di fase grup saat pengundian berlangsung pada 11 Desember.

  • Cara menonton timnas putri Inggris pada 2026

    Hak siar pertandingan tim nasional wanita Inggris berbeda dari tim putra, dengan ITV menjadi stasiun televisi yang menayangkan laga Inggris. Pertandingan disiarkan langsung melalui berbagai salurannya, sering kali di ITV1 atau ITV4, serta melalui layanan streaming-nya, ITVX.

    Namun, hal ini bisa berubah jika Inggris menghadapi Skotlandia, Wales, atau Irlandia Utara. BBC memegang hak siar pertandingan tiga tim lainnya tersebut. Karena itu, laga tandang Inggris melawan Skotlandia di Glasgow pada akhir 2023 ditayangkan di BBC One, bukan ITV.

    Bagi penggemar Inggris di Amerika Serikat, fuboTVmerupakan pilihan terbaik untuk menyaksikan pertandingan Inggris. Secara umum, FOX dan FS1 menayangkan pertandingan Kejuaraan Eropa, sementara beberapa pertandingan juga disiarkan di ESPN.

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  • Jadwal pertandingan timnas putri Inggris pada 2026

    TanggalWaktu (Inggris)PertandinganKompetisiTempat
    3 Maret17.00Ukraina 1-6 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, fase grupMardan Stadium, Antalya
    7 Maret12.30Inggris 2-0 IslandiaKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, fase grupThe City Ground, Nottingham
    14 April19.00Inggris 1-0 SpanyolKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, fase grupWembley Stadium, London
    18 April17.30Islandia 0-1 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, fase grupLaugardalsvollur Stadium, Reykjavik
    5 Juni20.00Spanyol 4-0 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, fase grupEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 Juni20.00Inggris 3-0 UkrainaKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, fase grupHill Dickinson Stadium, Liverpool
    9 Oktober17.30Yunani 1-3 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, putaran pertama play-offPankritio Stadium, Heraklion
    13 Oktober19.30Inggris 5-0 YunaniKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, putaran pertama play-offKing Power Stadium, Leicester
    November 2026Belum dikonfirmasiUkraina vs InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, putaran kedua play-offBelum dikonfirmasi
    Desember 2026Belum dikonfirmasiInggris vs UkrainaKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, putaran kedua play-offBelum dikonfirmasi

    Jadwal pertandingan dan rincian lebih lanjut untuk 2026 akan diumumkan kemudian.