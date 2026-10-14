Tim nasional putri Inggris memasuki 2025 dengan satu tujuan besar: mempertahankan gelar juara Eropa. Mereka berhasil mewujudkannya dengan mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Piala Eropa Putri. Perjalanan Inggris di Swiss sama sekali tidak mudah. Mereka juga membutuhkan adu penalti untuk menyingkirkan Swedia di perempat-final, lalu perpanjangan waktu untuk mengalahkan Italia di semi-final. Namun, pada akhirnya, tim asuhan Sarina Wiegman kembali menjadi juara sekaligus membalas kekalahan dari Spanyol di final Piala Dunia Wanita 2023.

Pada 2026, Inggris bertekad kembali mengungguli Spanyol, kali ini di grup kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027. Hanya tim yang finis di puncak klasemen yang akan lolos otomatis ke turnamen di Brasil, sementara tim-tim lainnya harus menempuh jalur play-off. Sayangnya, kali ini Spanyol berhasil membalas kekalahan dari Inggris dan memaksa tim asuhan Wiegman menjalani play-off, yang akan berlangsung pada paruh kedua 2026.

GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang jadwal, pertandingan, dan hasil Inggris, serta cara menyaksikan tim tersebut.