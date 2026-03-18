Jadon Sancho akan kembali ke Bundesliga secara mengejutkan?! Borussia Dortmund dikabarkan akan melakukan langkah mengejutkan untuk mendatangkan kembali mantan pemain sayap tersebut
Dortmund merencanakan reuni ketiga
Dortmund berencana untuk kembali merekrut Sancho pada musim panas ini ketika ia berstatus bebas transfer. Saat ini dipinjamkan ke Aston Villa, pemain sayap berusia 26 tahun itu sedang mengakhiri kariernya bersama United. Sancho, yang pada 2021 pindah ke Old Trafford dengan nilai transfer sebesar £73 juta (€85 juta/$97 juta), kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya sebagai salah satu penyerang paling ditakuti di Eropa. Kembalinya ia ke Signal Iduna Park untuk ketiga kalinya akan menyusul masa kejayaannya pada 2017–2021 dan masa peminjaman singkat namun produktif pada paruh kedua musim 2023-24. Petinggi Dortmund yakin mereka dapat membantu pemain internasional Inggris ini kembali ke performa terbaiknya.
Kehl memimpin upaya advokasi internal
Menurut laporan dari The Times, direktur olahraga Dortmund, Sebastian Kehl, muncul sebagai pendukung utama kembalinya Sancho. Meskipun pelatih kepala Niko Kovac awalnya menjauhi penggunaan pemain sayap tradisional, ia dilaporkan telah menyetujui upaya perekrutan tersebut setelah terjadi perubahan dalam filosofi taktis. Secara internal, klub memandang langkah ini sebagai pertaruhan dengan imbalan tinggi; namun, persyaratan finansial menjadi hambatan yang signifikan. Sancho saat ini mendapatkan gaji sekitar £15 juta per tahun di Manchester, angka yang tidak dapat disamai oleh Dortmund. Untuk memfasilitasi kepindahan ini, klub telah memutuskan untuk membiarkan kontrak beberapa pemain senior berakhir, sehingga membebaskan hampir £21 juta dalam anggaran gaji tahunan.
Dari 'impian' menjadi 'kambing hitam'
Perjalanan Sancho sejak kepergiannya pada 2021 dipenuhi dengan berbagai kesulitan, mulai dari apa yang ia gambarkan sebagai "mimpi yang menjadi kenyataan" di United hingga perselisihan terbuka dengan manajer Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu secara mengejutkan mencoret Sancho dari skuad pada 2023, dengan alasan performa latihan, yang membuat sang pemain sayap mengklaim bahwa ia dijadikan "kambing hitam" dalam sebuah postingan media sosial yang telah dihapus. Langkah-langkah selanjutnya gagal memberinya tempat yang permanen; Chelsea bahkan mengaktifkan klausul pelepasan sebesar£5 juta untuk menghindari kewajiban pembelian permanen setelah masa peminjamannya berakhir. Dengan 53 gol dalam 158 pertandingan selama masa-masa sebelumnya di Jerman, kembali ke wilayah North Rhine-Westphalia merupakan peluang terbaiknya untuk mendapatkan stabilitas.
Pemulihan bergantung pada upah
Keberhasilan transfer ini sepenuhnya bergantung pada kesediaan Sancho untuk menerima pemotongan gaji yang signifikan demi bergabung dalam upaya rekonstruksi Dortmund. Meskipun minat dari klub-klub Liga Premier telah meredup setelah ia hanya mencetak 14 gol dalam 121 penampilan liga selama lima musim, BVB menawarkan daya tarik bermain di Liga Champions dan jaminan posisi starter. Sancho harus melewati beberapa pekan terakhir masa pinjamannya di Villa Park sebelum mengambil keputusan yang menentukan kariernya pada bulan Juni. Mendapatkan Sancho secara gratis akan menjadi langkah besar bagi Dortmund, yang berpotensi mempertemukannya kembali dengan skuad yang berambisi merebut dominasi domestik pada musim berikutnya.
