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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

Jadwal & hasil England 2026: jadwal pertandingan England, saluran TV, siaran langsung & cara menonton

England
World Cup Qualification UEFA
World Cup
Women's football

Panduan lengkap untuk tahun tim putri Inggris, termasuk cara menonton pertandingan secara langsung dan lainnya

tim nasional wanita Inggris memasuki 2025 dengan satu tujuan besar, yaitu mempertahankan gelar Eropa mereka. Dengan mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Kejuaraan Eropa, mereka melakukan persis itu. Hal itu sama sekali tidak mudah bagi Inggris di Swiss, dengan adu penalti juga diperlukan untuk mengalahkan Swedia di perempat final dan perpanjangan waktu dibutuhkan dalam kemenangan semifinal atas Italia. Namun pada akhirnya, tim asuhan Sarina Wiegman kembali keluar sebagai pemenang, membalas kekalahan dari Spanyol setelah takluk di final Piala Dunia Wanita 2023.

Pada 2026, Inggris berusaha menaklukkan Spanyol sekali lagi, kali ini di grup kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027. Hanya tim yang finis di puncak klasemen yang akan lolos otomatis ke turnamen di Brasil, sementara jalur play-off menanti tim-tim lainnya. Sayangnya, Spanyol membalas dendam atas Inggris pada kesempatan ini, membuat tim asuhan Wiegman harus melalui play-off, yang akan berlangsung pada paruh akhir 2026.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang jadwal, pertandingan, dan hasil Inggris serta cara menyaksikan tim ini.

  • Hasil apa yang diraih England Women pada 2026?

    Inggris membuat awal fantastis dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027, dengan memenangi empat laga pertama mereka, termasuk satu kemenangan atas Spanyol di Wembley, untuk duduk di puncak grup dengan dua pertandingan tersisa. Itu berarti Inggris berada di posisi terdepan untuk meraih satu-satunya tiket lolos otomatis yang tersedia, dan hanya membutuhkan satu poin dalam laga tandang melawan Spanyol pada 5 Juni untuk mengamankan tempat mereka di turnamen di Brasil.

    Sayangnya, tidak ada yang berjalan sesuai rencana di Mallorca, karena Inggris menelan kekalahan terbesar mereka di era Wiegman, dan yang terbesar secara keseluruhan dalam 17 tahun, saat Spanyol keluar sebagai pemenang 4-0 dan mengambil alih puncak grup kualifikasi. Itu membuat Inggris membutuhkan bantuan besar dari Islandia, yang tidak mampu memberikannya, setelah kalah 6-1 dari Spanyol sehingga kemenangan Inggris atas Ukraina menjadi tidak berarti dan membuat mereka harus menjalani play-off.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Jadwal pertandingan apa yang dimiliki England Women pada 2026?

    Akan ada dua putaran play-off Piala Dunia, keduanya dimainkan dalam format dua leg. Laga pertama akan berlangsung pada jeda internasional Oktober, dengan England menghadapi Yunani, tim yang saat ini menempati peringkat ke-59 dunia. Dua leg tersebut akan menjadi pertemuan pertama dalam sejarah antara kedua tim di sepak bola internasional putri.

    Jika memenangi laga itu, England akan lolos ke putaran kedua sekaligus putaran terakhir, di mana Slovakia atau Ukraina, yang baru saja dua kali dikalahkan England, akan menanti. Pertandingan-pertandingan itu akan dimainkan pada jeda internasional yang berlangsung dari akhir November hingga awal Desember.

    Jika England mampu melewatinya tanpa cedera dan mengamankan tempat di Piala Dunia Wanita 2027, mereka akan mengetahui lawan-lawan mereka di fase grup ketika undian turnamen dilakukan pada 11 Desember.

  • Cara menonton England Women pada 2026

    Hak siar pertandingan tim nasional wanita Inggris tidak sama dengan tim pria, dengan ITV menjadi pemegang siar untuk Inggris. Pertandingan disiarkan langsung di berbagai kanalnya, sering kali di ITV1 atau ITV4, dan juga di ITVX, layanan streaming miliknya.

    Namun, jika Inggris bermain melawan Skotlandia, Wales, atau Irlandia Utara, hal ini bisa berubah. BBC memegang hak siar pertandingan untuk negara-negara asal Britania lainnya dan, akibatnya, lawatan Inggris ke Glasgow untuk menghadapi Skotlandia pada akhir 2023 disiarkan di BBC One alih-alih di ITV pada kesempatan tersebut.

    Bagi penggemar Inggris di Amerika Serikat, fuboTVadalah opsi terbaik untuk menonton pertandingan yang melibatkan Inggris. Secara umum, FOX dan FS1 menayangkan pertandingan Kejuaraan Eropa, sementara beberapa pertandingan juga disiarkan di ESPN.

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  • Jadwal pertandingan England pada 2026

    TanggalWaktu (Inggris Raya)PertandinganKompetisiStadion
    3 Maret17.00Ukraina 1-6 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - fase grupStadion Mardan, Antalya
    7 Maret12.30Inggris 2-0 IslandiaKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - fase grupThe City Ground, Nottingham
    14 April19.00Inggris 1-0 SpanyolKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - fase grupStadion Wembley, London
    18 April17.30Islandia 0-1 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - fase grupStadion Laugardalsvollur, Reykjavik
    5 Juni20.00Spanyol 4-0 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - fase grupEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 Juni20.00Inggris 3-0 UkrainaKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - fase grupStadion Hill Dickinson, Liverpool
    9 Okt17.30Yunani 0-3 InggrisKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - play-off putaran 1Stadion Pankritio, Heraklion
    13 Okt19.30Inggris vs YunaniKualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 - play-off putaran 1King Power Stadium, Leicester

    Jadwal pertandingan dan detail lebih lanjut untuk 2026 akan dirilis pada waktunya.

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