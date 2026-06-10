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Jadon Sancho secara resmi meninggalkan Manchester United setelah lima tahun yang suram, sementara klub tersebut mengeluarkan pernyataan singkat mengenai pemain sayap yang telah mencetak 12 gol tersebut
Akhir perjalanan bagi Sancho
Setan Merah telah mengonfirmasi bahwa daftar pemain yang dipertahankan telah dikirimkan ke Liga Premier, menandai berakhirnya karier beberapa pemain ternama di Manchester. Kepergian Sancho menandai akhir dari sebuah saga yang menghabiskan dana lebih dari £73 juta bagi United. Hal ini terbukti sebagai kegagalan yang sangat mahal, dengan sang pemain sayap terus-menerus kesulitan menemukan performa terbaiknya dan berselisih dengan manajemen sebelumnya. Kepergian Casemiro dan Tyrell Malacia juga telah dikonfirmasi.
Klub mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Jadon Sancho tiba di Old Trafford pada 2021 dan juga menjadi bagian dari tim pemenang Carabao Cup 2023. Pemain sayap ini tampil 83 kali untuk klub sebelum kembali ke Borussia Dortmund dengan status pinjaman dan juga sempat dipinjamkan ke Chelsea dan Aston Villa.
"Seluruh pihak di klub ingin mengucapkan terima kasih kepada Casemiro, Tyrell, dan Jadon atas kontribusi mereka kepada Manchester United dan mendoakan yang terbaik untuk masa depan mereka."
Penyerang berusia 26 tahun ini, yang hanya mencetak 12 gol dan enam assist di semua kompetisi selama lima tahun berkarier di klub, kini akan mencari awal baru di tempat lain.
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"Perekrutan yang paling mengecewakan"
Masa-masa Sancho di Old Trafford telah menuai banyak kritik dari para mantan pemain, dengan Louis Saha secara khusus menyebut pemain berusia 26 tahun itu sebagai "rekrutan paling mengecewakan dalam sejarah Manchester United". Saha mengungkapkan kebingungannya atas ketidakmampuan Sancho untuk tampil maksimal di Inggris, dengan menyatakan: "Level yang ia tunjukkan di Borussia Dortmund sebelum bergabung, ia tampak sangat menjanjikan karena ia memiliki bakat yang luar biasa. Rasanya seperti sebuah misteri."
Pemain asal Prancis itu lebih lanjut menyesali peluang-peluang yang terlewatkan selama masa bakti sang pemain sayap, sambil menambahkan: "Saya merasa sangat beruntung bisa menjadi pemain sepak bola, dan saya sering mengalami cedera. Saya berharap bisa bermain sebanyak pertandingan yang telah dimainkan Sancho pada usianya dan dengan bakatnya. Saya benar-benar ingin melihatnya bersinar di Old Trafford karena dia bisa melakukan segalanya. Dia bisa melakukan hal-hal luar biasa, jadi sungguh disayangkan melihat semua pertandingan itu terbuang percuma."
Apakah Dortmund akan kembali?
Meskipun mengalami kesulitan di Liga Premier, Sancho tetap menjadi sosok yang sangat dihormati di Jerman. Berbagai laporan menyebutkan bahwa pemain sayap tersebut terbuka untuk kembali ke Borussia Dortmund untuk ketiga kalinya, dalam upayanya menghidupkan kembali kariernya yang mengalami kemandekan signifikan sejak 2021. Pelatih kepala Niko Kovac dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk transfer tersebut.
Masa paling sukses Sancho terjadi di Signal Iduna Park, di mana ia mencatatkan 114 keterlibatan gol hanya dalam 137 pertandingan selama masa tugas pertamanya. Ia juga kembali ke klub tersebut dengan status pinjaman pada 2024, membantu mereka mencapai final Liga Champions di Wembley. Kembalinya ke Bundesliga dapat memberikan dorongan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk kembali ke skuad Inggris, setelah tidak tampil untuk The Three Lions sejak akhir 2021.
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Pembersihan besar-besaran di Old Trafford
Sancho bukanlah satu-satunya pemain ternama yang hengkang, seiring upaya Manchester United untuk menyeimbangkan neraca keuangan dan merombak skuad tim utama. Gelandang senior Casemiro dan bek sayap Malacia juga akan hengkang saat kontrak mereka berakhir. Casemiro, yang didatangkan dari Real Madrid, meninggalkan klub setelah empat musim di mana ia membantu klub meraih gelar Carabao Cup dan FA Cup.
Kepergian Malacia terjadi setelah perjuangan yang frustrasi melawan cedera yang membatasi penampilannya hanya 50 kali sejak pindah dari Feyenoord pada 2022. Seiring klub memasuki era baru di bawah kepemimpinan olahraga saat ini, pengurangan pemain dengan gaji tinggi seperti Sancho dan Casemiro memberikan ruang yang signifikan dalam anggaran gaji untuk pemain baru di jendela transfer mendatang.