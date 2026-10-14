Jadon Sancho ke Getafe? Klub La Liga siapkan langkah ambisius untuk merekrut pemain bebas transfer

Dunia sepak bola masih menantikan klub tujuan Sancho berikutnya setelah masa baktinya di Old Trafford resmi berakhir. Menurut DAZN, sebagaimana dilaporkan oleh Mundo Deportivo, Getafe muncul sebagai salah satu peminat utama penyerang berusia 26 tahun itu. Klub asal Madrid tersebut ingin memperkuat opsi serangannya dan memandang mantan bintang Borussia Dortmund itu sebagai calon rekrutan besar yang dapat mengubah lini depan mereka pada paruh kedua musim ini.

Pelatih Getafe Jose Bordalas dikabarkan sangat mengagumi kemampuan teknis pemain sayap itu dan yakin ia dapat kembali menemukan performa yang pernah menjadikannya salah satu pemain termahal di dunia sepak bola. Klub tersebut aktif mencari cara untuk menyusun kesepakatan yang memungkinkan mereka merekrutnya tanpa mengorbankan stabilitas keuangan jangka panjang.