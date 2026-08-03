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Jack Grealish ditawari jalan keluar mengejutkan dari Manchester City saat raksasa Eropa merencanakan langkah transfer berani
Atletico mengincar winger Manchester City
Menurut The Sun, raksasa La Liga Atletico sedang mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk merekrut winger City Grealish pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 30 tahun itu menghabiskan musim 2025–26 sebagai pemain pinjaman di Everton, mencatatkan dua gol dan enam assist sebelum mengalami patah kaki pada Januari.
Petinggi Atleti mengagumi etos kerja Grealish saat menguasai bola maupun tanpa bola, dan menilainya sebagai sosok yang sangat cocok dengan sistem taktik manajer Diego Simeone.
- NurPhoto
Grealish dan Maresca menanggapi spekulasi
Spekulasi mengenai kepergian Grealish makin menguat setelah ia tidak dibawa dalam tur pramusim Manchester City ke Asia, meski sang pemain dengan cepat membantah klaim bahwa dirinya dicoret melalui media sosial.
Menulis di akun pribadinya, Grealish menjelaskan alasan ketidakhadirannya: "Sekadar memberi tahu, saya masih memulihkan diri dari cedera jadi saya belum berlatih. Saya tidak 'dicoret', jadi berhenti bicara omong kosong, terima kasih."
Sementara itu, manajer baru Manchester City Enzo Maresca kembali menegaskan hubungannya yang baik dengan sang pemain: "Untuk saat ini, dia ada di sini. Dia adalah pemain Manchester City. Saya selalu mengatakan hal yang sama. Di klub mana pun yang saya datangi, saya ingin tahu apakah ada pemain yang menjadi milik klub.
"Sudah menjadi tugas saya untuk mencoba melatih mereka. Jack ada di sini. Saya punya hubungan yang baik dengan Jack sejak saya pergi. Kami juga tetap berhubungan, dan alasannya adalah karena dia punya hati yang besar dan dia orang yang sangat baik. Jadi, itulah alasannya dan nanti kita lihat apa yang terjadi."
Muncul opsi untuk kembali ke Liga Champions
Kepindahan ke Madrid akan mengembalikan Grealish ke panggung Liga Champions bersama Atletico, yang finis di posisi keempat di La Liga musim lalu dan mencapai semifinal kompetisi Eropa. Jika ia berlabuh di Metropolitano, Grealish akan menghadapi persaingan ketat di sektor sayap dari pemain-pemain seperti Lee Kang-in, Alex Baena, Thiago Almada, dan Ademola Lookman. Jika kepindahan ke Spanyol gagal terwujud, laporan lebih lanjut mengindikasikan bahwa Everton dan Aston Villa tetap mencermati situasi sang pemain.
- Getty Images Sport
Keputusan transfer musim panas semakin dekat
Kontrak Grealish di City masih menyisakan 12 bulan dan ia harus menerima pemotongan gaji yang signifikan jika memilih pergi dari paket gajinya senilai £300.000 per pekan. Pemulihan dari cedera kaki tetap menjadi prioritas utamanya sebelum memutuskan klub baru menjelang tenggat bursa transfer musim panas. Menyelesaikan masa depannya dalam jangka panjang diperkirakan akan menjadi prioritas besar bagi petinggi City sebelum musim domestik yang akan datang dimulai.
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