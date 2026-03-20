Jack Grealish ke Wrexham?! Pemain sayap itu mengatakan kepindahan ke Championship akan menjadi 'kisah yang hebat' setelah hengkang dari Man City, karena kemungkinan besar ia tidak akan bertahan di Liga Premier

Peluang Grealish di kasta tertinggi sepak bola Inggris semakin menyempit, terutama karena pertimbangan usia dan ekspektasi gajinya. Meskipun kemampuan teknisnya tetap berada di level elit, hanya sedikit klub Liga Premier di luar "Enam Besar" yang mampu memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk merekrutnya, dan klub-klub papan atas pun kini mengalihkan perhatian ke opsi lain.

Berbicara melalui BetVictor, Waddle menilai situasi sulit sang pemain sayap: "Dia sekarang berusia 30 tahun, jadi Jack Grealish pasti akan mencari kontrak baru di tempat lain, karena Man City sudah melangkah maju. Jujur saja, hari-harinya di Man City sudah berakhir. Mereka hanya berharap ada yang mau menerimanya. Untuk menyingkirkannya, mereka mungkin harus memberinya transfer gratis, atau dengan harga yang sangat rendah agar dia tidak lagi membebani gaji klub.

"Gajinya sangat tinggi. Apakah dia benar-benar pemain yang sebagus itu untuk layak mendapatkan gaji sebesar itu atau biaya transfer ke klub Premier League lain? Mungkin tidak. Ini situasi yang aneh bagi Jack Grealish. Dia mungkin berpikir, 'Saya masih punya satu tahun lagi di City, saya kira.' Mereka akan berusaha mendapatkan uang dari transfer ini musim panas ini. Mereka mungkin menerima tawaran hanya untuk mendapatkan uang, tapi yang terpenting adalah melepasnya dari daftar gaji, yang akan menjadi gaji besar jika itu Man City."