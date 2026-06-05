Jadwal dan hasil pertandingan Tim Nasional Wanita Inggris 2026: Jadwal pertandingan The Lionesses, saluran TV, siaran langsung, dan cara menontonnya

Tim nasional wanita Inggris memasuki tahun 2025 dengan satu tujuan besar—yaitu mempertahankan gelar juara Eropa mereka. Dengan mengalahkan Spanyol melalui adu penalti di final Kejuaraan Eropa, mereka berhasil mewujudkan hal itu. Perjalanan The Lionesses di Swiss sama sekali tidak mudah, dengan adu penalti juga diperlukan untuk mengalahkan Swedia di perempat final dan perpanjangan waktu yang dibutuhkan dalam kemenangan semifinal atas Italia. Namun pada akhirnya, tim asuhan Sarina Wiegman kembali keluar sebagai juara, membalas kekalahan mereka dari Spanyol di final Piala Dunia Wanita 2023.

Kini, pada 2026, Inggris akan berusaha mengalahkan Spanyol sekali lagi, kali ini di grup kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027. Hanya tim yang finis di puncak klasemen yang akan lolos otomatis ke turnamen di Brasil, sementara jalur playoff menanti tim-tim lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi The Lionesses untuk memulai dengan cepat, dengan harapan akhir tahun 2025 yang positif dapat membantu mereka melakukannya.

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