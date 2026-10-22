Henry, yang juga pernah dua kali menjadi asisten di tim nasional Belgia, belakangan ini berfokus pada pekerjaan sebagai pengamat sepak bola, tetapi mungkinkah ia kembali tergoda untuk melatih? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Grimandi, peraih gelar asal Prancis lainnya dari masa kejayaan Arsenal yang berbicara dalam kerja sama dengan BetVictor Online Casino, ia mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa dia tidak akan kembali. Itu pandangan saya, saya tidak tahu pasti.

“Saya pikir begini: dia banyak berbicara tentang sepak bola, banyak menonton pertandingan, punya pengetahuan sepak bola yang luar biasa, dan menonton setiap pertandingan. Jadi, mungkin terkadang dalam hati ia berpikir bahwa ia harus mencobanya. Namun, ketika menyadari apa artinya itu, ia pasti berkata, ‘Tidak, lebih baik saya mempertahankan kehidupan yang saya jalani saat ini’.

“Sebab, untuk menjadi pelatih sekarang ini, Anda harus menyerahkan hidup Anda untuk sepak bola, mendedikasikan hidup Anda untuk sepak bola, dan tidak ada jaminan Anda akan menang. Tidak ada pula jaminan Anda akan mempertahankan pekerjaan itu dalam waktu lama, dan Anda tahu Anda tidak bisa menjalankan proyek jangka panjang. Jadi, pekerjaan itu sangat, sangat rumit.

“Tentu saja, ketika melihat Luis Enrique, Anda akan berkata bahwa itu pekerjaan yang luar biasa. Ya, tetapi hanya ada satu atau dua orang seperti itu, sementara bagi yang lain sangat rumit. Jadi, saya tidak membayangkan Thierry kembali menjadi pelatih. Kecintaannya pada sepak bola mungkin akan mendorongnya untuk kembali, tetapi saya rasa tidak.”