Jack Grealish dibela oleh mantan bintang Aston Villa setelah tertangkap kamera sedang tertidur di bar atap
Agbonlahor mengecam pelanggaran privasi
Grealish mendapat pembelaan dari mantan rekan setimnya di Aston Villa, Agbonlahor, setelah beredar foto-foto yang memperlihatkan bintang Everton itu tertidur di sebuah bar atap di Manchester. Pemain berusia 30 tahun itu, yang saat ini sedang dalam masa pemulihan dari cedera kaki serius, terlihat dalam foto-foto yang dirilis oleh The Sun sedang tertidur di kursi, yang dilaporkan terjadi di bar 'Stories' setelah menghabiskan sore hari bersama teman-temannya.
Berbicara di talkSPORT, Agbonlahor dengan cepat mengecam mereka yang membagikan rekaman pemain pinjaman Manchester City tersebut. Dia berkata: “Pikiran pertama saya adalah: Saya pernah berada dalam situasi itu, dan itu hanya menunjukkan jenis orang yang ada di luar sana, yang mengambil foto dan apa yang mereka lakukan dengan foto-foto itu. Hal itu terjadi pada saya beberapa kali dan Anda hanya berpikir: ‘Ayolah. Kalian tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan dalam hidup kalian’—mengambil foto dan ini dan itu.”
Komitmen terhadap rehabilitasi cedera dipertanyakan
Meskipun foto-foto Grealish telah menimbulkan keheranan, Agbonlahor menegaskan bahwa sang pemain tetap bersikap profesional di balik layar. Grealish telah absen sejak Februari setelah menjalani operasi untuk mengatasi fraktur stres, cedera yang membuatnya tidak bisa ikut serta dalam kampanye Piala Dunia Inggris mendatang.
“Dengar, dia telah melalui banyak hal. Dia mengalami cedera yang mengakhiri musimnya. Dia sedang menjalani rehabilitasi,” tambah Agbonlahor. “Saya telah melihat apa yang dia lakukan selama rehabilitasi. Dia bekerja keras untuk kembali. Saya pikir dia akan kembali berlatih pada bulan Juli – dia mengatakan hal itu kepada saya beberapa hari yang lalu. Dengar, dia pasti tidak senang foto-foto itu beredar, tapi saya yakin saat dia berlatih, saat dia menjalani rehabilitasi, dia melakukan semuanya dengan benar. Tapi ini hanya menggambarkan dunia tempat kita hidup sekarang - orang-orang ingin mengambil foto dan menyebarkannya.”
Masalah McCoist dengan ponsel berkamera modern
Pendapat tersebut juga disetujui oleh Ally McCoist, yang meyakini bahwa teknologi modern telah membuat para tokoh terkenal tak lagi bisa menikmati sedikit pun privasi. McCoist berpendapat bahwa meskipun citra yang ditampilkan tidak ideal bagi seorang atlet profesional, kurangnya penghormatan terhadap privasi lah yang sebenarnya menjadi masalah utama. Legenda Rangers itu menyatakan: “Mungkin ini adalah penemuan terburuk di dunia—ponsel berkamera. Aku bilang padamu sekarang, ini memalukan. Untuk para pemuda, aku sedang memikirkan para pemuda sekarang. Itu bukan pemandangan yang bagus. Tentu saja, itu bukan pemandangan yang bagus, jangan kita menipu diri sendiri. Tapi di saat yang sama, apa yang terjadi dengan sedikit privasi?"
Masa depan Grealish masih belum pasti
Kontroversi ini muncul di saat yang menyebalkan bagi Grealish, yang akhirnya kembali menemukan performa terbaiknya setelah dipinjamkan ke Hill Dickinson Stadium. Setelah masa-masa sulit di Manchester City pasca kepindahannya senilai £100 juta dari Villa pada 2021, pemain sayap ini telah mencetak dua gol dan enam assist untuk The Toffees musim ini sebelum bencana menimpanya pada Januari.
Cedera tersebut telah menghalangi peluangnya untuk kembali ke skuad timnas setelah ia tidak masuk dalam skuad Euro 2024 asuhan Gareth Southgate. Dengan masa pinjamannya yang akan berakhir dan masa depannya di City yang masih belum jelas, Grealish berharap dapat membuktikan kemampuannya melalui permainan sepak bolanya begitu ia kembali bugar sepenuhnya pada musim panas nanti. Untuk saat ini, fokusnya tetap pada kembalinya ia ke sesi latihan pada bulan Juli saat ia menjalani tahap akhir pemulihannya.