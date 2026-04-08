Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Ivan Toney mengecam wasit atas komentarnya yang terekam di luar mikrofon di tengah insiden VAR Al-Ahli, sementara striker Inggris itu menyamai rekor lama berkat gol krusialnya di Liga Pro Arab Saudi
Toney melontarkan kritik tajam kepada wasit keempat
Toney melancarkan serangan pedas terhadap wasit keempat Abdulrahman Al-Sultan. Toney mengklaim bahwa saat wasit sedang meninjau insiden kontroversial di masa tambahan waktu—di mana para pemain Al-Ahli mendesak agar diberikan penalti akibat handball—wasit keempat diduga menyuruhnya untuk "fokus pada Liga Champions Asia" alih-alih kompetisi domestik.
Dalam wawancara pasca-pertandingan yang penuh amarah dengan Thmanyah, Toney menyatakan: "Saya tidak tahu apakah wasit mematikan mikrofonnya sebelum mengatakan apa yang dia katakan kepada saya: 'Fokuslah pada Liga Champions Asia.' Inilah mengapa rekaman audio perlu dirilis, agar para penggemar dapat melihat kebenarannya."
- Getty Images Sport
Drama VAR dan penalti yang tidak diberikan
Pertandingan antara Al-Fayha dan Al-Ahli diwarnai oleh beberapa keputusan VAR yang kontroversial. Tayangan ulang tampak menunjukkan adanya handball yang dilakukan oleh seorang pemain Al-Fayha pada babak pertama, meskipun permainan tetap dilanjutkan setelah tinjauan ulang. Ketegangan semakin memuncak pada masa tambahan waktu babak kedua dengan adanya klaim handball lainnya di dalam kotak penalti. Meskipun para pemain Al-Ahli melakukan protes keras, wasit tetap pada keputusannya semula.
Toney meluapkan kekesalannya di media sosial, mengunggah klip insiden tersebut dengan keterangan sarkastis: "Tidak ada penalti, begitu kata mereka." Hasil ini membuat Al-Ahli kehilangan dua poin penting, sehingga mereka kini mengoleksi 66 poin - empat poin di belakang pemuncak klasemen Al-Nassr, yang masih memiliki satu pertandingan tersisa.
Toney mengkritik ketidakkonsistenan VAR
Kemarahan Toney di media sosial tidak berhenti sampai di situ. Penyerang Al-Ahli itu semakin gencar melontarkan kritiknya dengan mengunggah dua cerita Instagram yang kontroversial, yang memaparkan secara rinci rasa frustrasinya terhadap wasit dan ruang VAR.
Dalam postingan pertamanya, Toney mempertanyakan integritas keputusan tersebut, dengan menulis: "Dua dari tindakan ini diajukan ke VAR dan satu tidak. Sungguh gila bagaimana Anda bisa melewatkan hal-hal seperti ini di momen-momen krusial atau memilih untuk menutup mata. Dan tanpa mengatakan terlalu banyak yang mungkin membuat saya mendapat masalah, jelas apa yang sedang memengaruhi di sini!!!"
Dia melanjutkan dengan menyoroti perilaku wasit: "Selain itu, wasit menyuruh kami fokus pada kompetisi lain saat VAR sedang berlangsung, hal itu di luar pemahaman saya. Dan ditambah lagi, wasit setuju bahwa yang pertama adalah penalti di menit ke-90+, seolah-olah itu akan membantu. Tapi dengar, saya kira saya mungkin jadi orang jahat karena mengungkap kebenaran dan menyoroti keputusan yang dipertanyakan atau wasit yang payah."
Toney mengakhiri kemarahannya di media sosial dengan postingan kedua yang pedas, mengejek kualitas wasit dengan menambahkan emoji badut: "Lain kali kalau perlu, aku bisa bawa seseorang dari daerahku yang nggak paham apa-apa soal sepak bola untuk melakukan pekerjaan yang JAUH lebih baik daripada beberapa [badut] ini!!!!!"
- Getty Images Sport
Sebuah tonggak sejarah dengan sentuhan Inggris
Terlepas dari kontroversi wasit, Toney berhasil mencatatkan namanya dalam buku sejarah. Liga Pro Saudi mengonfirmasi bahwa striker asal Inggris itu kini telah menyamai rekor jumlah gol terbanyak yang dicetak oleh seorang pemain dalam satu musim untuk Al-Ahli — rekor yang sebelumnya dipegang secara eksklusif oleh legenda klub, Omar Al-Somah.
Toney kini telah mencetak 27 gol musim ini, memimpin klasemen pencetak gol dengan selisih yang cukup jauh di depan nama-nama besar seperti Cristiano Ronaldo dari Al-Nassr, yang tertinggal empat gol di belakangnya. Sejak bergabung pada 2024, mantan pemain Brentford ini telah mencetak 50 gol liga untuk Al-Ahli, mengukuhkan statusnya sebagai ikon tim meskipun mengalami kekalahan di Al-Majma'ah.