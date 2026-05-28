"Jadikan dia sebagai pelatih!" - Glenn Hoddle yang marah mengkritik Thomas Tuchel karena memilih Jordan Henderson daripada pahlawan Crystal Palace, Adam Wharton, dalam skuad Piala Dunia Inggris

Keputusan Tuchel yang lebih memilih gelandang Brentford berusia 35 tahun, Henderson, daripada bintang muda Palace memicu perdebatan luas di kalangan media. Saat berbicara di TNT Sports, Hoddle mempertanyakan logika taktis di balik pemilihan tersebut, dan berkata: "Saya agak terkejut, ya.

"Saya pikir dia cocok bermain di lini tengah dengan formasi tiga gelandang karena dia tidak bergerak secepat itu di lapangan, jadi itu mungkin menjadi beban baginya. Namun, bagi saya, saya menyukai cara dia melihat ke depan dan melakukan umpan. Dia bisa memberikan umpan-umpan mematikan, umpan yang bisa mengacaukan seluruh pertahanan lawan hanya dengan satu sentuhan. Saya tidak yakin Inggris memiliki banyak pemain di posisi gelandang bertahan yang bisa melakukan itu secara konsisten. Jadi saya terkejut saat melihat dia tidak masuk skuad."

Dia menambahkan: "Saya mengerti mengapa manajer memilih Jordan Henderson, tapi jika Anda ingin dia melakukan tugas seperti itu, sebaiknya dia ditunjuk sebagai pelatih. Ada tempat di sana untuk Adam Wharton. Dia tampil luar biasa malam ini; dia salah satu pemain yang bermain seperti biasa dari menit pertama hingga terakhir.

"Dia langsung menyesuaikan diri dengan permainan dan menunjukkan kepada semua orang apa yang dia lakukan, dia menguasai bola, mengoper, dan menciptakan peluang. Palace memang tidak dalam performa terbaiknya, tapi dia melakukan semua hal yang benar dan persis seperti yang dia lakukan setiap pekan. Selamat untuknya, ini pukulan besar tidak bisa ikut ke Piala Dunia, tapi dia menutup musim dengan performa yang sangat bagus."