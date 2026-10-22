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Jabatan pelatih utama atau pelatih penyerang Arsenal? Mantan rekan setim Thierry Henry di Arsenal memprediksi masa depan kepelatihan anggota skuad tak terkalahkan peraih Piala Dunia itu
Henry pernah bekerja bersama Monaco, di MLS, dan di Olimpiade
Belum ada pertanyaan yang diajukan mengenai apakah Henry, yang menjuarai Piala Dunia bersama negaranya pada 1998, ingin menjadi bagian dari staf pelatih Mikel Arteta. Namun, ia masih memiliki ikatan kuat dengan kubu merah London utara.
Secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terhebat yang pernah berlaga di Premier League, sosok ‘Invincible’ musim 2003/04 yang dua kali menjuarai liga itu merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Arsenal dengan 228 gol.
Sejak pensiun setelah mencetak berbagai rekor, Henry sempat menjajal dunia kepelatihan. Ia kembali ke Monaco, klub yang membantu mengawali karier gemilangnya, pada Oktober 2018, tetapi hanya bertahan selama tiga bulan dan 20 pertandingan sebagai pelatih.
Ia juga menjalani masa kepelatihan yang relatif singkat di klub MLS Montreal Impact pada masa pandemi Covid, dengan hanya memimpin 29 pertandingan di Kanada. Ia meraih hasil lebih baik saat membawa tim Prancis U-21 berlaga di Olimpiade 2024 yang digelar di kandang sendiri dan meraih medali perak di sana.
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Mungkinkah Henry, juara Piala Dunia, kembali melatih?
Henry, yang juga pernah dua kali menjadi asisten di tim nasional Belgia, belakangan ini berfokus pada pekerjaan sebagai pengamat sepak bola, tetapi mungkinkah ia kembali tergoda untuk melatih? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Grimandi, peraih gelar asal Prancis lainnya dari masa kejayaan Arsenal yang berbicara dalam kerja sama dengan BetVictor Online Casino, ia mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa dia tidak akan kembali. Itu pandangan saya, saya tidak tahu pasti.
“Saya pikir begini: dia banyak berbicara tentang sepak bola, banyak menonton pertandingan, punya pengetahuan sepak bola yang luar biasa, dan menonton setiap pertandingan. Jadi, mungkin terkadang dalam hati ia berpikir bahwa ia harus mencobanya. Namun, ketika menyadari apa artinya itu, ia pasti berkata, ‘Tidak, lebih baik saya mempertahankan kehidupan yang saya jalani saat ini’.
“Sebab, untuk menjadi pelatih sekarang ini, Anda harus menyerahkan hidup Anda untuk sepak bola, mendedikasikan hidup Anda untuk sepak bola, dan tidak ada jaminan Anda akan menang. Tidak ada pula jaminan Anda akan mempertahankan pekerjaan itu dalam waktu lama, dan Anda tahu Anda tidak bisa menjalankan proyek jangka panjang. Jadi, pekerjaan itu sangat, sangat rumit.
“Tentu saja, ketika melihat Luis Enrique, Anda akan berkata bahwa itu pekerjaan yang luar biasa. Ya, tetapi hanya ada satu atau dua orang seperti itu, sementara bagi yang lain sangat rumit. Jadi, saya tidak membayangkan Thierry kembali menjadi pelatih. Kecintaannya pada sepak bola mungkin akan mendorongnya untuk kembali, tetapi saya rasa tidak.”
Perlukah Arsenal mempertimbangkan untuk menerima Henry kembali?
Ketika ditanya lebih lanjut apakah Henry ingin bekerja di balik layar di Arsenal, mungkin dengan mengisi posisi di akademi atau menangani para penyerang di Stadion Emirates, Grimandi menambahkan: “Itu akan sangat menyenangkan bagi klub, akan luar biasa bagi klub, tetapi orang-orang seperti dia senang berada di puncak profesinya.
“Tidak mudah untuk bekerja di akademi, meski menurut saya penting untuk menempatkan pelatih terbaik di akademi dalam sepakbola, karena pada masa itulah para pemain belajar banyak.
“Saya tidak tahu, tetapi akan bagus jika dia bisa terlibat, bukan secara penuh waktu, melainkan sebagai pelatih penyerang. Saya tidak tahu apakah dia ingin melakukannya.”
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Jadwal Arsenal 2026/27: Liga Champions dan Liga Primer Inggris
Arsenal dinilai masih membutuhkan kreativitas di lini serang, meski kembali menjuarai Liga Primer musim lalu. Kai Havertz secara rutin dimainkan sebagai penyerang nomor sembilan palsu, sementara penyerang asal Swedia Viktor Gyokeres belum benar-benar meyakinkan sebagai penyerang utama bernomor punggung 9.
Arsenal menunjukkan daya juang yang patut dipuji dalam laga terakhirnya saat menahan Harry Kane dan Bayern Munich imbang 2-2 di Liga Champions di Allianz Arena. Mereka akan kembali berlaga di kompetisi domestik pada Sabtu saat menjamu Everton.
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