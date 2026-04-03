Getty
Diterjemahkan oleh
Jack Grealish disebut-sebut sebagai 'rekrutan yang sempurna' bagi Wrexham musim panas ini jika Ryan Reynolds dan Rob Mac berhasil mewujudkan impian mereka bermain di Liga Premier
Kebangkitan Wrexham di bawah kepemimpinan Reynolds dan Rob Mac telah mengubah klub asal Wales Utara ini menjadi fenomena global. Didorong oleh kesuksesan film dokumenter "Welcome to Wrexham", klub ini telah beralih dari perjuangan di Liga Nasional menjadi tujuan yang sesungguhnya bagi para talenta ambisius. Meskipun Red Dragons saat ini sedang menghadapi berbagai rintangan di Championship, visi jangka panjang mereka adalah mencapai Liga Premier. Untuk mempertahankan momentum tersebut, para pakar percaya bahwa klub ini pada akhirnya akan membutuhkan seorang tokoh yang sesuai dengan kemewahan dan glamor dari pemilik klub yang terkenal tersebut.
- Getty
Barry merekomendasikan bintang City untuk peran di Hollywood
Barry berpendapat bahwa sorotan media yang unik seputar Racecourse Ground menjadikannya pilihan yang menarik bagi para pemain yang senang berada di bawah sorotan. Ia memandang Grealish sebagai bintang utama dalam setiap upaya perekrutan di masa depan.
Berbicara kepada BOYLE Sports, yang menawarkan odds sepak bola terbaru, Barry mengatakan: "Hubungan dengan Hollywood memberikan daya tarik tambahan bagi klub, para pemain akan memiliki minat ekstra untuk pergi dan bermain di sana. Saya yakin ini akan menjadi kisah yang luar biasa jika mereka bisa promosi, dan hal itu akan mengubah profil pemain yang mereka incar, tapi mungkin masih terlalu dini bagi mereka. Jack Grealish jelas merupakan rekrutan 'Hollywood' bagi Wrexham. Jika mereka bisa merekrutnya, itu akan menjadi rekrutan yang sempurna bagi mereka."
Menilai kelayakan transfer besar-besaran
Grealish diperkirakan akan hengkang secara permanen dari City pada musim panas ini setelah masa peminjamannya di Everton berakhir. Pemain berusia 30 tahun itu tampil dalam 22 pertandingan di kasta tertinggi bersama The Toffees musim ini sebelum harus absen karena cedera, dan Barry mencatat bahwa lingkungan di Wales Utara mungkin menarik bagi pemain sekelas Grealish jika klub tersebut terus menunjukkan tren peningkatan menuju level elit.
"Siapa yang tahu apa yang akan terjadi dengan Jack," tambah Barry. "Pindahannya ke Everton hanyalah status pinjaman. Saya tidak terlalu yakin berapa lama kontraknya tersisa. Tapi ya, siapa yang tahu di mana Jack ingin bermain. Jika dia menginginkan tingkat perhatian seperti di Wrexham, mungkin itu bisa menjadi bahan pembicaraan."
- Getty
Impian Wrexham untuk bermain di Liga Premier
Agar langkah sebesar ini bisa dibicarakan, Wrexham harus terlebih dahulu memastikan promosi ke kasta tertinggi. Para pemilik klub tidak pernah menyembunyikan keinginan mereka untuk membawa klub ini ke Liga Premier, dan merekrut bintang-bintang internasional ternama akan menjadi langkah yang perlu diambil begitu mereka berhasil menembus kasta elit. Tim asuhan Phil Parkinson saat ini berada di peringkat ketujuh klasemen Championship dengan 63 poin dari 39 pertandingan, terpaut enam poin dari tiga besar. Mereka akan mengincar promosi ke Liga Premier, baik secara langsung dengan finis di dua besar atau melalui babak play-off.