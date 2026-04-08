Ivan Toney mengecam wasit atas komentarnya yang terekam di luar mikrofon di tengah insiden VAR Al-Ahli, sementara striker Inggris itu menyamai rekor lama berkat gol krusialnya di Liga Pro Arab Saudi

Kemarahan Toney di media sosial tidak berhenti sampai di situ. Penyerang Al-Ahli itu semakin gencar melontarkan kritiknya dengan mengunggah dua cerita Instagram yang kontroversial, yang memaparkan secara rinci rasa frustrasinya terhadap wasit dan ruang VAR.

Dalam postingan pertamanya, Toney mempertanyakan integritas keputusan tersebut, dengan menulis: "Dua dari tindakan ini diajukan ke VAR dan satu tidak. Sungguh gila bagaimana Anda bisa melewatkan hal-hal seperti ini di momen-momen krusial atau memilih untuk menutup mata. Dan tanpa mengatakan terlalu banyak yang mungkin membuat saya mendapat masalah, jelas apa yang sedang memengaruhi di sini!!!"

Dia melanjutkan dengan menyoroti perilaku wasit: "Selain itu, wasit menyuruh kami fokus pada kompetisi lain saat VAR sedang berlangsung, hal itu di luar pemahaman saya. Dan ditambah lagi, wasit setuju bahwa yang pertama adalah penalti di menit ke-90+, seolah-olah itu akan membantu. Tapi dengar, saya kira saya mungkin jadi orang jahat karena mengungkap kebenaran dan menyoroti keputusan yang dipertanyakan atau wasit yang payah."

Toney mengakhiri kemarahannya di media sosial dengan postingan kedua yang pedas, mengejek kualitas wasit dengan menambahkan emoji badut: "Lain kali kalau perlu, aku bisa bawa seseorang dari daerahku yang nggak paham apa-apa soal sepak bola untuk melakukan pekerjaan yang JAUH lebih baik daripada beberapa [badut] ini!!!!!"