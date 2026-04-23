Jadon Sancho 'terbuka' untuk kembali ke Borussia Dortmund untuk kali ketiga, sementara Niko Kovac memberi lampu hijau untuk merekrut pemain yang terpinggirkan di Man Utd secara gratis

Hubungan yang tak kunjung usai antara Sancho dan Borussia Dortmund tampaknya akan memasuki babak baru. Menurut Sky Sports, pemain berusia 26 tahun itu telah menyampaikan keinginannya untuk kembali mengenakan jersey Hitam-Kuning yang legendaris pada musim panas ini. Saat ini, Sancho sedang menjalani sisa kontraknya bersama Manchester United sambil dipinjamkan ke Aston Villa.

Petinggi Dortmund, termasuk direktur olahraga Ole Book dan CEO bidang olahraga Lars Ricken, kini sedang mempertimbangkan apakah akan membawa mantan pemain favorit tersebut kembali ke wilayah Ruhr. Yang terpenting, pelatih kepala Niko Kovac telah memberikan lampu hijau untuk kepindahan tersebut, melihat potensi dalam mengintegrasikan kembali seorang pemain yang menikmati tahun-tahun terbaik dalam kariernya di Jerman.