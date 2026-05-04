Jadon Sancho dijuluki 'rekrutan paling mengecewakan dalam sejarah Man Utd' setelah Louis Saha menuduh pemain sayap seharga £73 juta itu menyia-nyiakan potensinya
Rekor Sancho yang buruk bersama United
Harapan sangat tinggi ketika United mendatangkan Sancho dari Borussia Dortmund dengan biaya £73 juta pada tahun 2021. Pemain internasional Inggris ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain penyerang paling produktif di Eropa selama berkarier di Jerman, namun ia kesulitan menampilkan performa setara di Liga Premier. Sancho hanya mencetak 12 gol dalam 83 penampilannya bersama United dan mengalami masa-masa sulit di klub tersebut, termasuk perselisihan terbuka dengan mantan manajer Erik ten Hag serta serangkaian peminjaman sementara - pertama kembali ke Dortmund sebelum dipinjamkan lagi ke Chelsea dan Aston Villa.
Saha mengulas potensi Sancho yang belum tergarap
Dalam wawancara dengan BetVictor, Saha mengkritik performa sayap tersebut yang kurang memuaskan setelah datang dengan reputasi yang begitu gemilang dari Bundesliga. Mantan striker United itu juga mengakui bahwa ia masih kesulitan menjelaskan mengapa transfer tersebut tidak berjalan lancar baik bagi sang pemain maupun klub.
"Saya pikir Jadon Sancho adalah rekrutan paling mengecewakan dalam sejarah Manchester United," jelas Saha. "Itu karena level yang ia tunjukkan di Borussia Dortmund sebelum bergabung; ia menunjukkan begitu banyak potensi karena ia adalah talenta yang luar biasa. Rasanya seperti sebuah misteri. Saya tidak yakin apa yang terjadi, tapi ia tidak mendekati performa terbaiknya dan saya pikir ia membutuhkan awal yang baru seperti Marcus Rashford."
Sancho termasuk di antara kesalahan perekrutan yang merugikan bagi United
Kesulitan yang dialami Sancho terjadi pada masa di mana United telah mengeluarkan dana besar-besaran dalam upaya untuk kembali ke puncak sepak bola Inggris. Namun, Saha menyatakan bahwa Sancho benar-benar menyia-nyiakan bakatnya.
Dia menambahkan: "Saya merasa sangat beruntung bisa menjadi pemain sepak bola, dan saya sering mengalami cedera. Saya berharap bisa bermain sebanyak pertandingan yang telah dimainkan Sancho pada usianya dan dengan bakatnya. Saya benar-benar ingin dia bersinar di Old Trafford karena dia bisa melakukan segalanya. Dia bisa melakukan hal-hal luar biasa, jadi sungguh disayangkan melihat semua pertandingan itu terbuang percuma."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Sancho?
Pemain berusia 26 tahun itu saat ini sedang dipinjamkan ke Villa, di mana ia juga gagal tampil mengesankan dengan hanya mencetak satu gol dalam 36 penampilan di semua kompetisi. Dengan kontraknya di United yang akan berakhir musim panas ini, Setan Merah diperkirakan akan melepas Sancho sebagai pemain bebas transfer. Dengan Villa yang masih bersaing untuk mendapatkan tempat di Liga Champions musim depan dan berupaya mencapai final Liga Europa, Sancho berharap bisa mendapatkan waktu bermain di sisa pertandingan musim ini untuk menarik minat klub-klub yang tertarik di bursa transfer.