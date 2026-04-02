Jadon Sancho akan absen dalam serangkaian pertandingan penting Aston Villa setelah mengalami cedera tak terduga dalam laga persahabatan
Sancho absen setelah mengalami cedera dalam pertandingan persahabatan
Aston Villa mendapat pukulan telak karena Jadon Sancho dipastikan absen setidaknya selama dua hingga tiga minggu akibat cedera bahu, menurut The Athletic. Pemain internasional Inggris yang saat ini dipinjamkan ke Villa dari Man Utd itu mengalami cedera saat pertandingan persahabatan melawan Elche Jumat lalu, setelah terjatuh dengan posisi yang tidak wajar saat berebut bola dengan Gonzalo Villar.
Sancho meninggalkan lapangan sebelum babak pertama berakhir dengan bahunya yang dibungkus kausnya sebagai gendongan darurat, yang langsung memicu kekhawatiran mengenai ketersediaannya untuk fase krusial musim ini. Cedera ini membuatnya absen dari kedua leg perempat final Liga Europa Villa melawan Bologna, serta pertandingan tandang ke Nottingham Forest pada 12 April, yang berada di antara dua pertandingan Eropa tersebut.
Kabar baik setelah pemeriksaan awal cedera
Hasil pemindaian menunjukkan bahwa pemain berusia 26 tahun itu tidak mengalami dislokasi pada bahu kanannya, namun ia mengalami masalah pada sendi bahunya. Awalnya dikhawatirkan ia harus absen selama sekitar enam hingga delapan minggu, namun diperkirakan ia tidak akan absen lebih dari tiga minggu. Belum ada jadwal pasti kapan ia akan kembali, dan kondisinya akan terus dipantau setiap hari. Sancho baru akan kembali berlatih setelah rasa sakit di bahunya benar-benar hilang.
Dampak terhadap upaya Villa di ajang Eropa dan liga domestik
Waktu terjadinya cedera ini sangat mengecewakan, mengingat kontribusi sang pemain sayap bagi tim belakangan ini. Ia berangkat ke Spanyol setelah mencetak dua assist berturut-turut saat melawan Lille dan West Ham United.
Villa harus mencari cara untuk melaju ke semifinal Liga Europa tanpa Sancho, dan Emery berharap ia segera pulih. Mereka juga masih bersaing untuk lolos ke Liga Champions musim depan, saat ini berada di peringkat keempat klasemen Liga Premier setelah 31 pertandingan.
Ketidakpastian mengenai masa depan jangka panjang
Sejak bergabung dengan status pinjaman selama satu musim pada musim panas lalu, dengan Villa dilaporkan menanggung £160.000 dari gaji mingguan pemain tersebut, Sancho telah tampil dalam 31 pertandingan di semua kompetisi, mencetak satu gol dan mencatatkan tiga assist. Namun, ia akan menjadi pemain bebas transfer pada akhir musim ini, dan The Villans diperkirakan tidak akan merekrutnya karena tuntutan gajinya yang tinggi.
Namun, ia tidak akan kekurangan peminat saat kontraknya di Man Utd berakhir pada musim panas nanti, dengan Borussia Dortmund dilaporkan sangat ingin merekrut sang pemain sayap untuk ketiga kalinya. Untuk saat ini, fokusnya tetap pada pemulihannya dan memastikan ia dapat berperan dalam upaya Villa untuk mengamankan posisi empat besar dan trofi Eropa.