Jack Grealish berjanji akan "lebih kuat dari sebelumnya" saat bintang Inggris dan Everton memberikan pembaruan positif tentang pemulihannya dari operasi kaki
Proses pemulihan dimulai bagi Grealish
Melalui Instagram, pria berusia 30 tahun ini membagikan perkembangan terbarunya kepada para pengikutnya. Ia mengunggah serangkaian foto yang menggambarkan gaya hidupnya saat ini, termasuk penggunaan skuter lutut dan sepatu pelindung berbentuk bulan. Berusaha tetap positif di tengah cobaan, ia menulis di Instagram: “Empat minggu setelah operasi dan bekerja keras untuk kembali lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya.”
Dukungan mengalir deras untuk bintang Everton.
Foto-foto yang dibagikan oleh gelandang tersebut memberikan penggemar gambaran tentang rutinitas hariannya, mulai dari sesi rehabilitasi di gym dan kunjungan ke sauna hingga foto santai Grealish yang mencoba menjadi DJ. Postingan tersebut segera menarik perhatian dunia sepak bola, dengan rekan setim Inggris James Maddison dan mantan rekan setim Man City Nathan Ake dan Oleksandr Zinchenko termasuk di antara mereka yang meninggalkan pesan dukungan saat Grealish memulai perjalanan panjangnya untuk pulih sepenuhnya.
Hancur karena pukulan yang mengakhiri musim
Cedera tersebut menjadi pukulan besar bagi pemain dan klub, mengingat performa impresif Grealish di paruh pertama musim ini, di mana ia mencetak dua gol dan enam assist dalam 20 penampilan di Premier League bersama Everton. Menanggapi timing cedera yang terjadi tak lama setelah operasi, Grealish mengakui kekecewaannya namun tetap fokus pada masa depan, mengatakan: “Tidak ingin musim berakhir seperti ini, tapi begitulah sepak bola, sangat kecewa.”
Dia melanjutkan: “Operasi sudah selesai dan sekarang fokus penuh untuk pulih. Saya yakin pasti akan kembali lebih bugar, lebih kuat, dan lebih baik dari sebelumnya. Dukungan yang saya terima sejak bergabung dengan klub luar biasa ini berarti segalanya bagi saya. Staf, rekan setim, dan terutama para penggemar telah luar biasa, dan saya benar-benar mencintai mewakili klub ini.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Grealish?
Meskipun prioritas utamanya saat ini adalah kembali ke lapangan, masa depan jangka panjang Grealish tetap menjadi topik yang menarik perhatian menjelang jendela transfer musim panas. Ia dijadwalkan kembali ke Manchester City, di mana ia masih memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya, namun Everton dilaporkan memiliki opsi untuk mengubah status pinjamannya menjadi permanen dengan biaya sekitar £50 juta.
Grealish hampir pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan opsi transfernya dengan tampil baik di Piala Dunia 2026, karena pemain pinjaman City tersebut kemungkinan besar tidak akan pulih sepenuhnya sebelum Thomas Tuchel mengumumkan skuad finalnya untuk turnamen tersebut pada akhir Mei.
