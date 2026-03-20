Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Jack Grealish ke Wrexham?! Pemain sayap itu mengatakan kepindahan ke Championship akan menjadi 'kisah yang hebat' setelah hengkang dari Man City, karena kemungkinan besar ia tidak akan bertahan di Liga Premier
Titik akhir di Manchester City
Masa bakti Grealish yang penuh prestasi di Etihad Stadium tampaknya akan segera berakhir. Meskipun menjadi salah satu pemain kunci dalam musim bersejarah City yang meraih treble, pemain berusia 30 tahun ini semakin dipandang sebagai aset warisan dalam skuad yang ingin diperbarui oleh Pep Guardiola dengan talenta penyerang yang lebih muda dan lebih eksplosif. Pemain internasional Inggris ini dipinjamkan ke Everton musim panas lalu dalam upaya untuk mendapatkan waktu bermain, tetapi musimnya berakhir setelah ia harus menjalani operasi untuk mengatasi fraktur stres di kakinya pada bulan Februari. Situasi tersebut jelas akan menyulitkan City untuk menjualnya pada musim panas nanti, tetapi Waddle percaya bahwa ia bisa pindah ke klub divisi dua jika ingin melanjutkan kariernya di Inggris.
- AFP
Uji realitas untuk bertahan di Liga Premier
Peluang Grealish di kasta tertinggi sepak bola Inggris semakin menyempit, terutama karena pertimbangan usia dan ekspektasi gajinya. Meskipun kemampuan teknisnya tetap berada di level elit, hanya sedikit klub Liga Premier di luar "Enam Besar" yang mampu memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk merekrutnya, dan klub-klub papan atas pun kini mengalihkan perhatian ke opsi lain.
Berbicara melalui BetVictor, Waddle menilai situasi sulit sang pemain sayap: "Dia sekarang berusia 30 tahun, jadi Jack Grealish pasti akan mencari kontrak baru di tempat lain, karena Man City sudah melangkah maju. Jujur saja, hari-harinya di Man City sudah berakhir. Mereka hanya berharap ada yang mau menerimanya. Untuk menyingkirkannya, mereka mungkin harus memberinya transfer gratis, atau dengan harga yang sangat rendah agar dia tidak lagi membebani gaji klub.
"Gajinya sangat tinggi. Apakah dia benar-benar pemain yang sebagus itu untuk layak mendapatkan gaji sebesar itu atau biaya transfer ke klub Premier League lain? Mungkin tidak. Ini situasi yang aneh bagi Jack Grealish. Dia mungkin berpikir, 'Saya masih punya satu tahun lagi di City, saya kira.' Mereka akan berusaha mendapatkan uang dari transfer ini musim panas ini. Mereka mungkin menerima tawaran hanya untuk mendapatkan uang, tapi yang terpenting adalah melepasnya dari daftar gaji, yang akan menjadi gaji besar jika itu Man City."
Impian Wrexham dan daya tarik Hollywood
Kepindahan ke Wrexham akan menjadi transfer yang berani, terutama karena faktor "Hollywood" yang menjadikannya kemungkinan yang sarat dengan cerita. Di bawah kepemimpinan Ryan Reynolds dan Rob Mac, Red Dragons memiliki profil global yang sejalan dengan citra Grealish di luar lapangan, asalkan klub tersebut mampu mengatasi kerumitan aturan Financial Fair Play.
"Bagaimana jika tim seperti Wrexham promosi? Dia adalah tipe pemain yang akan dipertimbangkan Wrexham, bukan?" usul Waddle. "Tapi apakah mereka mampu membelinya, saya tidak yakin. Wrexham akan terkena dampak yang cukup berat dengan diberlakukannya Financial Fair Play serta ukuran penonton dan pendapatan mereka. Tapi, ya, itu akan menjadi cerita yang bagus. Jack harus melihat dan mengatakan bahwa waktunya di Man City pada dasarnya sudah habis, dan dia harus mencari klub tempat dia akan menikmati sepak bolanya selama dua atau tiga tahun ke depan."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Wrexham saat ini sedang berjuang untuk promosi ke Liga Premier, dengan target meraih promosi keempat berturut-turut dalam hierarki sepak bola. Mereka berada di peringkat ketujuh klasemen Championship dengan 60 poin dari 38 pertandingan, tertinggal delapan poin dari tiga tim teratas. Laga berikutnya mereka adalah melawan Sheffield United. Sementara itu, Grealish akan melanjutkan proses pemulihannya dari cedera, dan diperkirakan akan kembali bermain pada bulan Juni.
Iklan