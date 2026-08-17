tim nasional wanita Inggris memasuki 2025 dengan satu tujuan besar, yaitu mempertahankan gelar Eropa mereka. Dengan mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Kejuaraan Eropa, mereka melakukan tepat seperti itu. Itu sama sekali tidak mudah bagi Inggris di Swiss, dengan adu penalti juga dibutuhkan untuk mengalahkan Swedia di perempat-final dan perpanjangan waktu diperlukan dalam kemenangan semi-final atas Italia. Namun pada akhirnya, tim asuhan Sarina Wiegman kembali keluar sebagai yang terbaik, membalas kekalahan dari Spanyol setelah kalah di final Piala Dunia Wanita 2023.

Pada 2026, Inggris berusaha menumbangkan Spanyol sekali lagi, kali ini di grup kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027. Hanya tim yang finis di puncak klasemen yang akan lolos otomatis ke turnamen di Brasil, sementara jalur play-off menanti tim-tim lainnya. Sayangnya, Spanyol membalas Inggris pada kesempatan ini, membuat tim asuhan Wiegman harus menjalani play-off, yang akan berlangsung pada paruh akhir 2026.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang jadwal, pertandingan, dan hasil Inggris serta cara menonton tim ini.