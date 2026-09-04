Namun, Leeds memang perlu menangani penyerang andalan mereka dengan hati-hati. Strachan, pahlawan juara liga, mengakui hal itu. Pria Skotlandia itu, yang berbicara bekerja sama dengan Grosvenor Sport, mengatakan kepada GOAL bahwa ia melihat penyerang paling menakutkan di Premier League itu sebagai acuan: “Dia terus-menerus dijatuhkan, dihantam, dibentur. Itu terjadi tanpa henti pada Calvert-Lewin.

“Saya berada di pertandingan hari Minggu, dan itu hasil yang sangat bagus untuk Leeds karena Brentford adalah tim papan atas. Maksud saya, tim papan atas. Anda bicara tentang tim yang komplet, itulah mereka. Tiga gelandang mereka, saya tidak bisa bilang siapa yang terbaik. Tiga penyerang mereka, saya tidak bisa bilang siapa yang terbaik. Saya hanya tahu mereka semua bagus. Tiga gelandang itu luar biasa. Tiga penyerangnya, dengan para pemain sayap, saya menyebut mereka penyerang sayap, lebih komplet. Mereka lebih merupakan sebuah tim daripada Manchester United saat ini, itu sudah pasti.

“Kembali ke Calvert-Lewin, ya, saya khawatir dengan benturan yang terus dia terima, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dari sisi mental. Calvert-Lewin perlu seseorang naik mendampinginya, entah itu pemain nomor 10, atau seorang gelandang yang masuk ke area itu. Jadi untuk sisa tim, harus ada area pendukung di sekitar Calvert-Lewin, bukan hanya Calvert-Lewin sendirian. Jadi jika ada orang lain di sekitarnya, saya tidak peduli siapa yang naik ke sana, itu akan mengurangi 50% benturan yang didapat Calvert-Lewin.

“Dan jika Anda benar-benar bisa menjauhkannya dari permainan seperti Haaland, jika Anda menempatkan orang-orang di sana, Anda menjauhkannya dari permainan seperti Haaland, karena itulah yang dia lakukan. Dia menjauh dari permainan, dia membiarkan orang-orang di depannya menerima benturan, menerima bola, dan itulah mengapa dia selalu berada di kotak penalti.

“Jadi saya hanya khawatir Calvert-Lewin menanggung semuanya, dan sangat sulit baginya untuk masuk ke kotak penalti. Jadi saya pikir itulah mengapa penampilannya pada hari Minggu sangat luar biasa, karena pada babak pertama, saya tepat berada di depannya, dan saya melihat dia ditabrak dua bek tengah hebat, bek tengah bertubuh besar, menerima benturan, berusaha menjaga bola tetap hidup. Dan kemudian dia masih mampu mencetak gol, yang cukup fenomenal.

“Jadi saya setuju, saya pikir jika Anda bisa mendapatkan Calvert-Lewin lain, lakukanlah. Tapi dari mana Anda mendapatkan Calvert-Lewin lain yang tidak akan menelan biaya £40-50 juta, untuk tipe penyerang seperti itu?”