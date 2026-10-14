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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

Jadwal dan hasil pertandingan timnas putri Inggris 2026: Jadwal laga timnas putri Inggris, saluran TV, layanan streaming langsung, dan cara menonton

England
World Cup Qualification UEFA
World Cup
Women's football

Panduan lengkap seputar tahun sepak bola putri Inggris, termasuk cara menonton pertandingan secara langsung dan lainnya

Tim nasional putri Inggris memasuki 2025 dengan satu tujuan besar: mempertahankan gelar juara Eropa. Mereka berhasil mewujudkannya dengan mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Piala Eropa Putri. Perjalanan Inggris di Swiss sama sekali tidak mudah. Mereka juga membutuhkan adu penalti untuk menyingkirkan Swedia di perempat-final, lalu perpanjangan waktu untuk mengalahkan Italia di semi-final. Namun, pada akhirnya, tim asuhan Sarina Wiegman kembali menjadi juara sekaligus membalas kekalahan dari Spanyol di final Piala Dunia Wanita 2023.

Pada 2026, Inggris bertekad kembali mengungguli Spanyol, kali ini di grup kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027. Hanya tim yang finis di puncak klasemen yang akan lolos otomatis ke turnamen di Brasil, sementara tim-tim lainnya harus menempuh jalur play-off. Sayangnya, kali ini Spanyol berhasil membalas kekalahan dari Inggris dan memaksa tim asuhan Wiegman menjalani play-off, yang akan berlangsung pada paruh kedua 2026.

GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang jadwal, pertandingan, dan hasil Inggris, serta cara menyaksikan tim tersebut.

  • Apa saja hasil yang diraih timnas putri Inggris pada 2026?

    Inggris mengawali kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 dengan gemilang. Mereka memenangi empat laga pertama, termasuk melawan Spanyol di Wembley, dan memuncaki grup dengan dua pertandingan tersisa. Inggris pun berada di posisi terdepan untuk merebut satu-satunya tiket lolos otomatis. Mereka hanya membutuhkan satu poin dalam laga tandang melawan Spanyol pada 5 Juni untuk memastikan tempat di turnamen yang digelar di Brasil.

    Namun, segalanya berjalan tidak sesuai rencana di Mallorca. Inggris kalah 4-0 dari Spanyol, kekalahan terberat mereka pada era Wiegman sekaligus yang terbesar dalam 17 tahun terakhir. Spanyol pun mengambil alih puncak grup kualifikasi. Inggris kemudian membutuhkan bantuan besar dari Islandia, tetapi Islandia kalah 6-1 dari Spanyol. Hasil itu membuat kemenangan Inggris atas Ukraina tidak berarti, sehingga mereka harus menempuh jalur play-off.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Apa saja jadwal pertandingan timnas putri Inggris pada 2026?

    Situasi itu membuat Inggris harus melewati dua putaran play-off Piala Dunia, masing-masing dimainkan dalam dua leg. Putaran pertama berlangsung pada jeda internasional Oktober. Inggris mengalahkan Yunani, yang saat itu menempati peringkat ke-59 dunia, untuk melaju ke putaran kedua.

    Inggris kini akan menghadapi Ukraina, yang sudah dua kali mereka kalahkan pada 2026, dalam jeda internasional terakhir tahun ini. Pemenangnya akan lolos ke Piala Dunia Wanita 2027 di Brasil.

    Jika Inggris berhasil melewati laga tersebut tanpa hambatan dan mengamankan tempat di turnamen itu, mereka akan mengetahui lawan-lawan di fase grup saat pengundian berlangsung pada 11 Desember.

  • Cara menonton timnas putri Inggris pada 2026

    Hak siar pertandingan tim nasional wanita Inggris berbeda dari tim putra, dengan ITV menjadi pemegang hak siar laga Inggris. Pertandingan disiarkan langsung melalui berbagai salurannya, sering kali di ITV1 atau ITV4, serta di ITVX, layanan streaming milik ITV.

    Namun, hal ini bisa berubah jika Inggris menghadapi Skotlandia, Wales, atau Irlandia Utara. BBC memegang hak siar pertandingan negara-negara Britania Raya lainnya. Karena itu, laga tandang Inggris melawan Skotlandia di Glasgow pada akhir 2023 disiarkan di BBC One, bukan ITV.

    Bagi penggemar Inggris di Amerika Serikat, fuboTVmerupakan pilihan terbaik untuk menyaksikan pertandingan Inggris. Secara umum, FOX dan FS1 menayangkan pertandingan Kejuaraan Eropa, sementara beberapa pertandingan juga disiarkan di ESPN.

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  • Jadwal pertandingan tim putri Inggris pada 2026

    TanggalWaktu (Inggris)PertandinganKompetisiStadion
    3 Maret17.00Ukraina 1-6 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, fase grupMardan Stadium, Antalya
    7 Maret12.30Inggris 2-0 IslandiaKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, fase grupThe City Ground, Nottingham
    14 April19.00Inggris 1-0 SpanyolKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, fase grupWembley Stadium, London
    18 April17.30Islandia 0-1 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, fase grupLaugardalsvollur Stadium, Reykjavik
    5 Juni20.00Spanyol 4-0 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, fase grupEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 Juni20.00Inggris 3-0 UkrainaKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, fase grupHill Dickinson Stadium, Liverpool
    9 Oktober17.30Yunani 1-3 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, babak pertama play-offPankritio Stadium, Heraklion
    13 Oktober19.30Inggris 5-0 YunaniKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, babak pertama play-offKing Power Stadium, Leicester
    Belum ditentukanBelum ditentukanUkraina vs InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, babak kedua play-offBelum ditentukan
    5 DesemberBelum ditentukanInggris vs UkrainaKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, babak kedua play-offWembley Stadium, London

    Jadwal pertandingan lainnya beserta rincian untuk 2026 akan diumumkan kemudian.