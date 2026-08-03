Jack Grealish ditawari jalan keluar mengejutkan dari Manchester City saat raksasa Eropa merencanakan langkah transfer berani

Spekulasi mengenai kepergian Grealish makin menguat setelah ia tidak dibawa dalam tur pramusim Manchester City ke Asia, meski sang pemain dengan cepat membantah klaim bahwa dirinya dicoret melalui media sosial.

Menulis di akun pribadinya, Grealish menjelaskan alasan ketidakhadirannya: "Sekadar memberi tahu, saya masih memulihkan diri dari cedera jadi saya belum berlatih. Saya tidak 'dicoret', jadi berhenti bicara omong kosong, terima kasih."

Sementara itu, manajer baru Manchester City Enzo Maresca kembali menegaskan hubungannya yang baik dengan sang pemain: "Untuk saat ini, dia ada di sini. Dia adalah pemain Manchester City. Saya selalu mengatakan hal yang sama. Di klub mana pun yang saya datangi, saya ingin tahu apakah ada pemain yang menjadi milik klub.

"Sudah menjadi tugas saya untuk mencoba melatih mereka. Jack ada di sini. Saya punya hubungan yang baik dengan Jack sejak saya pergi. Kami juga tetap berhubungan, dan alasannya adalah karena dia punya hati yang besar dan dia orang yang sangat baik. Jadi, itulah alasannya dan nanti kita lihat apa yang terjadi."