Salah satu poin pembicaraan utama dari kunjungan tersebut adalah misi FIFA yang terus berjalan untuk menciptakan persaingan yang lebih setara di berbagai benua. Infantino menunjuk pada satu dekade perubahan positif, tetapi menegaskan pentingnya pengembangan yang berkelanjutan.

"Saya menerima sambutan yang sangat, sangat hangat di sini, di Republik Dominika, negara yang indah, indah... dalam kesempatan pertemuan Caribbean Football Union, untuk membahas proyek dan ide," kata Infantino.

"Jadi, ini menjadi alasan yang lebih besar lagi untuk bangga berada di sini. Dan juga bahagia, karena penting untuk terlibat, untuk berdialog, untuk menyampaikan pandangan dan pendapat. Banyak yang telah terjadi dalam beberapa pekan terakhir dan penting bagi Anda untuk mendengar, menyimak, dan juga bisa menyampaikan apa yang Anda rasakan. Jadi, secara keseluruhan, ini positif, saya sangat, sangat senang dengan semua dukungan yang saya dapatkan di sini.

"Kami ingin mengembangkan sepakbola di setiap dari 211 negara kami di dunia. Kami perlu mempersempit kesenjangan antara negara-negara besar, besar dan semua yang lainnya... kami perlu memberi kesempatan kepada semua yang lainnya".



