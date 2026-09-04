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Dominic Calvert-Lewin Erling Haaland 2026-27Getty/GOAL
Chris Burton

Diterjemahkan oleh

Jadilah seperti Erling Haaland! Leeds mendapat saran soal Dominic Calvert-Lewin saat legenda juara Elland Road menilai kurangnya kedalaman di lini penyerang setelah tenggat transfer berakhir

Leeds United
D. Calvert-Lewin
Premier League
E. Haaland
Brighton & Hove Albion vs Leeds United

Leeds disarankan meniru Manchester City dan Erling Haaland dalam menangani Dominic Calvert-Lewin, dengan legenda Leeds Gordon Strachan menjelaskan kepada GOAL mengapa ia khawatir dengan beban kerja sang No.9 Elland Road itu. Tidak ada tambahan di lini depan yang didatangkan ke skuad Daniel Farke pada bursa transfer musim panas, dengan tenggat waktu lain kini telah lewat.

  • Calvert-Lewin mencetak 14 gol di Premier League musim lalu

    Leeds mendapatkan nilai impresif dalam perekrutan Calvert-Lewin pada 2025, dengan pemain internasional Inggris yang sudah mengoleksi 12 caps itu bergabung sebagai agen bebas setelah mengakhiri masa baktinya selama sembilan tahun di Everton. Musim debut yang produktif di West Yorkshire menghasilkan 14 gol di Premier League.

    Pemain berpengalaman berusia 29 tahun itu juga sudah langsung tancap gas musim ini, dengan kekhawatiran soal cedera jauh mereda dalam 12 bulan terakhir. Masalah kebugaran sempat menjadi kendala menjelang akhir masanya di Merseyside.

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  • Dominic Calvert-Lewin Leeds 2026 pre-seasonGetty

    Apakah Leeds kekurangan opsi pelapis Calvert-Lewin yang berkualitas?

    Leeds telah membuat Calvert-Lewin tampil sangat tajam, tetapi dukungan di belakangnya tidak terlalu banyak. Lukas Nmecha dan Noah Okafor bisa menjadi ujung tombak, sementara Mateo Joseph telah kembali dari masa peminjaman di Real Mallorca, tetapi mereka tidak bisa dianggap produktif.

    Godaan untuk mengeluarkan dana besar demi merekrut penyerang lain pada 2026 berhasil ditepis, dengan kepercayaan terus disandarkan pada pundak bidang Calvert-Lewin. Ia lebih dari siap untuk memikul tanggung jawab itu.

  • Mengapa Leeds perlu menangani Calvert-Lewin seperti Haaland

    Namun, Leeds memang perlu menangani penyerang andalan mereka dengan hati-hati. Strachan, pahlawan juara liga, mengakui hal itu. Pria Skotlandia itu, yang berbicara bekerja sama dengan Grosvenor Sport, mengatakan kepada GOAL bahwa ia melihat penyerang paling menakutkan di Premier League itu sebagai acuan: “Dia terus-menerus dijatuhkan, dihantam, dibentur. Itu terjadi tanpa henti pada Calvert-Lewin.

    “Saya berada di pertandingan hari Minggu, dan itu hasil yang sangat bagus untuk Leeds karena Brentford adalah tim papan atas. Maksud saya, tim papan atas. Anda bicara tentang tim yang komplet, itulah mereka. Tiga gelandang mereka, saya tidak bisa bilang siapa yang terbaik. Tiga penyerang mereka, saya tidak bisa bilang siapa yang terbaik. Saya hanya tahu mereka semua bagus. Tiga gelandang itu luar biasa. Tiga penyerangnya, dengan para pemain sayap, saya menyebut mereka penyerang sayap, lebih komplet. Mereka lebih merupakan sebuah tim daripada Manchester United saat ini, itu sudah pasti.

    “Kembali ke Calvert-Lewin, ya, saya khawatir dengan benturan yang terus dia terima, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dari sisi mental. Calvert-Lewin perlu seseorang naik mendampinginya, entah itu pemain nomor 10, atau seorang gelandang yang masuk ke area itu. Jadi untuk sisa tim, harus ada area pendukung di sekitar Calvert-Lewin, bukan hanya Calvert-Lewin sendirian. Jadi jika ada orang lain di sekitarnya, saya tidak peduli siapa yang naik ke sana, itu akan mengurangi 50% benturan yang didapat Calvert-Lewin.

    “Dan jika Anda benar-benar bisa menjauhkannya dari permainan seperti Haaland, jika Anda menempatkan orang-orang di sana, Anda menjauhkannya dari permainan seperti Haaland, karena itulah yang dia lakukan. Dia menjauh dari permainan, dia membiarkan orang-orang di depannya menerima benturan, menerima bola, dan itulah mengapa dia selalu berada di kotak penalti.

    “Jadi saya hanya khawatir Calvert-Lewin menanggung semuanya, dan sangat sulit baginya untuk masuk ke kotak penalti. Jadi saya pikir itulah mengapa penampilannya pada hari Minggu sangat luar biasa, karena pada babak pertama, saya tepat berada di depannya, dan saya melihat dia ditabrak dua bek tengah hebat, bek tengah bertubuh besar, menerima benturan, berusaha menjaga bola tetap hidup. Dan kemudian dia masih mampu mencetak gol, yang cukup fenomenal.

    “Jadi saya setuju, saya pikir jika Anda bisa mendapatkan Calvert-Lewin lain, lakukanlah. Tapi dari mana Anda mendapatkan Calvert-Lewin lain yang tidak akan menelan biaya £40-50 juta, untuk tipe penyerang seperti itu?”

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  • Dominic Calvert-Lewin Leeds 2026-27 awayGetty

    Jadwal Leeds 2026-27: Lawatan ke Brighton selanjutnya

    Leeds mengikat Calvert-Lewin dengan kontrak hingga 2028. Jika standar performanya saat ini bisa dipertahankan, maka pembicaraan soal perpanjangan kontrak seharusnya tidak akan lama lagi dimulai, karena pemain kelahiran Sheffield itu telah menjadi sosok krusial bagi kepentingan kolektif tim.

    Awal yang cerah sudah dibukukan pada musim 2026-27, dengan empat poin diraih dari dua pertandingan sejauh ini, dan tim asuhan Farke akan kembali beraksi di Premier League pada Sabtu saat bertandang ke Brighton.

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