Jack Grealish dibela oleh mantan bintang Aston Villa setelah tertangkap kamera sedang tertidur di bar atap

Grealish mendapat pembelaan dari mantan rekan setimnya di Aston Villa, Agbonlahor, setelah beredar foto-foto yang memperlihatkan bintang Everton itu tertidur di sebuah bar atap di Manchester. Pemain berusia 30 tahun itu, yang saat ini sedang dalam masa pemulihan dari cedera kaki serius, terlihat dalam foto-foto yang dirilis oleh The Sun sedang tertidur di kursi, yang dilaporkan terjadi di bar 'Stories' setelah menghabiskan sore hari bersama teman-temannya.

Berbicara di talkSPORT, Agbonlahor dengan cepat mengecam mereka yang membagikan rekaman pemain pinjaman Manchester City tersebut. Dia berkata: “Pikiran pertama saya adalah: Saya pernah berada dalam situasi itu, dan itu hanya menunjukkan jenis orang yang ada di luar sana, yang mengambil foto dan apa yang mereka lakukan dengan foto-foto itu. Hal itu terjadi pada saya beberapa kali dan Anda hanya berpikir: ‘Ayolah. Kalian tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan dalam hidup kalian’—mengambil foto dan ini dan itu.”