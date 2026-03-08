Jack Grealish berjanji akan "lebih kuat dari sebelumnya" saat bintang Inggris dan Everton memberikan pembaruan positif tentang pemulihannya dari operasi kaki

Cedera tersebut menjadi pukulan besar bagi pemain dan klub, mengingat performa impresif Grealish di paruh pertama musim ini, di mana ia mencetak dua gol dan enam assist dalam 20 penampilan di Premier League bersama Everton. Menanggapi timing cedera yang terjadi tak lama setelah operasi, Grealish mengakui kekecewaannya namun tetap fokus pada masa depan, mengatakan: “Tidak ingin musim berakhir seperti ini, tapi begitulah sepak bola, sangat kecewa.”

Dia melanjutkan: “Operasi sudah selesai dan sekarang fokus penuh untuk pulih. Saya yakin pasti akan kembali lebih bugar, lebih kuat, dan lebih baik dari sebelumnya. Dukungan yang saya terima sejak bergabung dengan klub luar biasa ini berarti segalanya bagi saya. Staf, rekan setim, dan terutama para penggemar telah luar biasa, dan saya benar-benar mencintai mewakili klub ini.”