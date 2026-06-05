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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Jadwal dan hasil pertandingan Tim Nasional Wanita Inggris 2026: Jadwal pertandingan The Lionesses, saluran TV, siaran langsung, dan cara menontonnya

England
World Cup Qualification UEFA
World Cup
Women's football

Panduan lengkap tentang tahun tim nasional wanita Inggris, termasuk cara menonton pertandingan secara langsung dan informasi lainnya

Tim nasional wanita Inggris memasuki tahun 2025 dengan satu tujuan besar—yaitu mempertahankan gelar juara Eropa mereka. Dengan mengalahkan Spanyol melalui adu penalti di final Kejuaraan Eropa, mereka berhasil mewujudkan hal itu. Perjalanan The Lionesses di Swiss sama sekali tidak mudah, dengan adu penalti juga diperlukan untuk mengalahkan Swedia di perempat final dan perpanjangan waktu yang dibutuhkan dalam kemenangan semifinal atas Italia. Namun pada akhirnya, tim asuhan Sarina Wiegman kembali keluar sebagai juara, membalas kekalahan mereka dari Spanyol di final Piala Dunia Wanita 2023.

Kini, pada 2026, Inggris akan berusaha mengalahkan Spanyol sekali lagi, kali ini di grup kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027. Hanya tim yang finis di puncak klasemen yang akan lolos otomatis ke turnamen di Brasil, sementara jalur playoff menanti tim-tim lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi The Lionesses untuk memulai dengan cepat, dengan harapan akhir tahun 2025 yang positif dapat membantu mereka melakukannya.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang jadwal, pertandingan, dan hasil Inggris serta cara menonton tim tersebut.

  • Hasil apa saja yang telah diraih Tim Nasional Wanita Inggris pada tahun 2026?

    Inggris mengawali kampanye kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 dengan gemilang, memenangkan keempat pertandingan pertamanya, termasuk satu laga melawan Spanyol di Wembley, sehingga menduduki puncak klasemen grup dengan dua pertandingan tersisa. Hal ini berarti The Lionesses berada di posisi terdepan untuk memperebutkan satu tempat kualifikasi otomatis yang tersedia, dan hanya membutuhkan satu poin dalam laga tandang melawan Spanyol pada 5 Juni untuk memastikan tempat mereka di turnamen di Brasil.

    Sayangnya, segalanya tidak berjalan sesuai rencana di Mallorca, karena Inggris menderita kekalahan terberat di era Wiegman, sekaligus kekalahan terbesar dalam 17 tahun terakhir, saat La Roja menang 4-0 dan justru naik ke puncak grup kualifikasi. Hal ini berarti The Lionesses kini membutuhkan bantuan besar dari Islandia pada Selasa malam, yang akan menjamu juara dunia dalam putaran terakhir pertandingan. Jika tidak, jalur play-off akan menanti runner-up Piala Dunia Wanita 2023 tersebut.

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  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Pertandingan apa saja yang akan dijalani Tim Nasional Wanita Inggris pada tahun 2026?

    Inggris akan menutup kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka pada Selasa malam, saat mereka menjamu Ukraina di Stadion Hill Dickinson milik Everton. Jika mereka mampu meraih hasil yang lebih baik daripada yang diraih Spanyol di Islandia, mereka masih bisa finis di puncak grup; namun, jika La Roja menang—seperti yang diperkirakan—The Lionesses justru harus melalui babak play-off.

    Akan ada dua babak play-off, keduanya dalam bentuk pertandingan dua leg. Pertandingan pertama akan berlangsung pada jeda internasional bulan Oktober, dengan Inggris akan menghadapi tim dari Liga C di Jalur 1 play-off. Jika menang, The Lionesses akan lolos ke babak kedua dan terakhir, di mana pemenang dari Jalur 2 - baik tim Liga B atau tim peringkat keempat Liga A - akan menanti mereka. Pertandingan tersebut akan dimainkan selama jeda internasional yang berlangsung pada akhir November dan awal Desember.

  • Chloe Kelly England Women 2025Getty Images

    Cara menonton Tim Nasional Wanita Inggris pada tahun 2026

    Hak siar untuk pertandingan tim nasional wanita Inggris berbeda dengan tim pria, di mana ITV menjadi stasiun televisi yang menyiarkan pertandingan The Lionesses. Pertandingan-pertandingan tersebut disiarkan secara langsung di berbagai saluran ITV, biasanya di ITV1 atau ITV4, serta di ITVX, layanan streaming miliknya.

    Namun, jika Inggris bertanding melawan Skotlandia, Wales, atau Irlandia Utara, hal ini bisa berubah. BBC memegang hak siar untuk pertandingan tim-tim dari negara-negara lain di Britania Raya, dan akibatnya, pertandingan Inggris melawan Skotlandia di Glasgow pada akhir 2023 disiarkan di BBC One alih-alih di ITV pada kesempatan tersebut.

    Bagi penggemar Inggris di Amerika Serikat, fuboTVadalah pilihan terbaik untuk menonton pertandingan yang melibatkan The Lionesses. Secara umum, FOX dan FS1 menayangkan pertandingan Kejuaraan Eropa, sementara beberapa pertandingan juga disiarkan di ESPN.

  • Klasemen Grup Kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 Tim Nasional Wanita Inggris

    Kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - Grup A3

    PosTimPertandinganMSKSelisih GolPts
    1Spanyol5401+1312
    2Inggris5401+512
    3Islandia5203-46
    4Ukraina5005-140

    Tim yang finis di posisi kedua, ketiga, dan keempat masih memiliki kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia melalui babak play-off.

  • Jadwal pertandingan Tim Nasional Wanita Inggris pada tahun 2026

    TanggalWaktu (Inggris)PertandinganKompetisiTempat
    3 Maret17.00Ukraina 1-6 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - babak penyisihan grupStadion Mardan, Antalya
    7 Maret12.30Inggris 2-0 IslandiaKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - babak penyisihan grupThe City Ground, Nottingham
    14 April19.00Inggris 1-0 SpanyolKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - babak penyisihan grupStadion Wembley, London
    18 April17.30Islandia 0-1 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - babak penyisihan grupStadion Laugardalsvollur, Reykjavik
    5 Juni20.00Spanyol 4-0 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - babak penyisihan grupEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 Juni20.00Inggris vs UkrainaKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - babak penyisihan grupStadion Hill Dickinson, Liverpool

    Jadwal dan detail lebih lanjut untuk tahun 2026 akan diumumkan pada waktunya.

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