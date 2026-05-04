Jabatan manajer tetap Manchester United bagi Michael Carrick 'ada di tangannya untuk ditolak' seiring tawaran resmi yang akan segera diajukan

Dampak yang ditimbulkan Carrick langsung terasa dan sangat signifikan. Dalam 14 pertandingan Liga Premier yang dipimpinnya, ia telah mengantarkan 10 kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya dua kekalahan, sehingga menghidupkan kembali tim yang sebelumnya kesulitan mempertahankan konsistensi di awal musim. Kinerjanya juga telah membuat para petinggi klub terkesan. Direktur sepak bola Jason Wilcox dan kepala eksekutif Omar Berrada dikabarkan sangat terinspirasi oleh struktur taktis dan disiplin tim yang telah diperbarui. Namun, Carrick mengakui bahwa keputusan mengenai masa depannya ada di tangan klub.

"Ini bukan soal apa yang saya suka atau tidak suka," kata Carrick. "Dalam beberapa hal, tapi itu di luar kendali saya. Jadi, segalanya berjalan sangat baik dan saya pikir kita tahu situasi di mana kita berada, dan saya senang dengan posisi kita saat ini. Kita masih ingin menjadi lebih baik dan mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat ini, itu bukan sesuatu yang benar-benar saya pikirkan."