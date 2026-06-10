Setan Merah telah mengonfirmasi bahwa daftar pemain yang dipertahankan telah dikirimkan ke Liga Premier, menandai berakhirnya karier beberapa pemain ternama di Manchester. Kepergian Sancho menandai akhir dari sebuah saga yang menghabiskan dana lebih dari £73 juta bagi United. Hal ini terbukti sebagai kegagalan yang sangat mahal, dengan sang pemain sayap terus-menerus kesulitan menemukan performa terbaiknya dan berselisih dengan manajemen sebelumnya. Kepergian Casemiro dan Tyrell Malacia juga telah dikonfirmasi.

Klub mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Jadon Sancho tiba di Old Trafford pada 2021 dan juga menjadi bagian dari tim pemenang Carabao Cup 2023. Pemain sayap ini tampil 83 kali untuk klub sebelum kembali ke Borussia Dortmund dengan status pinjaman dan juga sempat dipinjamkan ke Chelsea dan Aston Villa.

"Seluruh pihak di klub ingin mengucapkan terima kasih kepada Casemiro, Tyrell, dan Jadon atas kontribusi mereka kepada Manchester United dan mendoakan yang terbaik untuk masa depan mereka."

Penyerang berusia 26 tahun ini, yang hanya mencetak 12 gol dan enam assist di semua kompetisi selama lima tahun berkarier di klub, kini akan mencari awal baru di tempat lain.