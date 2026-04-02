Jadon Sancho akan absen dalam serangkaian pertandingan penting Aston Villa setelah mengalami cedera tak terduga dalam laga persahabatan

Aston Villa mendapat pukulan telak karena Jadon Sancho dipastikan absen setidaknya selama dua hingga tiga minggu akibat cedera bahu, menurut The Athletic. Pemain internasional Inggris yang saat ini dipinjamkan ke Villa dari Man Utd itu mengalami cedera saat pertandingan persahabatan melawan Elche Jumat lalu, setelah terjatuh dengan posisi yang tidak wajar saat berebut bola dengan Gonzalo Villar.

Sancho meninggalkan lapangan sebelum babak pertama berakhir dengan bahunya yang dibungkus kausnya sebagai gendongan darurat, yang langsung memicu kekhawatiran mengenai ketersediaannya untuk fase krusial musim ini. Cedera ini membuatnya absen dari kedua leg perempat final Liga Europa Villa melawan Bologna, serta pertandingan tandang ke Nottingham Forest pada 12 April, yang berada di antara dua pertandingan Eropa tersebut.