Jadon Sancho akan kembali ke Bundesliga secara mengejutkan?! Borussia Dortmund dikabarkan akan melakukan langkah mengejutkan untuk mendatangkan kembali mantan pemain sayap tersebut

Perjalanan Sancho sejak kepergiannya pada 2021 dipenuhi dengan berbagai kesulitan, mulai dari apa yang ia gambarkan sebagai "mimpi yang menjadi kenyataan" di United hingga perselisihan terbuka dengan manajer Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu secara mengejutkan mencoret Sancho dari skuad pada 2023, dengan alasan performa latihan, yang membuat sang pemain sayap mengklaim bahwa ia dijadikan "kambing hitam" dalam sebuah postingan media sosial yang telah dihapus. Langkah-langkah selanjutnya gagal memberinya tempat yang permanen; Chelsea bahkan mengaktifkan klausul pelepasan sebesar£5 juta untuk menghindari kewajiban pembelian permanen setelah masa peminjamannya berakhir. Dengan 53 gol dalam 158 pertandingan selama masa-masa sebelumnya di Jerman, kembali ke wilayah North Rhine-Westphalia merupakan peluang terbaiknya untuk mendapatkan stabilitas.