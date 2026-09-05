Newcastle benar-benar dibuat tak berkutik pada fase awal pertandingan. Bournemouth mendominasi pertarungan di lini tengah, terutama berkat penampilan luar biasa dari Alex Scott.

Tim tamu unggul dua gol pada menit ke-35. Marcus Tavernier mencocor bola dari jarak dekat setelah terjadi defleksi, dan tak lama kemudian, Scott melihat umpannya berputar masuk ke gawang setelah mengenai kaki Malick Thiaw untuk menghasilkan gol bunuh diri yang tidak beruntung.

Namun, Harvey Barnes langsung memperkecil ketertinggalan bagi tuan rumah lewat tembakan melengkung brilian hanya 25 detik setelah laga dimulai lagi menyusul gol kedua, sehingga Newcastle tetap berada dalam pertandingan saat memasuki jeda.