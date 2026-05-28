Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Jadikan dia sebagai pelatih!" - Glenn Hoddle yang marah mengkritik Thomas Tuchel karena memilih Jordan Henderson daripada pahlawan Crystal Palace, Adam Wharton, dalam skuad Piala Dunia Inggris
Ahli mengecam keputusan untuk tidak memasukkan turnamen tersebut
Hoddle dengan tegas mengecam keputusan Tuchel yang tidak memasukkan Wharton ke dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia, padahal gelandang tersebut berperan penting dalam mengantarkan Palace meraih trofi Eropa pertamanya. Gelandang pengatur serangan berusia 22 tahun itu secara kontroversial tidak masuk dalam rombongan timnas Inggris, meskipun ia menjalani musim yang luar biasa di Selhurst Park. Wharton kemudian menampilkan performa gemilang di Leipzig, membantu tim asuhan Oliver Glasner mengalahkan Rayo Vallecano 1-0 untuk merebut gelar Conference League dan memastikan tempat di Liga Europa musim depan.
- Getty Images Sport
Hoddle mempertanyakan pemilihan pemain senior
Keputusan Tuchel yang lebih memilih gelandang Brentford berusia 35 tahun, Henderson, daripada bintang muda Palace memicu perdebatan luas di kalangan media. Saat berbicara di TNT Sports, Hoddle mempertanyakan logika taktis di balik pemilihan tersebut, dan berkata: "Saya agak terkejut, ya.
"Saya pikir dia cocok bermain di lini tengah dengan formasi tiga gelandang karena dia tidak bergerak secepat itu di lapangan, jadi itu mungkin menjadi beban baginya. Namun, bagi saya, saya menyukai cara dia melihat ke depan dan melakukan umpan. Dia bisa memberikan umpan-umpan mematikan, umpan yang bisa mengacaukan seluruh pertahanan lawan hanya dengan satu sentuhan. Saya tidak yakin Inggris memiliki banyak pemain di posisi gelandang bertahan yang bisa melakukan itu secara konsisten. Jadi saya terkejut saat melihat dia tidak masuk skuad."
Dia menambahkan: "Saya mengerti mengapa manajer memilih Jordan Henderson, tapi jika Anda ingin dia melakukan tugas seperti itu, sebaiknya dia ditunjuk sebagai pelatih. Ada tempat di sana untuk Adam Wharton. Dia tampil luar biasa malam ini; dia salah satu pemain yang bermain seperti biasa dari menit pertama hingga terakhir.
"Dia langsung menyesuaikan diri dengan permainan dan menunjukkan kepada semua orang apa yang dia lakukan, dia menguasai bola, mengoper, dan menciptakan peluang. Palace memang tidak dalam performa terbaiknya, tapi dia melakukan semua hal yang benar dan persis seperti yang dia lakukan setiap pekan. Selamat untuknya, ini pukulan besar tidak bisa ikut ke Piala Dunia, tapi dia menutup musim dengan performa yang sangat bagus."
Mantan rekan setimnya mendukung karier internasionalnya
Mantan bek Palace, Joel Ward, sependapat dengan Hoddle, dan menegaskan bahwa pemain yang telah empat kali membela timnas itu memiliki kemampuan teknis yang diperlukan untuk sukses di level tertinggi. Pilihan akhir Tuchel untuk lini tengah akhirnya jatuh pada Declan Rice, Morgan Rogers, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, dan Kobbie Mainoo bersama Henderson.
Membahas kualitas unik Wharton, Ward mengatakan kepada The Sun: "Adam jelas memiliki kualitas dan kemampuan yang cukup untuk masuk ke dalam tim. Apa yang dia bawa ke tim, cara dia bermain, dan kecerdasannya, saya yakin dia pasti bisa masuk ke sana dan akan baik-baik saja.
"Tentu saja, ini adalah kelompok yang sangat ketat dan kompetitif. Saya yakin akan ada kekecewaan, tetapi kesadaran bahwa dia begitu dekat akan mendorongnya untuk terus maju dan meraih lebih banyak prestasi. Saya tidak ragu bahwa dia akan memiliki karier yang sangat sukses saat mengenakan seragam Inggris.
"Saat dia berada di lapangan, dia melihat hal-hal dengan cara yang berbeda. Kemampuannya untuk menembus barisan pertahanan, mengalahkan lawan, dan menemukan umpan-umpan mematikan serta tidak ragu untuk memberikan umpan-umpan tersebut adalah hal yang membedakannya."
- Getty Images Sport
Gelandang menghadapi masa jeda musim yang krusial
Meskipun mengalami kekecewaan di level internasional, Wharton kini harus menghadapi masa transisi di kancah domestik menjelang musim panas ini menyusul kepergian Glasner. Klub asal London Selatan ini harus menuntaskan proses penunjukan manajer yang krusial sambil berupaya mempertahankan para bintang utamanya menjelang kampanye Liga Europa yang menantang. Setelah tidak masuk dalam daftar skuad akhir, mantan lulusan akademi Blackburn ini akan fokus pada liburan musim panas yang lebih panjang sebelum kembali untuk memimpin perjalanan ambisius Palace di kancah Eropa musim depan.