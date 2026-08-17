Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Jadwal & hasil pertandingan Inggris 2026: jadwal laga Inggris, saluran TV, siaran langsung & cara menonton

England
World Cup Qualification UEFA
World Cup
Women's football

Panduan lengkap tahun tim putri Inggris, termasuk cara menonton pertandingan secara langsung dan lainnya

tim nasional wanita Inggris memasuki 2025 dengan satu target besar, yaitu mempertahankan gelar Eropa mereka. Dengan mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Kejuaraan Eropa, mereka melakukan tepat seperti itu. Itu sama sekali tidak mudah bagi Inggris di Swiss, dengan adu penalti juga dibutuhkan untuk menyingkirkan Swedia di perempat-final dan perpanjangan waktu diperlukan dalam kemenangan semifinal atas Italia. Namun pada akhirnya, tim asuhan Sarina Wiegman kembali keluar sebagai juara, membalas kekalahan dari Spanyol setelah takluk di final Piala Dunia Wanita 2023.

Pada 2026, Inggris berusaha menumbangkan Spanyol sekali lagi, kali ini di grup kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027. Hanya tim yang finis di puncak klasemen yang akan lolos otomatis ke turnamen di Brasil, sementara jalur play-off menanti tim-tim lainnya. Sayangnya, Spanyol membalas dendam atas Inggris pada kesempatan ini, membuat tim Wiegman harus melalui play-off, yang akan digelar pada paruh kedua 2026.

GOAL punya semua yang perlu Anda ketahui tentang jadwal, pertandingan, dan hasil Inggris serta cara menyaksikan tim ini.

  • Apa hasil yang diraih tim putri Inggris pada 2026?

    Inggris membuat awal yang fantastis dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, dengan memenangi keempat pertandingan pertama mereka, termasuk satu laga melawan Spanyol di Wembley, untuk bertengger di puncak grup dengan dua pertandingan tersisa. Itu berarti Inggris berada di posisi terdepan untuk meraih satu-satunya tiket lolos otomatis yang tersedia, dan hanya membutuhkan satu poin dalam laga tandang melawan Spanyol pada 5 Juni untuk memastikan tempat mereka di turnamen di Brasil.

    Sayangnya, tidak ada yang berjalan sesuai rencana di Mallorca, ketika Inggris menelan kekalahan terberat pada era Wiegman, dan yang terbesar dalam 17 tahun secara keseluruhan, saat Spanyol menang 4-0 untuk mengambil alih puncak grup kualifikasi. Situasi itu membuat Inggris membutuhkan bantuan besar dari Islandia, yang tidak bisa memberikannya, setelah kalah 6-1 dari Spanyol sehingga kemenangan Inggris atas Ukraina menjadi tak berarti dan membuat mereka harus menuju play-off.

    • Iklan
  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Jadwal pertandingan apa yang dimiliki tim putri Inggris pada 2026?

    Akan ada dua putaran play-off Piala Dunia, keduanya dimainkan dalam format kandang-tandang. Laga pertama akan berlangsung pada jeda internasional Oktober, dengan England menghadapi Yunani, tim yang saat ini menempati peringkat ke-59 dunia. Dua pertandingan tersebut akan menjadi pertemuan pertama kedua tim dalam sepak bola internasional putri.

    Jika memenanginya, England akan lolos ke putaran kedua dan terakhir, di mana Slovakia atau Ukraina, yang baru saja dua kali dikalahkan England, akan menanti. Pertandingan-pertandingan itu akan dimainkan pada jeda internasional yang berlangsung dari akhir November hingga awal Desember, dengan undian digelar pada 18 Juni.

  • Cara menonton England Women pada 2026

    Hak siar pertandingan tim nasional putri Inggris tidak sama dengan tim putra, dengan ITV sebagai pemegang hak siar untuk Inggris. Pertandingan disiarkan secara langsung di berbagai kanal mereka, sering kali di ITV1 atau ITV4, serta di ITVX, layanan streaming mereka.

    Namun, jika Inggris bermain melawan Skotlandia, Wales, atau Irlandia Utara, hal ini bisa berubah. BBC memegang hak siar pertandingan untuk negara-negara Home Nations lainnya dan, sebagai hasilnya, lawatan Inggris ke Glasgow untuk menghadapi Skotlandia pada akhir 2023 disiarkan di BBC One alih-alih di ITV pada kesempatan tersebut.

    Bagi penggemar Inggris di Amerika Serikat, fuboTVadalah opsi terbaik untuk menonton pertandingan yang melibatkan Inggris. Secara umum, FOX dan FS1 menayangkan pertandingan Kejuaraan Eropa, sementara beberapa pertandingan juga disiarkan di ESPN.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Klasemen grup kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 England Women's

    Kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - Grup A3

    PosTimMainMSKSGPoin
    1Spanyol6501+1815
    2Inggris6501+815
    3Islandia6204-96
    4Ukraina6006-170

    Tim yang finis di posisi kedua, ketiga, dan keempat masih akan memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia lewat play-off, dengan tim di posisi kedua dan ketiga akan menjadi unggulan.

  • Jadwal pertandingan England Women pada 2026

    TanggalWaktu (UK)PertandinganKompetisiVenue
    3 Maret17.00Ukraina 1-6 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - fase grupStadion Mardan, Antalya
    7 Maret12.30Inggris 2-0 IslandiaKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - fase grupThe City Ground, Nottingham
    14 April19.00Inggris 1-0 SpanyolKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - fase grupStadion Wembley, London
    18 April17.30Islandia 0-1 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - fase grupStadion Laugardalsvollur, Reykjavik
    5 Juni20.00Spanyol 4-0 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - fase grupEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 Juni20.00Inggris 3-0 UkrainaKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - fase grupStadion Hill Dickinson, Liverpool
    9 Okt17.30Yunani vs InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - play-off putaran 1Stadion Pankritio, Heraklion
    13 Okt19.30Inggris vs YunaniKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - play-off putaran 1King Power Stadium, Leicester

    Jadwal dan detail lebih lanjut untuk 2026 akan dirilis pada waktunya.