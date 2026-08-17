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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Jadwal & hasil pertandingan England Women 2026: jadwal laga Inggris, saluran TV, live stream & cara menonton

England
World Cup Qualification UEFA
World Cup
Women's football

Panduan lengkap tentang tahun tim putri Inggris, termasuk cara menonton pertandingan secara langsung dan lainnya

tim nasional wanita Inggris memasuki 2025 dengan satu tujuan besar, yaitu mempertahankan gelar Eropa mereka. Dengan mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Kejuaraan Eropa, mereka melakukan tepat seperti itu. Itu sama sekali tidak mudah bagi Inggris di Swiss, dengan adu penalti juga dibutuhkan untuk mengalahkan Swedia di perempat-final dan perpanjangan waktu diperlukan dalam kemenangan semi-final atas Italia. Namun pada akhirnya, tim asuhan Sarina Wiegman kembali keluar sebagai yang terbaik, membalas kekalahan dari Spanyol setelah kalah di final Piala Dunia Wanita 2023.

Pada 2026, Inggris berusaha menumbangkan Spanyol sekali lagi, kali ini di grup kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027. Hanya tim yang finis di puncak klasemen yang akan lolos otomatis ke turnamen di Brasil, sementara jalur play-off menanti tim-tim lainnya. Sayangnya, Spanyol membalas Inggris pada kesempatan ini, membuat tim asuhan Wiegman harus menjalani play-off, yang akan berlangsung pada paruh akhir 2026.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang jadwal, pertandingan, dan hasil Inggris serta cara menonton tim ini.

  • Hasil apa yang diraih England pada 2026?

    Inggris membuat awal fantastis dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, dengan memenangi empat pertandingan pertama mereka, termasuk satu laga melawan Spanyol di Wembley, untuk duduk di puncak grup dengan dua pertandingan tersisa. Itu berarti Inggris berada di posisi terdepan untuk satu tiket lolos otomatis yang tersedia, hanya membutuhkan satu poin dalam laga tandang melawan Spanyol pada 5 Juni untuk mengamankan tempat mereka di turnamen di Brasil.

    Sayangnya, tak ada yang berjalan sesuai rencana di Mallorca, karena Inggris menelan kekalahan terbesar mereka di era Wiegman, dan yang terbesar secara keseluruhan dalam 17 tahun, saat Spanyol menang 4-0 dan mengambil alih puncak grup kualifikasi. Itu membuat Inggris membutuhkan bantuan besar dari Islandia, yang tidak mampu memberikannya, kalah 6-1 dari Spanyol sehingga kemenangan Inggris sendiri atas Ukraina menjadi tidak berarti dan membuat mereka harus menuju play-off.

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  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Jadwal pertandingan apa yang dimiliki Timnas Putri Inggris pada 2026?

    Akan ada dua putaran play-off Piala Dunia, keduanya dalam format dua leg. Leg pertama akan berlangsung pada jeda internasional Oktober, dengan England menghadapi Yunani, tim yang saat ini menempati peringkat ke-59 dunia. Dua leg tersebut akan menjadi pertemuan pertama sepanjang sejarah antara kedua tim di sepakbola wanita internasional.

    Jika memenangkannya, England akan lolos ke putaran kedua sekaligus terakhir, di mana Slovakia atau Ukraina, yang baru saja dua kali dikalahkan England, akan menanti. Pertandingan-pertandingan itu akan dimainkan pada jeda internasional yang berlangsung dari akhir November hingga awal Desember, dengan undian digelar pada 18 Juni.

  • Cara menonton England Women pada 2026

    Hak siar pertandingan tim nasional wanita Inggris tidak sama dengan tim putra, dengan ITV sebagai pemegang siar untuk Inggris. Pertandingan disiarkan langsung di berbagai kanalnya, sering kali di ITV1 atau ITV4, serta di ITVX, layanan streaming mereka.

    Namun, jika Inggris bermain melawan Skotlandia, Wales, atau Irlandia Utara, situasinya bisa berubah. BBC memegang hak siar pertandingan untuk negara-negara asal Britania lainnya dan, sebagai hasilnya, lawatan Inggris ke Glasgow untuk menghadapi Skotlandia pada akhir 2023 disiarkan di BBC One, bukan di ITV, pada kesempatan tersebut.

    Bagi fan Inggris di Amerika Serikat, fuboTVadalah opsi terbaik untuk menonton pertandingan yang melibatkan Inggris. Secara umum, FOX dan FS1 menayangkan pertandingan Kejuaraan Eropa, sementara beberapa laga juga disiarkan di ESPN.

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  • Klasemen grup kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 Inggris

    Kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - Grup A3

    PosTimMainMSKSGPoin
    1Spanyol6501+1815
    2Inggris6501+815
    3Islandia6204-96
    4Ukraina6006-170

    Tim yang finis di posisi kedua, ketiga, dan keempat masih akan memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia melalui play-off, dengan tim di posisi kedua dan ketiga akan menjadi unggulan.

  • Jadwal pertandingan Inggris pada 2026

    TanggalWaktu (Inggris Raya)PertandinganKompetisiTempat
    3 Maret17.00Ukraina 1-6 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - fase grupStadion Mardan, Antalya
    7 Maret12.30Inggris 2-0 IslandiaKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - fase grupThe City Ground, Nottingham
    14 April19.00Inggris 1-0 SpanyolKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - fase grupStadion Wembley, London
    18 April17.30Islandia 0-1 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - fase grupStadion Laugardalsvollur, Reykjavik
    5 Juni20.00Spanyol 4-0 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - fase grupEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 Juni20.00Inggris 3-0 UkrainaKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - fase grupStadion Hill Dickinson, Liverpool
    9 Okt17.30Yunani vs InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - play-off putaran 1Stadion Pankritio, Heraklion
    13 Okt19.30Inggris vs YunaniKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - play-off putaran 1Stadion King Power, Leicester

    Jadwal lanjutan dan detail untuk 2026 akan dirilis pada waktunya.