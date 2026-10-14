Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Jadon Sancho ke Getafe? Klub La Liga siapkan langkah ambisius untuk merekrut pemain bebas transfer
Klub Spanyol bidik perekrutan ambisius pemain bebas transfer
Dunia sepak bola masih menantikan klub tujuan Sancho berikutnya setelah masa baktinya di Old Trafford resmi berakhir. Menurut DAZN, sebagaimana dilaporkan oleh Mundo Deportivo, Getafe muncul sebagai salah satu peminat utama penyerang berusia 26 tahun itu. Klub asal Madrid tersebut ingin memperkuat opsi serangannya dan memandang mantan bintang Borussia Dortmund itu sebagai calon rekrutan besar yang dapat mengubah lini depan mereka pada paruh kedua musim ini.
Pelatih Getafe Jose Bordalas dikabarkan sangat mengagumi kemampuan teknis pemain sayap itu dan yakin ia dapat kembali menemukan performa yang pernah menjadikannya salah satu pemain termahal di dunia sepak bola. Klub tersebut aktif mencari cara untuk menyusun kesepakatan yang memungkinkan mereka merekrutnya tanpa mengorbankan stabilitas keuangan jangka panjang.
- AFP
Kendala finansial menghambat tercapainya kesepakatan potensial
Meski kedua pihak sama-sama berminat, terdapat kesenjangan finansial yang signifikan dan berpotensi menggagalkan negosiasi sepenuhnya. Sancho kabarnya menginginkan gaji sekitar empat juta euro, angka yang saat ini dianggap mustahil dipenuhi Getafe dengan keterbatasan anggaran mereka. Klub Spanyol itu beroperasi dengan anggaran yang jauh lebih ketat dibandingkan klub-klub raksasa Liga Primer Inggris, dan gaji sebesar itu akan merombak struktur penggajian mereka saat ini.
Negosiasi diperkirakan berlanjut sementara klub mencari solusi kreatif untuk menjembatani selisih antara tawaran mereka dan tuntutan sang pemain. Solusi itu bisa berupa bonus berdasarkan performa atau kesepakatan berdurasi lebih pendek yang sesuai bagi kedua pihak. Namun, untuk saat ini, kendala finansial tetap menjadi ancaman terbesar bagi kesepakatan tersebut. Getafe berharap keinginan Sancho untuk kembali bermain pada akhirnya membuatnya bersedia berkompromi soal persyaratan pribadinya agar kepindahan itu terwujud.
Penolakan belakangan ini dan kemunduran karier
Upaya mencari klub baru telah membawa perwakilan Sancho menjajaki berbagai pasar, termasuk destinasi yang tidak lazim di Eropa. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa pemain sayap itu baru-baru ini ditawarkan kepada juara Rusia, Krasnodar, tetapi klub tersebut akhirnya memutuskan untuk tidak merekrutnya dengan status bebas transfer. Situasi ini menunjukkan betapa jauh pamornya merosot. Padahal, beberapa tahun lalu Man United membayar biaya transfer sebesar 85 juta euro untuk mendatangkannya dari Dortmund.
Masa baktinya di Manchester diwarnai masalah disiplin dan minimnya kesempatan bermain secara reguler, yang berujung pada perselisihan terbuka dengan pihak manajemen. Tidak adanya tawaran konkret dari klub-klub elite Liga Champions menunjukkan betapa jauh nilai Sancho menurun sejak masa terbaiknya di Bundesliga.
- Getty Images Sport
Batas pendaftaran dan jadwal pertandingan mendatang
Jika kesepakatan akhirnya tercapai, para penggemar Getafe harus menunggu untuk melihat calon rekrutan baru mereka tampil di kompetisi Eropa. Getafe dijadwalkan menghadapi raksasa Belanda, Ajax, di Liga Konferensi UEFA pada 17 Desember, tetapi Sancho tidak memenuhi syarat untuk bermain. Tenggat pendaftaran pemain untuk fase kompetisi saat ini telah berlalu, sehingga pemain baru harus menunggu hingga babak gugur untuk masuk daftar skuad. Pemain timnas Inggris yang telah mencatatkan 23 penampilan itu pun hanya bisa tampil di liga domestik dalam waktu dekat sembari meningkatkan kebugarannya untuk bertanding. Getafe saat ini berada di papan tengah La Liga dan memandang Sancho sebagai sosok yang mereka butuhkan untuk finis di paruh atas klasemen.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami