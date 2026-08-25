AFP
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'Jadikan sepak bola benar-benar mendunia!' - Presiden FIFA Gianni Infantino memaparkan rencana pertumbuhan ambisius saat kunjungan ke Caribbean Football Union
Infantino mengunjungi Republik Dominika
Presiden FIFA Infantino melakukan perjalanan ke Republik Dominika untuk bertemu dengan Asosiasi Anggota dari CFU. Kunjungan itu berlangsung di sela-sela CFU U-14 Challenge Series, turnamen usia muda yang didukung oleh program FIFA Forward. Selama perjalanannya, Infantino menggelar dialog yang konstruktif dengan perwakilan CFU, termasuk Presiden Lyndon Cooper dan Presiden Concacaf Victor Montagliani.
Ia juga bertemu dengan pejabat pemerintah dan olahraga setempat, seraya menegaskan bahwa ajang usia muda itu secara sempurna menyoroti manfaat dari investasi dalam sepak bola secara global. Bos FIFA itu mengungkapkan kebahagiaannya bisa berinteraksi dengan tokoh-tokoh regional. Ia mencatat bahwa pertemuan tersebut menyediakan wadah penting untuk mendengarkan pandangan dan berbagi ide mengenai masa depan olahraga ini.
Memperkecil kesenjangan sepakbola global
Salah satu poin pembicaraan utama dari kunjungan tersebut adalah misi FIFA yang terus berjalan untuk menciptakan persaingan yang lebih setara di berbagai benua. Infantino menunjuk pada satu dekade perubahan positif, tetapi menegaskan pentingnya pengembangan yang berkelanjutan.
"Saya menerima sambutan yang sangat, sangat hangat di sini, di Republik Dominika, negara yang indah, indah... dalam kesempatan pertemuan Caribbean Football Union, untuk membahas proyek dan ide," kata Infantino.
"Jadi, ini menjadi alasan yang lebih besar lagi untuk bangga berada di sini. Dan juga bahagia, karena penting untuk terlibat, untuk berdialog, untuk menyampaikan pandangan dan pendapat. Banyak yang telah terjadi dalam beberapa pekan terakhir dan penting bagi Anda untuk mendengar, menyimak, dan juga bisa menyampaikan apa yang Anda rasakan. Jadi, secara keseluruhan, ini positif, saya sangat, sangat senang dengan semua dukungan yang saya dapatkan di sini.
"Kami ingin mengembangkan sepakbola di setiap dari 211 negara kami di dunia. Kami perlu mempersempit kesenjangan antara negara-negara besar, besar dan semua yang lainnya... kami perlu memberi kesempatan kepada semua yang lainnya".
Mendanai generasi berikutnya
Didirikan pada 1978, CFU terdiri dari 31 anggota dan menerima dukungan finansial signifikan dari badan pengatur sepakbola dunia. Dalam siklus FIFA Forward saat ini, hingga $5 juta diberikan kepada setiap organisasi regional untuk mendanai inisiatif-inisiatif penting. Infantino memuji sistem ini dan menyebutnya sebagai salah satu investasi terbaik yang pernah dilakukan FIFA. Ia mengingat bahwa banyak asosiasi regional sebelumnya tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan aktivitas sepakbola bagi anak-anak.
"Kami harus mencari sumber daya, dan kami harus mencari semakin banyak sumber daya karena apa yang mereka lakukan dalam menyelenggarakan acara-acara ini untuk anak-anak, tahun ini adalah U-14 di sini di CFU, di Karibia, U-14 putra, tahun depan, U-14 putri," tambahnya.
"Mengapa kami tidak melakukannya, setiap tahun, putra dan putri, misalnya? Tentu saja, itu membutuhkan uang. Tugas kami adalah membantu mencari uang itu agar lebih banyak anak perempuan dan lebih banyak anak laki-laki dapat menikmati sepakbola.
"Kami sekarang akan menyelenggarakan tahun ini untuk pertama kalinya di FIFA sebuah Piala Dunia U-15 di mana seluruh 211 negara FIFA diundang. Sebuah festival anak muda, lebih dari 4.000 anak bermain sepakbola bersama. Itulah mengapa kami membutuhkan sumber daya ini, sponsor, penyiar untuk menginvestasikan kembali 100% dari apa yang kami hasilkan ke dalam permainan ini, karena kami ingin membuat sepakbola benar-benar mendunia di setiap sudut dunia."
- Getty Images
Sebuah festival pemuda global baru
Menatap masa depan, Infantino mengungkapkan rencana untuk kompetisi usia muda baru berskala besar yang akan terbuka bagi seluruh 211 asosiasi anggota FIFA. Langkah ini sejalan dengan tujuan organisasi tersebut untuk menjadikan olahraga ini benar-benar mendunia.
Piala Dunia U-15 edisi perdana dijadwalkan digelar tahun ini, dengan mempertemukan lebih dari 4.000 anak untuk bermain sepak bola. Infantino dengan antusias menggambarkan turnamen internasional yang akan datang itu sebagai "festival anak muda".
Untuk mewujudkan proyek-proyek ambisius seperti itu, Presiden FIFA tersebut menyoroti kebutuhan berkelanjutan akan sumber daya, sponsor, dan pemegang hak siar. Ia berjanji bahwa 100 persen dana yang dihasilkan akan diinvestasikan kembali langsung ke dalam sepak bola untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.
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