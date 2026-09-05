Getty Images Sport
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Jacob Ramsey selamatkan satu poin dramatis untuk Newcastle melawan Bournemouth saat Matthias Jaissle mengakui perasaannya campur aduk atas kebangkitan itu
Newcastle bangkit pada akhir laga untuk melawan Bournemouth
Newcastle benar-benar dibuat tak berkutik pada fase awal pertandingan. Bournemouth mendominasi pertarungan di lini tengah, terutama berkat penampilan luar biasa dari Alex Scott.
Tim tamu unggul dua gol pada menit ke-35. Marcus Tavernier mencocor bola dari jarak dekat setelah terjadi defleksi, dan tak lama kemudian, Scott melihat umpannya berputar masuk ke gawang setelah mengenai kaki Malick Thiaw untuk menghasilkan gol bunuh diri yang tidak beruntung.
Namun, Harvey Barnes langsung memperkecil ketertinggalan bagi tuan rumah lewat tembakan melengkung brilian hanya 25 detik setelah laga dimulai lagi menyusul gol kedua, sehingga Newcastle tetap berada dalam pertandingan saat memasuki jeda.
- Getty Images Sport
Jacob Ramsey selamatkan satu poin untuk Jaissle
Meski mendapat penangguhan, Newcastle tetap kesulitan menciptakan peluang-peluang bersih. Jaissle lalu menoleh ke bangku cadangannya dengan memasukkan debutan seharga £51 juta, Matias Fernandez-Pardo, untuk menyuntikkan energi yang sangat dibutuhkan ke lini serang.
Pergantian itu terbukti krusial, tetapi Ramsey yang pada akhirnya memastikan gol penyama kedudukan penting tersebut. Pada menit ke-88, bola memantul-mantul di area penalti, dan Ramsey merebutnya dari ujung kaki Fernandez-Pardo untuk menghujamkannya ke dalam gawang. Gol telat itu menjadi kali keempat musim ini seorang pemain pengganti mencetak gol untuk Jaissle, menyoroti kedalaman skuad dan dampak opsi di bangku cadangannya saat Newcastle mencari hasil.
Jaissle mengungkapkan perasaannya yang campur aduk setelah hasil imbang
Setelah hasil imbang 2-2, Jaissle membagikan pandangannya tentang pertandingan yang penuh naik turun itu kepada TNT Sports dengan mengatakan: "Perasaan saya campur aduk. Senang dengan semangat itu, keyakinan yang ditunjukkan para pemain hingga akhir bersama para penonton. Saya merasakan energinya dan merasa jika kami punya lima atau 10 menit lagi, kami bisa memenangkan pertandingan ini. Tetapi babak pertama tidak seperti yang diharapkan. Ini adalah sesuatu yang perlu kami perbaiki. Ini bagian dari proses. Kami tahu Bournemouth akan datang dengan mengerahkan segalanya, mereka selalu menunjukkan intensitas yang luar biasa dan jika Anda tidak bisa menandingi itu, Anda akan mendapat masalah. Kami kesulitan menghadapi itu di babak pertama, tetapi para pemain menunjukkan reaksi yang tepat."
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Newcastle?
Hasil ini membuat Newcastle berada di peringkat kedelapan klasemen Liga Primer dengan lima poin, sementara Bournemouth menempati posisi ke-14 dengan dua poin. Newcastle mempertahankan awal musim mereka tanpa kekalahan dan akan berusaha melanjutkan penampilan penuh semangat di babak kedua ini saat menghadapi Millwall di Piala EFL, sebelum mengalihkan perhatian ke laga liga melawan Leeds United.
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