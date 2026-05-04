Jabatan manajer tetap Manchester United bagi Michael Carrick 'ada di tangannya untuk ditolak' seiring tawaran resmi yang akan segera diajukan
Kualifikasi Liga Champions mengamankan posisi Carrick
Manchester United diperkirakan akan menunjuk Carrick sebagai pelatih kepala tetap setelah ia membawa klub kembali ke Liga Champions, menurut The Guardian. Mantan gelandang tersebut telah memimpin perubahan drastis sejak menggantikan Ruben Amorim sebagai pelatih sementara pada Januari lalu.
Pihak manajemen klub telah menunda pembicaraan resmi hingga kualifikasi ke kompetisi teratas Eropa dipastikan. Tujuan tersebut tercapai berkat kemenangan menegangkan 3–2 atas rival Liverpool pada hari Minggu, yang secara matematis memastikan posisi lima besar. Dengan tercapainya target utama musim ini, Carrick kini diperkirakan akan ditawari posisi tersebut secara permanen, dengan proposal kontrak resmi yang kabarnya akan segera diajukan.
"Itu di luar kendali saya"
Dampak yang ditimbulkan Carrick langsung terasa dan sangat signifikan. Dalam 14 pertandingan Liga Premier yang dipimpinnya, ia telah mengantarkan 10 kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya dua kekalahan, sehingga menghidupkan kembali tim yang sebelumnya kesulitan mempertahankan konsistensi di awal musim. Kinerjanya juga telah membuat para petinggi klub terkesan. Direktur sepak bola Jason Wilcox dan kepala eksekutif Omar Berrada dikabarkan sangat terinspirasi oleh struktur taktis dan disiplin tim yang telah diperbarui. Namun, Carrick mengakui bahwa keputusan mengenai masa depannya ada di tangan klub.
"Ini bukan soal apa yang saya suka atau tidak suka," kata Carrick. "Dalam beberapa hal, tapi itu di luar kendali saya. Jadi, segalanya berjalan sangat baik dan saya pikir kita tahu situasi di mana kita berada, dan saya senang dengan posisi kita saat ini. Kita masih ingin menjadi lebih baik dan mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat ini, itu bukan sesuatu yang benar-benar saya pikirkan."
Para pemain mendukung Carrick usai kemenangan atas Liverpool
Penyerang Manchester United, Matheus Cunha, secara terbuka memuji Carrick setelah kemenangan atas Liverpool, sambil menyoroti keyakinan yang ada di dalam skuad.
"Ketika Michael [Carrick] datang, dia datang dengan keajaiban! [Sir] Alex Ferguson vibes," kata Cunha, seperti dikutip Daily Mail. "Dia banyak berbicara tentang timnya, tim yang selalu menang. Perasaan ini menular kepada kami. Kami sangat senang dengan informasi ini, kami fokus keras untuk mencapai tujuan. Pada akhirnya, ini hanyalah awal dari sebuah awal yang indah!"
Kontrak resmi diperkirakan akan segera ditandatangani
Setelah memastikan lolos ke Liga Champions, Setan Merah diperkirakan akan segera mengambil langkah untuk meresmikan penunjukan Carrick. Pria berusia 44 tahun itu telah menghabiskan lebih dari satu dekade di klub tersebut baik sebagai pemain maupun asisten pelatih, sehingga ia sangat memahami budaya dan ekspektasi klub. Kontrak permanen akan memungkinkan United untuk memanfaatkan penutupan musim yang gemilang dan membawa momentum tersebut ke musim depan saat mereka kembali berlaga di kompetisi elit Eropa.