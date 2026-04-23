Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Jadon Sancho 'terbuka' untuk kembali ke Borussia Dortmund untuk kali ketiga, sementara Niko Kovac memberi lampu hijau untuk merekrut pemain yang terpinggirkan di Man Utd secara gratis
Kemungkinan kembalinya ke BVB
Hubungan yang tak kunjung usai antara Sancho dan Borussia Dortmund tampaknya akan memasuki babak baru. Menurut Sky Sports, pemain berusia 26 tahun itu telah menyampaikan keinginannya untuk kembali mengenakan jersey Hitam-Kuning yang legendaris pada musim panas ini. Saat ini, Sancho sedang menjalani sisa kontraknya bersama Manchester United sambil dipinjamkan ke Aston Villa.
Petinggi Dortmund, termasuk direktur olahraga Ole Book dan CEO bidang olahraga Lars Ricken, kini sedang mempertimbangkan apakah akan membawa mantan pemain favorit tersebut kembali ke wilayah Ruhr. Yang terpenting, pelatih kepala Niko Kovac telah memberikan lampu hijau untuk kepindahan tersebut, melihat potensi dalam mengintegrasikan kembali seorang pemain yang menikmati tahun-tahun terbaik dalam kariernya di Jerman.
- Getty Images Sport
Pembicaraan konkret dan minat global
Meskipun Sancho telah menerima banyak tawaran dari klub-klub di seluruh dunia, hatinya tampaknya sudah mantap untuk kembali ke lingkungan yang sudah dikenalnya. Klub raksasa Bundesliga itu kini telah memiliki semua informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan akhir terkait transfer tersebut.
Sancho awalnya menonjol di Dortmund antara tahun 2017 dan 2021 sebelum pindah ke Manchester United dengan nilai transfer sebesar £73 juta yang menjadi sorotan. Setelah kesulitan beradaptasi di Liga Premier, ia kembali ke BVB dengan status pinjaman pada paruh kedua musim 2023-24, dan membantu klub tersebut mencapai final Liga Champions.
Perjuangan di luar BVB
Terlepas dari bakatnya yang tak terbantahkan, statistik Sancho belakangan ini menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang membutuhkan dorongan kepercayaan diri. Selama masa peminjamannya di Aston Villa saat ini, sang pemain sayap hanya mencetak satu gol dan tiga assist dalam 33 penampilan. Angka-angka ini sangat kontras dengan masa-masa awalnya di Dortmund, di mana ia mencatatkan 114 kontribusi gol dalam 137 pertandingan. Sancho juga kesulitan menunjukkan konsistensi saat dipinjamkan ke Chelsea pada musim 2024-25.
- Getty Images Sport
Kini giliran Dortmund
Bagi Borussia Dortmund, kesempatan untuk merekrut pemain sekelas Sancho secara gratis merupakan peluang pasar yang signifikan. Di usia 26 tahun, sang pemain sayap secara teori sedang memasuki masa puncak kariernya, dan dewan direksi klub harus memutuskan apakah risiko finansial yang rendah dari transfer gratis ini lebih besar daripada kurangnya kontribusi golnya belakangan ini di Liga Premier.
Jika kesepakatan ini terwujud, hal itu akan menandai masa bakti ketiga Sancho di klub tersebut, yang semakin memperkuat ikatan unik antara sang pemain dan para pendukung setia Dortmund. Dengan persetujuan Kovac yang telah diperoleh, hambatan administratif terakhir kini berada di tangan pimpinan klub saat mereka berupaya memperkuat skuad untuk musim 2026-27.